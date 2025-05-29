馬克龍誤判形勢　東南亞已不存在中美之外的第三條道路

中國總理李強5月27日下午在馬來西亞吉隆坡出席東盟—中國—海合會峰會。會後三方發表了聯合聲明，承諾以堅定的決心，發揚包容性、可持續性、韌性和平等夥伴關係精神，開闢一條團結和共同道路，邁向和平、繁榮和公正合理未來。

當天晚上李強還同馬來西亞總理安華、越南總理範明政共同出席東盟—中國—海合會三方經濟論壇開幕式並致辭。

中國、東盟、海合會三方舉行峰會尚屬首次。在關稅戰風起雲湧的當下，這三方合作，意義重大。

圖為2025年5月27日，中國國務院總理李強在吉隆坡出席東盟—中國—海合會峰會，於晚宴上發表演說。（Reuters）

中國是世界第二大經濟體，擁有強大工業生產能力，具有完備的產業鏈供應鏈。東盟已經躍居全球第五大經濟體，而海合會國家的石油天然氣儲備量位居全球第一，且海合會國家資金實力雄厚，佔全球主權財富基金三分之一的資本實力。這三方的合作是資本、市場、能源、生產、消費等各方的有效對接。

這樣的合作局面並不是憑空而降的。

值得注意的是東盟-海合會峰會也在吉隆坡舉行。海合會是包括阿拉伯波斯灣地區的6個國家（即波斯灣六國巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特和阿聯酋）在內的政府國際組織和貿易集團，其目標主要針對經濟和社會方面。海合會同東盟已分別於2009年、2010年和2013年舉辦了三次東盟—海合會正式外長會。2023年東盟-海合會首次峰會在沙特舉行。

此番在吉隆坡舉行的東盟-海合會峰會是第二次峰會。從中國總理李強赴馬來西亞參加中國-東盟-海合會峰會看，中國乘勢加入東盟與海合會的合作進程的意味相當濃厚。

圖為2025年5月27日，中國國務院總理李強在吉隆坡出席東盟—中國—海合會峰會期間，與越南總理範明政會面。（中國外交部圖片）

無論是馬來西亞作為東盟輪值主席國邀請了中國參加三方峰會，還是中國捕捉到了東盟同海合會的重大合作機遇主動要求參與進來，都反映了一個事實——中國對於地區局勢擁有重磅影響力。在東南亞，任何重磅合作，離開中國都無法單獨進行，中國也不會放任地區有如此重大的合作機遇而無動於衷。

百年未有之大變局下，全球經濟重心向印太轉移是大勢所趨。東南亞是亞洲經濟增長的重要一級。從法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前訪問東南亞，到海合會多年前就積極佈局同東盟的合作，都說明全球各主要經濟體將眼光投射到了未來的繁盛之地。

中國早在2014年就專門召開「周邊外交工作座談會」，強調要更加奮發有為地推進周邊外交。中國非常清楚周邊將是大國博弈和對抗的主陣地。周邊既是中國本土安全和發展的防護網，也是中國在風口浪尖能夠站穩腳跟的關鍵。

法國總統馬克龍於本周末展開為期6天的東南亞之旅，依次前往越南、印度尼西亞和新加坡。2025年5月26日越南國家主席梁強與對越南進行國事訪問的法國總統馬克龍舉行會談。（Reuters）

過去十年中國已經和東盟多國建立了命運共同體式的合作。中國已連續15年保持東盟第一大貿易夥伴地位，東盟也連續4年成為中國最大的貿易夥伴。以中國-東盟-海合會三方合作為開端，不排除中國東盟加第三方的合作未來會成為新的經濟外交模式。

中國和東盟綁定後同各方合作，對於打破美國的封鎖具有重要意義。而在特朗普的全球對等關稅政策下，綁定中國對東盟來說也是對外合作的重要籌碼，對雙方都有利。

中美鬥爭日趨激烈，各方急速在中美之外尋求中間地帶，比如馬克龍日前訪問東南亞多國，重申法國作為「平衡力量」的角色，力推中美之外的「第三條路」。而現實是中國已經和高價值的中間地帶東盟建立了緊密的聯繫，中國的超前佈局恰好進入了成果的收穫期，這種主動性遠非臨時抱佛腳的國家可比。中國周邊尤其是東盟，正日漸成為中國發展的新長城，而非中美之外的中間地帶。