美國特朗普政府不用開戰,多少人的性命已在因其而犧牲。這邊廂派遣國民警衛隊鎮壓洛杉磯示威,美國最少兩個城市要進入緊急狀態;那邊廂他話音甫落,以色列即對伊朗發動攻擊,第N次中東戰爭惡怕已經不宣而戰。



當地周四(6月13日)以色列不但打擊核設施,伊朗革命衛隊總司令、武裝部隊總參謀長等軍事將領亦遭「斬首」。加上以色列情報特務局在伊朗境內展開地面配合行動,攻擊規模和深度遠超一般的代理人衝突或零星交火,而是有如一場針對伊朗本土的全面戰爭。以色列總理內塔尼亞胡表示,軍事行動將持續「直到威脅被解除為止」,意味衝突不會在短期內結束。

伊朗揚言作出回應,並將責任歸咎於特朗普政府的支持,威脅打擊美國在中東的軍事基地。以色列全國進入緊急狀態,相信伊朗的導彈和無人機隨時「殺到」。美國和伊朗原定於這個周末在阿曼舉行的核談判,看來惡怕未開始已經結束。

以色列仗勢凌人 美國一手造成

西方主流社會相信,伊朗在神權統治下發展核計劃,必然構成軍事目威脅,打從根本不值得信任。但要不是特朗普政府2018年單方面退出《伊朗核協議》(JCPOA),現在德黑蘭為世界帶來的商貿機遇還會小嗎?所謂的「交易大師」一味極限施壓,反而刺激伊朗加快推進提鍊鈾濃縮,縮短了其製造核彈的所需時間,到頭來除了令到以色列自覺受到威脅之外,毫無任何意義。

特朗普今年二度執政以來,即表示會與伊朗達成新協議。乍看之下,似乎是以色列認為除了先發制人的軍事打擊外,已無他法遏制伊朗。但內塔尼亞胡政府之所以能夠仗勢凌人,不就是美國一直以來所養成的嗎?以色列如何對待巴勒斯坦人,特朗普也可以說出一句「Bibi,即管做任何你想做的事(Bibi, you do whatever you want)」,以色列軍事打擊德黑蘭,特朗普又會在乎嗎?他當然希望內塔尼亞胡「聽聽話話」,不要打亂美國和伊朗的外交談判,但如今既有以色列的飛彈作為外在威脅,難道他又不會借勢作為籌碼,在談判桌上逼伊朗就範嗎?

就算萬一談判告吹,德黑蘭陷入火海,美國還是可以發揮軍火商的角色。美國對以色列的縱容跟對北約東擴的默許異中有同,犧牲其他國家的安全需要,哪管可能因而爆發地區戰爭——畢竟戰場遠在地球的另一端。滿口國際法、國際秩序的美國政府,也不會批評以色列的軍事行動構成侵略行為,違反《聯合國憲章》第二條第四款禁止使用武力的規定。

一波未平一波又起 單邊主義掃進歷史

僅在今年3月,外長王毅就伊朗核問題已提出了五點主張,反對極限施壓政策,反對軍事打擊選項,並以2015年《伊朗核協議》作為談判框架。一方面,伊朗需要履行其不發展核武器的承諾;另一方面,美國和以色列也要尊重伊朗和平利用核能的合法權利。由俄烏戰爭、貿易關稅到中東問題,美國訴諸的單邊制裁、軍事脅迫莫不失敗,甚至令局勢愈來愈亂。中國前年促成了沙地阿拉伯與伊朗和解,又積極推動巴勒斯坦各派別在北京對話,莫不希望循外交路徑和平解決問題。

今個夏天,是全球紀念第二次世界大戰結束八十年的時間。我們不但要知道八十年的相對和平得來不易,更要知道八十年後的世界已經不再一樣。強如美國也無法迫使俄羅斯就範,或在貿易戰上令中國「跪低」,在國際問題上奉行單邊主義、霸凌施壓注定徒勞無功。所花的時間再長,美國終會認清現實,只是無謂的衝突、無辜的犧牲會是代價。