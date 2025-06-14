天助自助者　伊朗需要改變什麼？

伊朗最大的敵人，不是以色列，而是德黑蘭那群腐敗專橫無能的神棍政客。就像晚清時的中國，最大的敵人不是帝國主義列強，而是晚清政府。是晚清政府的腐敗專橫無能招致了帝國主義列強侵略，讓人民生活在水火之中。要想把國家從列強欺壓下解放出來，把人民從水火中解救出來，首先要改變頂層政府。不改變頂層政府，一切驅敵救民的夢想都無從談起。本文討論就建立在這個前提之下。

中國該不該協助伊朗？在中美戰略對抗不斷深入，兩國在各領域進行全面戰略爭奪的大背景下，從地緣戰略與利益層面考慮，答案是應該。

儘管伊朗不是一個容易協助、扶持起來的對象，其在國家治理與外交政策方面劣跡斑斑令人詬病，但是當美國把中國放到自己的對立面，把中國視為最主要的戰略對手，想盡一切辦法打壓遏制中國，中國就必須團結一切可以團結的力量，爭取一切和美國不對付的國家形成合力對付美國，包括伊朗。

在中美仍然存在軍事等實力差距的情況下，爭取一切可以爭取的力量，利用美國及其盟友的對頭制衡美國及美國的盟友，建立對美鬥爭的國際統一戰線，對中美對抗的過程與終局都非常重要。

也正是因為這個原因，中國一直在頂着美歐壓力強化與俄羅斯的關係，強化與巴基斯坦的關係，在道義上和經濟上站在巴勒斯坦一邊。同時非常樂見俄羅斯與朝鮮強化軍事聯繫。因為他們可以牽制美國或美國的地區盟友。

不管俄烏衝突的歷史經緯有多複雜，俄羅斯對烏克蘭實施的都是侵略戰爭，無論在國際法與道義層面都站不住腳，這是事實。但是，國際關係，並不只有國際法與道義的理想主義面向，還有更現實的利益面向。當理想主義與現實利益產生衝突，必須選一個的時候，大部分國家都會選擇現實利益。

2025年6月13日，美國紐約，圖為伊朗駐聯合國大使在安理會上發表講話。（Reuters）

這是由民族國家為主體的現實國際政治格局決定的，自威斯特伐利亞體系 建立以來就是這樣，甚至自部落氏族建立以來就是這樣。要怪，只能怪人類現在的修為還不夠，還不配過國際共產主義，不配想象美好的大同社會。

情懷很美麗，但是不能當飯吃。沒有情懷不配為人，沒有飯吃會餓死。所以我們必須在情懷的一面高舉「人類命運共同體」的旗幟，同時在現實的一面搞合縱連橫的國際政治。

「白左」以及理想主義者、自由主義者經常犯的錯誤是隻強調情懷與理想，而在這個天平的另一端的政治極端主義者，又完全沒有理想與正義，在價值觀層面退化為動物。

事實上我們看無論英國還是美國，在走向霸權和維持霸權的過程中，也都是交錯踐行理想主義和現實政治兩條路徑，該走理想主義的時候走理想主義，該走現實政治的時候走現實政治。即便走理想主義，也是為了實現現實政治利益。美國從拜登到特朗普時代對俄烏戰爭的定性來了個一百八十度轉彎，在對朝鮮進行政治指責的同時卻把施行王室政治的沙特視為盟友，就是最現實的案例。

同樣道理，從價值與道德層面，俄羅斯伊朗等肯定不是好的朋友，但是從利益的層面，他們卻是值得合作的朋友。就算是不喜歡也得捏着鼻子合作。

邱吉爾說，「沒有永恆的朋友，也沒有永恆的敵人，只有永恆的利益」，言簡意賅的說出了國際政治現實主義路徑的最底層邏輯。

2025年6月13日，以色列特拉維夫，有建築受伊朗報復以色列襲擊所發射導彈被攔截。（Reuters）

以上論述主要是為了說明中國協助伊朗的必要性與合理性。並不是在為伊朗糟糕的國家治理與內外政策辯護。

伊朗的國家治理與內外政策確實需要一塌糊塗，需要批評，理想主義的美好情操一直是人類最值得的價值追求。在情緒化的時候，網友們甚至會產生一種算了，它爛就讓它爛，不管它，想死就讓它死的衝動。在中東那個爛地方，消耗中國的戰略資源，不值得。這些都可以理解。

但理智與冷靜會告訴我們，不能這樣，不能放任伊朗倒下或倒向美國的懷抱。

中國不能讓伊朗在與美國和以色列的對抗中失敗，更不能讓伊朗變了顏色。敵人的敵人是朋友，況且伊朗本來還是中國相對力量還比較強一些的朋友。

支持伊朗反美反以，等於讓伊朗把美國的戰略注意力和資源吸引在中東。對中國而言，伊朗的戰略存在，一則有利於改善自己的地緣環境，二則可以爭取到儘可能長的戰略緩衝期，趁機不斷增強實力。這是不戰而屈人之兵。

圖為伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋裏（Mohammad Bagheri，左）、時任伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani，中）、伊朗革命衛隊 (IRGC) 總司令薩拉米（Hossein Salami）。

所以，從地緣與利益得層面，中國應該協助伊朗。當然，中國的協助，不是衝到第一線到中東去和美國對抗，不是往伊朗派兵或進行直接軍事支援，而是可以通過扶持它的軍工產業與經濟能源等，增強其與美以鬥爭的能力與韌性。過去幾年的中俄關系就是一個很好的樣板。

但是，所有這些推演，有一個前提，就是伊朗一定要自己爭氣，要能夠扶得起，要愛自己的人民。德黑蘭的那些神棍政客們，不能左顧右盼，對美國抱有幻想，別美國一個媚眼過去心就飄過去了。就像前不久，特朗普訪問中東，說伊朗可以用棄核做交換，換得美國解除或減輕制裁，哈梅內伊的弟子們聞言大喜，刺溜一聲就滑跪了過去。

結果呢？特朗普趁機提高要價，加碼高到伊朗根本付不起的程度，而以色列則一棍子捅到德黑蘭痛處，把伊朗的核設施炸得亂七八糟，高級軍官和核科學家接連喪命。

你伊朗如果一直這樣，誰敢助你？誰能助你？「自助者天助，自棄者天棄」，一個不自助的伊朗，老天都助不了，真主都無計可施，何況中國？

我們罵伊朗，就是希望伊朗能先自助，希望伊朗的神棍政客們改掉身上的那些毛病。