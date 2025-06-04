俄羅斯憑什麼認為烏克蘭會無條件接受滅國式投降？

第二輪俄烏會談日前在土耳其伊斯坦堡舉行。俄羅斯在和談期間公布了上次會談中提到的起草和平備忘錄。俄羅斯提出的這份「備忘錄」一共12條。在內容上極具單方面性，實質上是要求烏克蘭無條件全面投降。

核心條款包括：承認克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱等地區併入俄羅斯；烏克蘭保持永久中立，放棄加入北約等任何軍事聯盟；大幅削弱烏克蘭軍事力量，並解散民族主義組織；

賦予俄語官方地位；禁止對所謂「納粹主義」的宣傳。此外，烏克蘭還需放棄對戰爭造成損失的索賠權，解除對東正教會的限制，並在解除戰時狀態後100天內舉行選舉。

圖為2025年6月2日，俄烏代表團在土耳其舉行和平談判後，俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率代表團會見記者。（Reuters）

而俄羅斯在此提案中未承擔任何戰爭責任或作出實質讓步。整體而言，該提案以停火為條件，要求烏克蘭在主權、軍事、政治和文化上全面退讓，換取形式上的和平。此類內容嚴重違反烏克蘭的憲法和國際法原則，實質上更像是戰敗條件書，恐很難被烏克蘭接受。

俄羅斯只領了烏東烏南四州的百分之七八十，如果烏克蘭從烏東前線撤軍，那麼會得到什麼好處？如果拱手相讓的後果和不拱手相讓的後果都是一樣的，為什麼烏克蘭要拱手相讓？

即便是烏克蘭同意去軍事化，歐洲和美國是否同意烏克蘭禁止第三國在烏克蘭境內從事任何軍事活動，包括部署外國武裝部隊、軍事基地及軍事基礎設施？

2025年6月2日，土耳其伊斯坦堡，俄烏舉行第二輪和談當天，由烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）率領的烏克蘭代表團出席在徹拉安宮（Ciragan Palace）舉行的會議。（Reuters）

一旦烏克蘭全面投降將不只是烏克蘭的全面投降，而是美國和歐洲的拱手相讓，俄羅斯憑什麼會認為美國和歐洲會將烏克蘭拱手相讓？

美國和烏克蘭簽署了礦產協議後等於是和烏克蘭的利益捆綁，俄羅斯憑什麼認為美國會讓渡利益？

俄烏衝突一開始俄羅斯佔領基輔滅國烏克蘭的計劃就失敗了，三年多來俄羅斯還沒有完全拿下烏東烏南四州，這是烏克蘭抵抗能力的證明，也說明俄羅斯要想拿下烏克蘭全境不是那麼容易的。為什麼拿下烏東烏南四州都吃力的俄羅斯，幻想烏克蘭簽署全面戰敗協議？俄羅斯不應該忘記烏克蘭人也是斯拉夫民族，他們的戰鬥意志一點也不比俄羅斯人差。

烏克蘭安全局（SBU）6月3日表示，從水底對克里米亞大橋引爆一枚炸彈。這是自2022年莫斯科全面入侵以來，烏克蘭第三次以這條關鍵的後勤路線為目標。(Reuters)

俄羅斯當初吞併烏東烏南四州的用意是在俄羅斯本土之外建立防禦北約的全新安全地帶。一旦拿下烏東烏南四州，烏克蘭是否加入北約對俄羅斯來說都能應對。未來俄烏衝突真正的局勢轉折點應該是在俄羅斯佔領烏東烏南四州之後是否有進一步西進的動作。

如果俄羅斯停滯不前，烏克蘭和俄羅斯以烏東烏南四州為界限形成新的對峙邊界，進行冷對峙冷和平，也是可能的。俄羅斯憑什麼認為烏克蘭會接受既丟掉烏東烏南四州又全面去軍事化等更多苛刻條件？烏克蘭丟掉烏東烏南四州之後繼續在美歐支持下同俄羅斯進行冷對峙不香嗎？至少烏克蘭不用全面投降。

俄羅斯已經從國內法律上完成烏東烏南四州的入俄手續，拿下烏東烏南四州是俄軍行動的應有之義。但是拿下烏東烏南四州之後，俄羅斯如果繼續進軍烏克蘭的其他領土，那麼即便按照俄羅斯對於國際法的定義也是侵略。

2025年6月2日，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯軍用機場後，俄羅斯伊爾庫茨克地區的別拉亞機場的衛星影像。(Reuters)

俄羅斯是否要通過繼續西進全面佔領烏克蘭來翻過同北約鬥爭這一頁？這會是一個艱難的決定。

俄羅斯提議和烏克蘭在土耳其和談，並提出和談備忘錄，不排除是送給特朗普當局的和平表演。是否願意和談事一回事，能否進行順利和談是另外一回事。俄羅斯提出這樣的備忘錄，是所有願望的真實表達，但不是現實的解決方案。

俄羅斯拿不下烏東烏南四州是不可能全面停火的。如果戰況推進速度快，最好的情況是在拿下烏東烏南四州之後，給特朗普一個面子，同意美國的調停雙方停火。如果戰局進展緩慢，那將是漫長的戰鬥之外不斷破裂的談判。