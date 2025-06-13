以色列應被最嚴厲譴責　伊朗也讓人極度悲哀

當地時間13日凌晨，以色列國防部表示，以色列對伊朗發動「先發制人」打擊。伊朗首都德黑蘭傳出爆炸聲。以色列總理內塔尼亞胡證實，以色列對伊朗的核濃縮計劃和核武器計劃進行了打擊。

據媒體報道，此次行動命名為「獅子的力量」。多家媒體已經報道但還未經證實的消息顯示，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令13日清晨已被以色列暗殺，伊朗武裝部隊總參謀長或已身亡，伊朗武裝部隊副司令已遇襲身亡。

無論戰爭的挑起，還是作戰效果，都「非常以色列」，也「非常伊朗」。

「非常以色列」是指，作為一個地區霸權，和在軍事力量上遠超周邊阿拉伯和波斯人的猶太人國家，以色列從不忌憚使用哪怕最激烈、最骯髒的手段，也不忌憚於可能導致地區局勢激化甚至把大國拖進戰爭的風險，總是頂着國際質疑與壓力，敢冒天下之大不韙，發動對主權國家的戰爭，而且往往一擊必中，不達目的決不罷休。

僅僅是近兩年來，僅在加沙地區，以軍通過慘無人道的大規模無差別轟炸與屠殺，就導致了五萬名巴勒斯坦加沙人喪命，其中大部分是婦女兒童，而且這個數字每天仍在上升。同時，以色列還發動了針對真主黨的軍事打擊與暗殺行動，摧毀了真主黨領導層，趁敘利亞內戰之際佔領並控制了敘利亞大片領土，還發動了針對也門胡塞武裝的軍事打擊行動。

今年1月，在以色列的狂轟猛炸下，加沙拉法（Rafah）猶如廢墟。（無國界醫生提供）

僅僅對伊朗，以色列就發動了三次軍事行動。第一次是2024年4月1日對伊朗駐敘利亞大使館發動襲擊，導致領事館坍塌和7名伊朗軍事人員死亡，其中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」的兩位指揮官。第二次是2024年7月31日在德黑蘭刺殺參加伊朗新總統就職典禮的哈馬斯政治局領導人哈尼亞。

這兩次挑釁性行動，都招致了伊朗的軍事報復和以色列的反軍事報復，推高了地區緊張局勢。

而本次代號為「獅子的力量」的軍事行動，更是針對伊朗本土軍事和核設施目標發動軍事打擊，對伊朗軍事要員進行斬首行動。從任何一個標準看，這都是赤裸裸的軍事侵略與戰爭行為，非常具有以色列特色，必須進行最嚴厲譴責。以色列將行動取名為「獅子的力量」，實際上它髒得連鬣狗都不如。

「非常伊朗」是指，明知道以色列在準備戰爭，明知道以色列的戰爭威脅明晃晃就在眼前，以色列的軍事滲透已深入到德黑蘭每個角落，甚至在戰爭爆發前，國際媒體和特朗普政府已經多次發出戰爭預警，當以色列打擊來臨的時候，伊朗仍舊被對方打得猝不及防，軍事目標與軍隊高官的腦袋被以色列輕取若探囊取物。

以色列6月13日向伊朗發動襲擊，回為遇襲後的伊朗首都德黑蘭。（路透社）

以去年以來以色列對伊朗發起的打擊行動看，哪一次不是被以色列輕易得手？而伊朗的報復行動，反過來到底對以色列造成了多大損失？或打擊或遏制了以色列多少軍事能力？可以說一點都沒有，不僅沒有，反而更刺激了以色列的報復心理。作為一個旁觀者，必須承認，在很大程度上，伊朗的所謂報復行動，根本就沒有達到報復效果。伊朗即不敢在大戰略層面與中俄進行更大膽的全面聯合，在對以色列的軍事報復行動上也縮手縮腳，所謂報復不過是神俗兩道的統治者對內表演，用來愚弄國內人民並掩飾自身無能罷了。

伊朗其實是一個非常有條件發展起來的國家，它有足夠的國家體量，有豐富的自然資源，有足夠勤勞和堅韌的民眾，有悠久的歷史和處於中東關鍵地帶的戰略為止，以這樣的資源稟賦，伊朗完全可以發展成為一個不錯的國家，至少不至於像現在這樣。但是我們看這個國家，在神棍們的統治下，無法平衡複雜國際與地區局勢，不至於發展經濟民生，反而醉心於對外輸出革命，對內壓制國民對美好生活的嚮往，最後變成了什麼樣子？國家有尊嚴嗎？人民有好日子嗎？

所以如果說「哀其不幸怒其不爭」，現有世界各國，伊朗是最讓人悲哀卻讓人怒其不爭的國家。在更長的時間軸看，它比烏克蘭都讓人感到悲哀。

是以色列刺破國際法與人道底線的強權與戰爭行為需要譴責？還是伊朗的廢弛、窩囊、腐敗和嘴炮式外交與政治更讓人悲哀？也許都有吧。