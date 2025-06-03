韓國總統大選｜投票清晨開始　最快或午夜有初步結果

韓國第21屆總統選舉於當地周二（6月3日）上午6時開始正式投票，票站開放時間將持續至晚上8時，投票結束後將立即開始計票。韓國輿論預測，選舉初步結果或將於3日午夜前後公布。韓國中央選舉管理委員會預計，點票結果將在當地4日上午6時左右結束。



圖為2025年6月2日，韓國共同民主黨總統候選人李在明出席在河南市舉行的競選集會。（Reuters）

3候選人呼聲較高 1500萬選民已提前投票

本屆總統選舉共有7名候選人登記參選，其中2人已宣布退選，最終有5名候選人參加角逐。其中，共同民主黨候選人李在明、國民力量黨候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫為呼聲較高的熱門人選。

全國共設有14,295個投票站，合資格選民人數約為4,439萬。鑑於部份選民或無法於周二投票，當局鼓勵提前投票。

今屆提前投票在5月29日至30日進行，已有逾1,500萬名選民參與，投票率為34.74%。海外韓國公民已於5月20日至25日投票。

圖為2025年6月1日，韓國首爾，改革新黨候選人李俊錫在競選集會上發表演說。（Reuters）

今年4月4日，韓國憲法法院通過彈劾總統尹錫悅，尹錫悅被罷免總統職務。根據法律，韓國須在60日內舉行新一屆總統選舉。