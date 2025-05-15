成就「白宮股神」有多危險？｜點經

自特朗普（Donald Trump）在所謂的4月2日「解放日」開啟關稅大戰以來，過去六周，美股經歷了過山車一般的大幅波動行情。隨着中美發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，包括標普500指數、道瓊斯工業指數和納斯達克指數在內的三大股指已經反彈至4月2日的水平以上，收復了失地。似乎美股已經捱過了這場「特朗普關稅風暴」。 特朗普已經晉升為「白宮股神」。



根據StockFan App數據顯示，美股市場情緒已經從一個月前的「極度恐懼」轉入到「貪婪」狀態。這其實是很危險。正如蘇黎世Gam Investment Management的投資組合經理Jian Shi Cortesi所表示的，「短期內，市場並沒有真正考慮未來兩三個月可能發生的事情，」 「就像特朗普當選時，每個人都說『這對市場很好』，市場就反彈了，然後他徵收關稅，市場就崩潰了。市場一直在試圖預測一個非常難以預測的人。」

圖為2025年3月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）的華爾街入口。（Reuters）

4月9日特朗普發布宣稱「現在是買入的好時機」， 5月8日再次強調， 「你最好現在就出去買股票」。結合看特朗普的輿論，4月9日之前，特朗普親自操刀，製造各種重大利空——「我就是要跟你幹到底，不計代價」，之後馬上翻手為雲覆手為雨，讓美股從一路暴跌，馬上又變成一路暴漲。特朗普團隊近期更是頻繁釋放樂觀預期。

「事出反常必有妖」，原因或許很簡單——金融市場撐不住了，特朗普親自下場安撫市場，他也必須做點什麼。但誰都知道，特朗普這樣透支國家信用，通過美國總統的影響力，來操控市場的行為，反倒是會加速美國金融危機的風險。如此暴漲暴跌的市場，只會醖釀更大的風險而已。

近期美股大漲的核心驅動力，其一，前後與英國、中國的關稅談判情況緩解市場對全球貿易戰升級的恐慌。

其二，也是貿易戰的暫時緩和，讓通脹降温強化降息預期。同時，美國4月CPI按年增速降至2.3%（2021年2月以來最低），核心CPI回落至2.8%，顯著低於市場預期。數據公布後，市場對聯儲局年內降息次數的預期從1次升至2次，9月降息概率升至65%。

其三，儘管美國第一季度 GDP受進口拖累轉負，但4月非農新增就業15萬、失業率維持4.2%，顯示內生增長動能穩健。摩根大通等機構已撤銷衰退預測，轉而將2025年經濟增長預期上調至2.4%，緩解了市場對「滯脹」的擔憂。

2025年5月12日，美國總統特朗普在白宮羅斯福廳舉行的新聞發布會上，與美國衛生與公共服務部部長小羅伯特甘迺迪一起，手持關於處方藥定價的行政命令。（Reuters）

市場判斷，關稅衝擊最悲觀階段過去，但對於特朗普這種反覆無常的人，必須要提高警惕。目前美國只是取消大部份對等關稅，仍然還保留2月和3月加徵的關稅，並且也保留2018年加徵的301關稅。在特朗普全面取消今年加徵的關稅之前，中國也不會跟美國達成所謂全面協議。

特朗普得先全面取消今年加徵的關稅，雙方才能進入真正談判環節，去達成全面協議。由於這次日內瓦會談，中美雙方在互相下調關稅的同時，還建立了磋商機制，所以未來幾周中美雙方如果出現又一次接觸，也很正常。但這種接觸可能達成的結果，跟所謂「更全面協議」，會有很大距離。

美方「造牌」，中方虛空調整。在美方完全把牌打光之前，中方調整也不會停，不會做額外讓步。如果當前特朗普團隊仍然還幻想着，可以用虛空造牌，來換取中方實質讓步，這顯然是不可能的。所以，別看特朗普團隊現在怎麼釋放樂觀預期，中方根本是做好持久戰的準備。貿易戰不會那麼快結束。中方是謹慎的，但顯然市場沒有中方這麼「老謀深算」。美股市場情緒已經從一個月前的「極度恐懼」轉入到「貪婪」狀態，很危險。

中美經貿高層會談2025年5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰出席新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。（新華社圖片）

除此之外，潛在風險還有兩點。其一，財政懸崖風險：特朗普力推的減稅法案若在國會受阻，企業盈利增長預期將面臨下修壓力；其二估值矛盾：標普500動態市盈率22倍仍處歷史高位（近十年均值18倍），需依賴2025年盈利增長19%的樂觀假設兑現。

美股已從ICU轉入普通病房，但康復仍需政策與數據的持續輸血。收復年內跌幅標誌着市場情緒修復，但能否突破前高取決於三大驗證：關稅談判實質性進展；企業Q2盈利增速不低於15%；核心通脹穩定在3%以下。但別忘了還有「瘋癲」的總統還在不斷「作死」。特別是得意忘形的情況下，只會更加瘋狂。

誰也不知道他接下來要幹嘛。畢竟美國人選了特朗普這個奇葩總統上來，特朗普各種搞事情，已經在不斷在美國霸權的下坡路上踩油門。美國這輛在下坡路上高速疾馳的汽車，不能低估了失控的可能性。還是要多多提防美國金融危機爆發的風險。