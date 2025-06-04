美國想出絕殺化解美債危機？苦頭在後面｜ 點經

美國正將穩定幣轉化為數字時代美元霸權的制度性基礎設施。日前，美國參議院推進了美國「穩定幣統一標準保障法案」(GENIUS)。這次 「穩定幣法案」，跟以往的虛擬加密貨幣並不完全是一回事。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）更直言：「我們將使用穩定幣來保持美元作為世界主要儲備貨幣的地位」。



穩定幣法案規定，所有穩定幣必須1:1由高質量、低風險的流動資產支持，具體包括美國國庫券、銀行存款或實物美元貨幣。確實，穩定幣立法鞏固美元霸權。但，美國是想通過穩定幣來化解36萬億美元的美債危機。其實類似說法，早在之前特朗普押注加密貨幣的時候就已經很流行。這某種程度是幣圈為了推高加密貨幣價格，而進行的輿論造勢。但至於想拿穩定幣化解36萬億美債危機，那是不可能的事情。

穩定幣何為？

既然是「穩定幣法案」，還是先聊聊穩定幣。穩定幣也是加密貨幣的一種，同樣也是基於區塊鏈技術。穩定幣跟傳統虛擬加密貨幣最大的區別在於，穩定幣跟法定貨幣是1:1錨定的。比如，目前世界上規模最大的泰達幣USDT，就是跟美元1:1掛鈎的。

USDT是泰達公司2014年創立的，所以首先穩定幣並不是一個新鮮事物，也不是這個《穩定幣法案》通過後才出現的。這個《穩定幣法案》實際上只是把已經存在11年的穩定幣，納入監管。

美國時任共和黨總統候選人特朗普2024年7月27日在田納西州出席比特幣大會，承諾當選後會推出多項惠及加密貨幣的政策。（REUTERS）

那麼，穩定幣有什麼作用呢？主要需求場景是什麼？穩定幣的誕生，主要是2014年比特幣交易量開始大增後，市場需要有一個穩定的中間貨幣。這是因為，比特幣之間的交易，是「錢包」與「錢包」直接交易轉賬，並不能直接與美元進行交易。當時比特幣交易模式比較落後，比如要面對面交易，要當面買什麼商品，轉賬過去，對方再把商品給我。

要麼就是需要有平台充當中介，通過錢包把比特幣轉折到你的比特幣錢包，你再把美元打到我賬戶上。這樣的交易模式，比較需要有信譽的平台，效率也不高。於是就催生出穩定幣，來充當比特幣交易的中間貨幣。

所以，穩定幣實際上就是美元在加密貨幣市場裏的「代幣」。有了穩定幣後，比特幣的交易模式就變成，有人要買比特幣，就要先把手裏的美元，跟泰達公司按照1:1的比例，兑換成泰達幣，再拿着泰達幣去購買比特幣。由於泰達公司承諾會按照1:1兑換泰達幣，所以當有人想把手裏的比特幣兑換成美元，就得先把比特幣賣了，換成泰達幣，然後再拿着泰達幣去跟泰達公司按照1:1比例換成美元。這就是穩定幣的主要用途。

泰達幣 (REUTERS)

簡單說，穩定幣就是一種以區塊鏈基礎的，用於加密貨幣交易的美元代幣，起到橋樑貨幣的作用，是加密貨幣市場這個大賭場的「代幣」。

但這裏有個問題，穩定幣的幣值，完全只依靠於發行公司的承諾。誰又能保證發行公司的承諾一定有效呢？就算是美國，在1971年都能撕毀承諾，讓美元跟黃金硬脱鈎，誰能保證發行公司就不會捲款跑路或者倒閉呢？

而且，所有的穩定幣發行公司，不管是泰達幣，還是其他穩定幣，發行公司換來大量美元後，並不是放在第三方賬戶裏託管，而是都拿來進行投資，做錢生錢的生意。美國聯儲局2022年激進加息之前，這些穩定幣公司基本都把手裏大量美元，去買一些企業債券，賺取高息。但企業債也不是完全穩妥的，企業經營存在自身風險，如果有穩定幣發行公司買的企業債券暴雷了，那麼這家穩定幣公司就有可能被拖累，從而倒閉。

過去這些年，也是出現過有穩定幣公司暴雷的新聞。2022年5月，全球第三大穩定幣TerraUSD，簡稱UST，就出現暴雷，幣值暴跌，跟美元從1:1掛鈎，變成脱鈎，一周時間就從1美元跌到10美分，暴跌超過90%用UST交易的Luna幣僅用一周時間價格近乎歸零。這是穩定幣最大一次暴雷案例。當時UST的暴雷，是遭遇了擠兑。

2022年，「穩定幣」TerraUSD（UST）暴雷，來自韓國的創辦人Do Kwon成為眾矢之的。這位曾入選福布斯（Forbes）「30歲以下精英榜」的90後兼幣界明星人物，2024年底終被引渡到美國接受詐騙指控審訊。

韓國Terra公司因調整UST資金池需要，暫時抽出部分UST流動性，導致UST流動性短暫下降，然後有大資金抓住這個時機，大規模把UST兑換成美元，於是讓市場上的UST跟美元的兑換比例偏離了1美元，這引發市場恐慌效應，大量UST持有者加入集中擠兑大潮，然後UST跟Luna幣是關聯的。

人們為了買Luna幣就得把美元換成UST。當擠兑潮出現時，大量UST持有者把Luna幣換成美元，就會讓市場上的Luna幣拋壓劇增，導致Luna幣暴跌，從而加劇Luna幣持有者拋售Luna幣，進而拋售UST，從而出現死亡螺旋。所以，雖然穩定幣發行公司，說是都有儲備一些底層資產，但碰到這種擠兑潮時，也沒有穩定幣發行公司能扛得住，畢竟變賣資產是需要一個過程的。

不過，2022年美國聯儲局激進加息後，大量穩定幣發行公司，把發行穩定幣換來的大量美元，拿去買高利率美國短債，每年吃5%的利率，從而有了穩定的高息收益，當然這種高息是趴在美國糟糕財政上吸血的。所以，可以說，穩定幣發行公司實際上就是在做銀行的事情，幹錢生錢的買賣，主要賺息差。

相比銀行，穩定幣發行公司的一個優勢在於，可以低息乃至無息攬儲，再拿這些錢去買高息美債。即聯儲局去年降息，現在美國1月期短債的年收益率仍然有4.3%，這對於錢生錢的買賣來說，屬於暴利息差水平了。依靠聯儲局高利率，讓這兩年多穩定幣公司是春風得意，也使得穩定幣市場規模越發龐大。

目前穩定幣的市場規模大約在2000億美元左右，相比一年前差不多是翻倍了。所以，包括美國在內，世界支持加密貨幣交易的國家，都開始呼籲把穩定幣納入監管。基於這個背景才有了美國的穩定幣法案，也就是《GENIUS法案》的出現。

2025年5月22日，全球頭220位「特朗普幣」（$TRUMP）投資者將在華盛頓郊外舉行的一場私人晚宴中獲得與美國總統特朗普（Donald Trump）近距離接觸的機會。（特朗普幣官網）

穩定幣法案是什麼

《GENIUS法案》法案規定，僅允許三類主體發行支付型穩定幣：一是銀行或信用合作社的子公司；二是經聯邦監管批准的非銀行金融機構（如受 OCC 監管的機構）；三是獲德州級許可且滿足聯邦「實質等效」標準的州級發行商。此外，法案還要求，所有穩定幣必須實行 100% 儲備支持。

意思是，發行商必須保證資產足以100%兑付，同時發行穩定幣換來的美元，僅可以購買高流動性資產，如現金、活期存款、短期美國國債（≤93天）、短期回購協議（≤7天）及央行準備金。客戶資產須與運營資金嚴格隔離，禁止再質押，僅可為短期流動性用途做臨時質押。發行商需每月披露儲備資產構成，並接受註冊會計師事務所審計。對於市值超過500億美元的發行方，審計與合規要求更為嚴格。穩定幣發行商被視為《銀行保密法》下的金融機構，必須建立反洗錢（AML）與制裁合規體系.大型科技公司若涉足穩定幣發行，必須滿足嚴格的金融合規、用戶隱私和公平競爭要求，以防壟斷及系統性風險。

這個法案的核心條款大致是這些，總體是加強監管的思路。雖然加強監管，但在特朗普大力支持加密貨幣的情況下，而且該法案給大型科技公司涉足穩定幣發行提供了口子，更方便大型科技公司，以及特朗普這樣有權有勢的人通過發行穩定幣來圈錢，並且通過高息美債來完成錢生錢的暴利買賣。

所以目前外界普遍預計，在特朗普任內，穩定幣市場規模將得到急劇增長。渣打銀行的報告預計，到2028年底穩定幣發行量將達2萬億美元，由此帶來額外1.6萬億美元的美國短期國債購買需求，「足以吸收特朗普第二任期內剩餘時間裏所有新增的短期國債發行量」。所以，這就涉及到美國支持穩定幣的其中一個目的，就是增加美國短債買家。但問題是，穩定幣發行，能真正解決美國36萬億美元債務危機嗎？

美國政府債務概況

其實只要看完上面這些分析，心裏應該有一個答案，就是不行。可以發現，該法案規定，穩定幣發行商只能購買93天以內的短期國債，並不能買長期國債。這是為什麼呢？因為發行穩定幣，實際上就相當於是銀行低息攬儲，這種屬於短期資金，隨時可能被客戶兑換出去。

所以，不能把客戶的短期資金，挪去購買長期美債，否則就會出現導致矽谷銀行破產的期限錯配問題。矽谷銀行就是在2020年把客戶存款去買了大量長期美債，結果2022年聯儲激進加息後，矽谷銀行手裏的大量長期美債出現嚴重浮虧，這使得一旦出現客戶擠兑，矽谷銀行就得被迫拋售手裏的長期美債，浮虧變成實虧，最終在2023年破產。所以，美國穩定幣法案的通過，並不能解決當前美國長債買家少的問題。

並且，穩定幣發行商大量購買美國短債，是奔着高吸去買的，這實際上就是趴在美國糟糕財政上吸血，不但不能解決美債危機，反而是在讓美債危機進一步惡化。

另外，雖然穩定幣的大量發行，看似增加了美國短債買家，但實際上，市場的資金池就這麼大，穩定幣發行，只是把市場上的一部分錢挪過來買美國短債，即使沒有穩定幣的存在，市場仍然有大量資金在買美國短債。比如巴菲特現在超過3000億美元的現金，大部分都是拿去買美國短債，同樣也是趴在美國糟糕財政上吸血。所以，市場本來就不缺短債買家，缺的只是長債買家，穩定幣法案的通過，並不能解決美債這個結構性問題。

另外，特朗普之所以大力支持穩定幣，是因為特朗普自己也在發行穩定幣。特朗普除了發行自己名字的虛擬加密貨幣，同時還發行了USD1這個穩定幣。USD1是由特朗普家族成員控制的DeFi平台於2025年3月推出的美元穩定幣，同樣跟美元是1:1掛鈎，同樣完全由美國短期國債、美元存款和現金等價物作為儲備支持。特朗普之子埃裏克·特朗普是項目核心人物。通過發行穩定幣圈來大量美元，然後再拿這些美元去買高息美國短債，這幾乎是無本暴利的買賣。所以穩定幣法案在美國的快速推行，也跟方便特朗普等有權有勢的人圈錢，玩錢生錢遊戲，從中牟利有關。

5月19日，美國穩定幣法案在參議院才剛通過程序性立法，該法案仍然還需要經過參議院和眾議院表決，才能由特朗普簽署成法。考慮到該法案有利於科技巨頭融資和特朗普這類有權有錢階層的人圈錢，該法案的通過基本沒什麼難度。

根據6月4日星期三場外銀行間收益率報價，美國30年期國債息率為4.98%。(trading economics)

更加透支美國

《金融時報》評論稱，穩定幣發行方雖須按100%準備金運營，但本質上仍在履行銀行吸收公眾流動性並承諾隨時兑付的職能，卻缺乏傳統銀行的資本充足率、流動性監管或存款保險體系約束，一旦遭遇擠兑將更為脆弱。

穩定幣跟加密貨幣市場高度關聯，一旦加密貨幣市場出現價格暴跌，比如2022年那樣，就容易有穩定幣因為關聯加密貨幣暴跌，而出現擠兑暴雷，比如2022年的Luna幣和UST。並且，比起2022年，現在穩定幣發行商，把換來的大量美元都集中買美國短債。這讓美國債券市場跟穩定幣高度關聯，一旦有穩定幣發生擠兑，就容易衝擊到美債市場。

國際清算銀行的最新報告警示，穩定幣擠兑可能直接衝擊美國國債利率，35億美元的美國國債拋售便足以導致收益率上升6至8個基點，進而引發金融穩定風險。

矽谷銀行破產成為2023年美國首個金融「黑天鵝」事件，銀行長期購買大量美國長債，美國以前所未見的速度加息乃一大原因。（Reuters）

此外，穩定幣發行商本質上是做跟銀行爭儲的買賣。美銀證券在5月27日的研報中指出，穩定幣的高效支付功能及DeFi的信貸服務能力，可能導致6.6萬億美元存款流出傳統銀行體系，削弱其吸儲和信貸能力，對中小銀行衝擊尤甚，這會讓美國銀行整體估值面臨壓力。

特別是在美國銀行業在過去這十幾年裏，長期購買大量美國長債，過去這三年因為聯儲局激進加息，而面臨嚴重浮虧，雖然美國的大銀行還撐得住，只要不擠兑，浮虧就不會變成實虧，只要能看到聯儲局降息周期，浮虧也就消失了。但如果穩定幣發行，大量分流美國銀行儲戶資金，就容易增加一些美國銀行浮虧變實虧的風險，讓矽谷銀行破產的例子再次出現。

這裏還有個問題，就是這次美國穩定幣法案出來之前，國際上穩定幣市場是出於野蠻生長階段，完全無法監管，所謂100%兑付只靠發行商的承諾和自覺，這使得現階段的穩定幣發行商，有多少能達到監管要求，這是個很大問題。5%的錢生錢高息暴利買賣，仍然不能滿足一些人貪婪的胃口，所謂100%兑付實際有多少窟窿，沒有人知道。

一旦美國這個穩定幣法案落地，雖然看起來是利好穩定幣市場的長期發展，但短期內可能會讓一大批違規的穩定幣發行商暴露原形，而這可能會給加密貨幣市場，乃至全球金融市場，帶來一些未知的衝擊和風險。