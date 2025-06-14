伊朗被打殘　俄羅斯被驅逐　中東危局有待中國出手

以色列日前突然先發制人襲擊伊朗，美國雖說沒有參與，但美國在日前就通知中東地區大使館做好應對準備，撤離外交官，並授權美軍家屬自願離境，美國不可能不知曉以色列的計劃。如果沒有美國在背後做支撐，以色列根本沒有在中東大舉用兵的可能。

以色列替美國出手

以色列和美國在中東本就是利益共同體。此番伊朗被以色列直接襲擊，從公開報道，並未看到伊朗防空部隊進行了有效攔截，以色列戰鬥機在伊朗境內看起來如入無人之境。以色列的軍事能力再次得到了極大的驗證。

2023年10月以來，以色列對哈馬斯進行了殘酷的軍事行動，加沙地帶已經一片廢墟。黎巴嫩真主黨在以色列的打擊下高層領導人幾近被暗殺殆盡。伊朗是哈馬斯和黎巴嫩真主黨的資助者，作為幕後大佬，伊朗的勢力範圍和大國尊嚴被極盡削弱。中東什葉派之弧的力量被削弱對美國來說是有利的，也是美國願意看到的。

以色列6月13日空襲伊朗，社交平台流傳伊朗多個地方傳出爆炸的照片。（X/@YaarGhadimi）

尤其是以色列直接襲擊的是伊朗核設施、伊朗彈道導彈部隊以及伊朗的高級軍事人員和核科學家。以色列對伊朗襲擊相當於替美國幹活。美國沒有參與但是樂見其成。以色列襲擊伊朗之前，美國和伊朗正在進行核談判，事前美國將以色列的襲擊威脅當成是對伊朗談判的籌碼來用的。美國知情卻沒有反對。美國和以色列更像是一個扮演黑臉，一個扮演紅臉的角色。

美國和盟友取得壓倒性勝利

當下的中東局勢，美國和盟友們是佔有優勢的。伊朗的力量被削弱自不必多說。除了美國之外中東地區另外一股龐大的外來力量是俄羅斯。俄羅斯在蘇聯解體後希望守住在中東的據點。2015年9月俄羅斯重磅出兵敘利亞反恐是俄羅斯在中東重新站穩的標誌。但是各領風騷沒幾年。俄羅斯深陷俄烏衝突，沒有多餘的糧食彈藥供養阿薩德政權，只能斷尾求生。

2025年6月13日，伊朗德黑蘭，圖為伊朗受以色列襲擊後，部署的陸軍防空部隊開火形成的火焰劃過夜空。（Reuters）

2024年12月敘利阿薩德政權轟然倒塌，現如今的敘利亞政權是在美國沙特土耳其等力量的扶持下上位的。美國總統特朗普（Donald Trump）今年5月訪問沙特時宣佈解除對敘利亞的制裁，相當於美國聯合遜尼派力量收復了俄羅斯的勢力範圍。

整體來看，俄羅斯在敘利亞大勢已去，伊朗與其代理人在中東被以色列打得元氣大傷。局勢的天平已經開始向美國傾斜。這是美國和其盟友扳回一局、全面主導中東的年代。

不能坐視伊朗倒下

伊朗聲明稱以色列「越過了所有紅線」，將對其進行「無止境的報復」。但是伊朗該如何進行報復呢？

2025年6月13日，耶路撒冷地區，圖為伊朗發射導彈襲擊以色列，夜空中劃過導彈火焰。（Reuters）

目前，長期受到制裁的伊朗，經濟形勢形勢嚴峻。伊朗總統曾發出警告，指出即使在工業領域，能源危機也已達到了臨界點，當前的狀況可謂是前所未有的糟糕。伊朗極有可能在短期內面臨大規模的公眾騷亂。可以說內憂未除外患已至。

勝利者從來都不嫌果實太多。美國和以色列等盟友不排除會持續進擊施壓伊朗。以色列總理內塔尼亞胡在以色列軍隊襲擊伊朗之後公開煽動伊朗內亂，喊話伊朗人民：「我們不是你們的敵人——我們有共同的敵人」。

如果伊朗穩不住局面，站不住腳跟，轟然倒塌，整個中東局勢將重新洗牌。這是所有希望推動國際秩序向公正合理方向發展的國家都不願看到的。

中伊關係／中國-伊朗關係：2023年2月14日，時任伊朗總統萊希與中國國家主席習近平連同兩國代表在北京開會。（Reuters）

中國加速入局不再靜觀其變

在6月13日的中國外交部例行記者會上，中方圍繞以色列襲擊伊朗一事，連說了兩個「反對」。第一個反對，是反對侵犯伊朗主權安全和領土完整；第二個反對，是反對激化矛盾、擴大沖突。

隨時準備採取行動「保衛本土和以色列」的美國無恥至極，一邊說沒有參與，一邊卻保衛主動襲擊的一方，公開拉偏架。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），呼籲各方保持克制，德國總理默茨（Friedrich Merz）主張用外交途徑解決問題。其他諸如日本印度澳洲等國家，呼籲克制防止事態惡化。這種表態，連對始作俑者美國和以色列的譴責都算不上，根本沒有辦法制止美國和以色列。

中國的兩個反對，態度鮮明，擲地有聲。當美國對以色列助紂為孽，歐洲大國和其他世界強國都無所作為時，中國公開反對以色列襲擊伊朗，說明中國不會坐視不管，不會任由伊朗倒下。

伊朗、俄羅斯和中國舉行的海上演習2019年12月27日在印度洋北部以及阿曼灣拉開帷幕，此次演習將持續4天。據悉，這是40年來，中俄伊首次舉行聯合軍演。（新華社）

就在以色列襲擊伊朗前數日。6月9日中國駐伊朗大使叢培武會見伊朗外長阿拉格齊，雙方就雙邊關係交換意見。據悉，此次會面是為伊朗總統佩澤希齊揚即將進行的首次訪華行程做鋪墊。以色列襲擊伊朗後，伊朗總統的訪華進程只會加快。

根據中國和伊朗於2021年簽署《中伊25年全面合作協議》，中國將在25年內對伊朗投資4000億美元，投資領域集中在能源、金融、基建、醫療和防務等關鍵方面。伊朗承諾以穩定且價格合理的石油供應中國，並向中國開放銀行、電信等項目。美國默許以色列跨境打擊，伊朗將領血濺德黑蘭後，中伊25年協議的落地進程必然提前。

也許有聲音說美國深陷同伊朗的鬥爭沼澤對於中國來說好事，可以減輕中國在東方的戰略壓力。但眼下的局面，已經不是中國可以靜觀其變的時候了。伊朗首先要有同美國鬥下去的資本，才能談得上為中國分散戰略壓力。扶持伊朗不要倒下，比什麼都重要。