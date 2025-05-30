特朗普又開中美對抗新戰場　三個摩擦點已冒起硝煙

特朗普（Donald Trump）又開中美對抗新戰場，中美對抗進入特朗普2.0版的第二階段。

中美第一階段對抗主要以關稅戰為主，戰場在經貿領域，以特朗普4月初挑起「勝利日」關稅為起點，以中美5月14日在瑞士談判達成共識，並互相撤銷大部分情緒性關稅和暫緩實施部分關稅為階段性節點。

在這一階段，特朗普明顯高估了美國實力，低估了中國的對抗意志，來勢洶洶，在自身都沒有準備妥當的情況下，想通過瘋狂加稅的方式逼中國讓步，遭到中國迎頭痛擊。中美互相關稅在一輪輪情緒性對抗中被加到了不可思議的高度，導致中美商品貿易基本斷絕。

因為美國消費品主要依賴從中國進口，一時間找不到進口替代，貿易停擺嚴重影響美國商品供應，並可能導致通脹上升影響到美國經濟民生，進而侵蝕到特朗普的民意支持率。同時對中國而言，美國又是最重要的客戶，年度順差最大的出口市場，貿易停擺會嚴重影響疲弱的就業和消費，對本就承壓下行的經濟造成更嚴重影響。為避免出現這種雙方都難以承受的兩敗俱傷的局面，雙方在對抗的同時彼此給談判留了活口，最終通過在瑞士日內瓦進行會談，撤銷了大部分非理性關稅（91%），暫緩了部分關稅（24%），除了20%的芬太尼關稅外，互相僅保留10%的對等關稅。

從第一階段的鬥爭結果看，中美都達到了想要的結果。中國贏得了世界的敬仰和美國的尊重，讓美國領教到了對抗的實力和決心，美國也通過絕對貿易逆差拿到了更多關稅，並獲得了敲打其它國家的籌碼，雙方都以「勝利」來定義這場關稅戰爭。

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，2025年5月10日與美方牽頭人、美國財長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。（Reuters）

雖然如此，在關稅戰上沒有佔到多少便宜的特朗普政府並不滿足。更重要的是，因為中美的結構性矛盾並未得到根本性緩解，美國對中國經濟和科技崛起對美國霸權造成的衝擊仍然充滿敵意，特朗普在關稅戰硝煙暫停的同時，旋即又開闢了對抗新戰場。而且，和倉促發動關稅戰相比，這次特朗普明顯做了充分準備。

新戰場主要集中在科技與教育領域。目前已經制造了三個摩擦點。

一個摩擦點是強化晶片設計與出口管制。當地時間5月14日，美國商務部工業與安全局（BIS）宣佈全面升級對華AI晶片出口管制，其中對華為升騰晶片的「全球封殺令」為重點。禁令的核心有三點：一是全球範圍內禁止使用華為升騰晶片，試圖從使用終端切斷升騰晶片的生存空間；二是限制美國技術用於中國大模型，嚴防中國藉助美國技術在人工智能領域更進一步；三是加強供應鏈審查，杜絕美國技術流入中國，對中國晶片產業形成全方位的技術封鎖。

隨後美國又盯上了晶片設計。據不同媒體和知情人士的話稱，美國商務部工業與安全局23日已向部分頭部美國電子設計自動化（EDA）公司致函，要求他們暫停向中國客戶發貨。

另一個摩擦點是美國暫停部分對華關鍵技術銷售，其中包括向中國商用飛機（COMAC）出售與噴氣發動機有關的技術。HK01報道並援引兩名知情人士稱，美國此舉是回應中國4月實施的稀土出口管制。美國官方據報已暫停許可證，涉及允許美國企業向COMAC出售用來開發C919飛機的產品和技術。

東方航空全球首架C919（註冊號B-919A）。（微博＠中國東方航空）

C919是中國這些年主推的重大國家項目，供應鏈分佈於全球。因為中國發動機技術與國際水平尚有不小差距，其中的LEAP發動機發動機主要由GE航空航天（GE Aerospace）和法國賽峰集團（Safran）供應。美方此舉將對C919大飛機的研發與生產構成不小衝擊。

第三個摩擦點是特朗普政府剛剛推出的針對中國學生和訪問學者的留學簽證限制措施。值得注意的是，在特朗普政府推出這一政策之初，中國留學生並不是重點針對對象。但是隨着形勢發展，在特朗普政府的有意引導操縱下，到5月28日，最終演變成針對中國學生的限制性簽證措施。

美國務卿魯比奧（Macro Rubio）在當天表示，特朗普政府將開始註銷中國留學生的簽證，其中包括與中國的執政黨有關或就讀於關鍵領域的留學生，還有加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。魯比奧在聲明中還特地用「積極」一詞來說明此次針對中國的限制性行動，意味着美方這次是抱着「寧可錯殺一千，也不錯過一人」的心態來吊銷中國內地和香港學生簽證。

特朗普政府這一政策一下子把27.7萬名在美中國留學生變成了砧板上的魚肉，嚴重損害了中國留學生權益。更關鍵的是，此舉給中美學術與人文交流造成了釜底抽薪式的殺傷，很可能導致中美在這一領域的交流斷絕。而學術與人文交流是貿易之外雙方的另一個關鍵聯結，特朗普想限制科學技術流向中國，推動中美學術脱鈎的想法昭然若揭。