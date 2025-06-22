伊以戰爭｜特朗普「突襲」伊朗　世界最糟糕時刻仍未來臨

美國還是動手了。

6月22日清晨，特朗普（Donald Trump，又譯川普）突然宣布：美軍轟炸機「已成功完成對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施的襲擊」。

按照他的說法，「所有飛機現已脫離伊朗領空。滿載的炸彈已投向主要核設施福爾多。所有飛機均已安全返航。祝賀我們偉大的美國勇士們。世界上沒有其他軍隊能夠做到這一點。現在是和平的時刻！感謝你們對此事的關注。」

美軍6月21日空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

和平時刻？

顯然不是，這是對一個主權國家的公然侵略，是在點燃更大的衝突。最糟糕的，可能還不是現在。

特朗普還宣稱，這對美國、以色列和全世界來說，都是一個歷史性的時刻，「伊朗現在必須同意結束這場戰爭」。

挨了最毒的打，伊朗會同意嗎？

當然，美國不宣而戰，也在全世界預料之中。

我本來一大早正寫一篇「種種跡象表明，美國要動手了」文章，但剛寫完，美國就真動手了。

我說美國肯定會動手，是因為我們看到了至少4個信號。

最明顯的一個信號，美軍21日突然出動6架B-2轟炸機，在從密蘇里州懷特曼空軍基地起飛後，這些戰略轟炸機還進行了空中加油。

2025年6月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮戰情室，與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍，及其他內閣成員舉行會議。（Reuters）

為甚麼？

因為這些B-2轟炸機沒有加滿燃油，而之所以不加滿燃油，是因為攜帶了重型彈藥。

畢竟，現在全世界都知道，要摧毀伊朗最堅固的福爾多（Fordow）核設施，只有美國GBU-57A/B巨型鑽地彈才能起作用。

這些「地堡炸彈」的設計目的，就是對付福爾多這樣的設施，利用重力「穿透任何泥土、岩石和混凝土的混合物，然後炸彈本身在地下爆炸」。

而一顆這樣的炸彈重達15噸，美國只有B-2轟炸機才有這種運輸能力。但攜帶了這麼重的彈藥，就需要加油機不斷空中加油了。

這個時間點，這樣的起飛路線、起飛動作，不是去對付伊朗，這些B-2轟炸機去看風景啊？

另一個信號，以色列消息人士以及美國媒體都透露，特朗普事實上已批准加入對伊朗的打擊。

那他口口聲聲「兩個星期」是甚麼回事？

有些話，我們就聽聽就好。

反正，很多媒體都分析，這不過是煙霧彈，是一種欺騙手段。這完全符合特朗普的個性，也符合當前的實際。

而且，一開始美國媒體都宣稱，這些B-2目的地是關島，從最後結果來看，這又是一個戰略欺騙，目的地明明就是伊朗。

以色列知道這一點，美國知道這一點，就不知道伊朗知不知道。

還有一個信號，伊朗也認識到最大危險即將到來。

畢竟，美國參戰還不同於以色列參戰，在遭到以色列襲擊之後，伊朗措辭雖然強硬，但努力避免招惹美國。

伊朗也在做萬全準備。

按照媒體報道，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）已轉移到一個地下掩體，主要通過一名心腹助手與伊朗指揮官保持聯絡，並已暫停電子通信，從而降低行蹤暴露的風險。

2025年6月13日，伊朗德黑蘭，圖為哈梅內伊在以色列襲擊伊朗後在電視上發表講話。（WANA Via Reuters）

考慮到萬一情況，據稱哈梅內伊已安排好三人作為自己的接班人選，以及排好了軍事指揮官接替序列。

伊朗官方也發出嚴厲警告，警告特朗普，如果美國參與衝突，將危及「美國在中東的利益」，因為伊朗襲擊美國軍事基地，比襲擊以色列更「容易」。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）更是威脅，轟炸伊朗核設施無法摧毀伊朗的核知識，「假設他們摧毀一兩個設施，我們也能重建，因為我們掌握了知識，掌握了技術，我們已經靠自己做到了，而技術不會倒退，也無法被炸彈摧毀。」

伊朗高層也在緊急求援。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）21日與馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，表態伊朗不追求核武器，但不會同意將核活動減少到零，同時，準備就其和平核活動「進行合作並建立信任」。

有萬一準備，有嚴厲警告，也有微妙的妥協。

但關鍵是，都打到這個地步，美國和以色列還會相信伊朗的措辭，不會趁熱打鐵一勞永逸摧毀伊朗的核設施？

尤其是伊朗外長的表態，說伊朗已準備好一個談判解決方案，類似於2015年的核協議。

2015年的協議，2018年就被特朗普撕毀了。你覺得都打到這個程度了，特朗普還會回過頭接受10年前的協議？

哦，還有一個信號，大批美軍曬出豪華大餐，有牛排有龍蝦，但很多網友判斷，這是美軍的慣例，是出征前的加餐。

美國一切準備就緒，也就根本不用等兩個星期。B-2轟炸機22日凌晨突襲了伊朗的三處核設施，完成以色列所不能完成的任務。

2025年6月21日，以色列北部城市貝特謝安（Beit She'an），圖為伊朗襲擊後，一棟建築受損。（Reuters）

接下來會怎樣？

這才是最糟糕的，感覺中東局勢真有徹底爆炸的危險。

伊朗不得不會反擊，否則無法向國民交代，哪怕是悲壯的反擊，美國的中東目標，美國的軍事基地，美國航母轟炸機，伊朗會不會有所得手？

對伊朗反擊，美國和以色列肯定更會加大攻擊，徹底摧毀伊朗的核項目、導彈項目甚至軍事潛力，會不會最終對哈梅內伊下手？

被逼到牆角的伊朗，會不會孤注一擲，比如封鎖霍爾木茲海峽，或者加速合成某種低級的核彈（髒彈）？

還有，美國和以色列對伊朗核設施下手，會不會造成核污染？

一系列的疑問，各種的不確定性。

但有三點，應該肯定的。

第一，不管煙霧彈怎樣放，美國最後肯定會下場。現在已經不宣而戰，還各種冠冕堂皇，還洋洋得意於美軍的勝利，但這是對一個主權國家的公然侵略。

第二，不管伊朗政權最終甚麼命運，這股動盪衝擊波，將向整個中東擴散，看看利比亞，看看伊拉克，看看敘利亞，我們都清楚後果的嚴重性。

第三，面對伊朗的報復和中東的動盪，美國一直想從中東抽身去對付東方大國的計劃，不得不有所推遲；特朗普的諾貝爾和平獎夢想，估計也只能是夢想了。

本文轉載自微信公眾號牛彈琴，撰文牛彈琴，原文標題《美國突然動手了 但最糟糕的還不是現在》

