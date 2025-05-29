馬克龍誤判形勢 東南亞已不存在中美之外的第三條道路
中國總理李強5月27日下午在馬來西亞吉隆坡出席東盟—中國—海合會峰會。會後三方發表了聯合聲明，承諾以堅定的決心，發揚包容性、可持續性、韌性和平等夥伴關係精神，開闢一條團結和共同道路，邁向和平、繁榮和公正合理未來。
當天晚上李強還同馬來西亞總理安華、越南總理範明政共同出席東盟—中國—海合會三方經濟論壇開幕式並致辭。
中國、東盟、海合會三方舉行峰會尚屬首次。在關稅戰風起雲湧的當下，這三方合作，意義重大。
中國是世界第二大經濟體，擁有強大工業生產能力，具有完備的產業鏈供應鏈。東盟已經躍居全球第五大經濟體，而海合會國家的石油天然氣儲備量位居全球第一，且海合會國家資金實力雄厚，佔全球主權財富基金三分之一的資本實力。這三方的合作是資本、市場、能源、生產、消費等各方的有效對接。
這樣的合作局面並不是憑空而降的。
值得注意的是東盟-海合會峰會也在吉隆坡舉行。海合會是包括阿拉伯波斯灣地區的6個國家（即波斯灣六國巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特和阿聯酋）在內的政府國際組織和貿易集團，其目標主要針對經濟和社會方面。海合會同東盟已分別於2009年、2010年和2013年舉辦了三次東盟—海合會正式外長會。2023年東盟-海合會首次峰會在沙特舉行。
此番在吉隆坡舉行的東盟-海合會峰會是第二次峰會。從中國總理李強赴馬來西亞參加中國-東盟-海合會峰會看，中國乘勢加入東盟與海合會的合作進程的意味相當濃厚。
無論是馬來西亞作為東盟輪值主席國邀請了中國參加三方峰會，還是中國捕捉到了東盟同海合會的重大合作機遇主動要求參與進來，都反映了一個事實——中國對於地區局勢擁有重磅影響力。在東南亞，任何重磅合作，離開中國都無法單獨進行，中國也不會放任地區有如此重大的合作機遇而無動於衷。
百年未有之大變局下，全球經濟重心向印太轉移是大勢所趨。東南亞是亞洲經濟增長的重要一級。從法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前訪問東南亞，到海合會多年前就積極佈局同東盟的合作，都說明全球各主要經濟體將眼光投射到了未來的繁盛之地。
中國早在2014年就專門召開「周邊外交工作座談會」，強調要更加奮發有為地推進周邊外交。中國非常清楚周邊將是大國博弈和對抗的主陣地。周邊既是中國本土安全和發展的防護網，也是中國在風口浪尖能夠站穩腳跟的關鍵。
過去十年中國已經和東盟多國建立了命運共同體式的合作。中國已連續15年保持東盟第一大貿易夥伴地位，東盟也連續4年成為中國最大的貿易夥伴。以中國-東盟-海合會三方合作為開端，不排除中國東盟加第三方的合作未來會成為新的經濟外交模式。
中國和東盟綁定後同各方合作，對於打破美國的封鎖具有重要意義。而在特朗普的全球對等關稅政策下，綁定中國對東盟來說也是對外合作的重要籌碼，對雙方都有利。
中美鬥爭日趨激烈，各方急速在中美之外尋求中間地帶，比如馬克龍日前訪問東南亞多國，重申法國作為「平衡力量」的角色，力推中美之外的「第三條路」。而現實是中國已經和高價值的中間地帶東盟建立了緊密的聯繫，中國的超前佈局恰好進入了成果的收穫期，這種主動性遠非臨時抱佛腳的國家可比。中國周邊尤其是東盟，正日漸成為中國發展的新長城，而非中美之外的中間地帶。