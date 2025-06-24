以伊戰爭｜內塔尼亞胡不斷引戰為永續權力　官司纏身致窮兵黷武？

以色列與伊朗持續12日的戰事似乎暫告一段落之際，美國前總統克林頓（Bill Clinton）近日一段言論同樣惹人關注，他指責以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）長期以來一直尋求與伊朗「產生衝突」，將不斷與伊朗挑起紛爭視為鞏固自身權力的策略。事實上，外界一直有輿論認為多宗官司纏身的內塔尼亞胡，為求逃避司法制裁，不斷在中東製造事端，以求保住他一國之首的位置。



綜合美國媒體報道，前總統克林頓近日受訪時表示，以色列總理內塔尼亞胡多年來一直想與伊朗開戰，因為這樣他就能永遠保住權力。

克林頓在《每日騷》（The Daily Show）節目中表示：「內塔尼亞胡一直想與伊朗開戰，因為這樣他就能永續權力。我的意思是，在過去20年裡，他大部份時間都站在以色列權力之巔。」

美國前總統克林頓近日談到內塔尼亞胡一直致力尋求與伊朗發生衝突，以鞏固其權力：

衝突的演算：內塔尼亞胡透過不斷引戰延續政治生涯

位於華盛頓的研究機構阿拉伯中心（Arab Center Washington DC），早前撰文談及上述克林頓針對內塔尼亞胡的觀點。

據報道，在停火近兩個月後，以色列政府於今年3月重啟在加沙的種族滅絕行動。以色列政府的決定並不令人意外。自2023年11月向加沙發動地面進攻以來，內塔尼亞胡一直致力實現兩個高度關聯的目標：首先，將延長對外作戰作為其維持權力的策略；其次，用符合其（及其盟友）意識形態的方式去改變加沙的現狀。

評論指，延長戰爭對內塔尼亞胡而言是重中之重：考慮到他在下屆議會選舉中（2026年10月）不確定的政治前景，讓其暫時維持權力；其次，對外發動戰爭可以轉移公眾注意力，拖延針對他本人腐敗案件的審理。儘管根據以色列法律，現任總理沒有司法豁免權，惟在審判期間，內塔尼亞胡可以動用其職權和國家安全理由來拖延法律程序，即使被定罪，也可免於牢獄之災。

2025年6月22日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話恭喜並感謝特朗普，並稱美軍以令人敬畏的正義力量打擊伊朗的大膽決定，將「改變歷史」。（影片截圖）

內塔尼亞胡現時至少面臨3宗官司，一宗指控其牽涉利益衝突。在1000號案件中，內塔尼亞胡被指在擔任通訊部長期間，在處理與米爾坎（Arnon Milchan）商業利益相關事務時存在利益衝突。

編號2000號案件則是一宗刑事調查，涉及內塔尼亞胡與《新消息報》出版商兼大股東穆澤斯（Arnon Mozes）之間的關係。

編號4000號案件涉及以色列通訊集團Bezeq。調查重點是內塔尼亞胡曾承諾進行對Bezeq大股東Shaul Elovitch商業利益有利的監管改革，以換取Elovitch的新聞網站Walla!對內塔尼亞胡及其家人的正面報道。

官司纏身的內塔尼亞胡 利用加沙戰事拖延法律程序

據阿拉伯中心的分析，內塔尼亞胡最迫切的擔憂是推遲或結束針對他違背誠信、欺詐和賄賂的訴訟。

自2020年5月，針對內塔尼亞胡的法律程序啟動以來，他的核心關注點一直是如何逃避司法責任。無論是對加沙的戰事，還是近日的伊朗戰爭，都為內塔尼亞胡提供了一個獨特的戰略機遇，他有效地利用了這一契機。

2025年6月20日，以色列中部城市雷霍沃特(Rehovot），以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在該市遭到伊朗導彈襲擊後，到訪當地並發表講話。（Reuters）

對加沙的戰事迫使法庭將他的聆訊推遲了14個多月。 2025年2月，內塔尼亞胡請求法庭將其作證時間從每周三天減少到兩天，理由是「安全局勢的變化影響國家的未來」。法庭其後接納了他的請求。

2025年3月，以色列破壞停火協議後，司法程序再次延後。該案的律師表示，內塔尼亞胡的出庭時間可能會延長至2026年。

因此，要分析內塔尼亞胡的行徑，必須了解他的首要優先事項以及他看待以色列社會的看法。內塔尼亞胡確信，由官員、法律學者和其他所謂的煽動者組成的「深層政府」陰謀集團想要推翻他，並以莫須有的罪名起訴他，因為他們無法在選舉中擊敗他。

在加沙和伊朗問題上強硬 有其對極右盟友的政治計算

分析認為，內塔尼亞胡現任政府包括定居者運動中最極端的分子，這一事實強化了以色列政府內部的一種看法，即內塔尼亞胡拒絕在加沙達成永久停火協議，背後是其極右翼盟友的政治考量。

在整個加沙戰事期間，內塔尼亞胡一直非常關注他的兩位極右翼夥伴：來自宗教猶太復國主義黨（Religious Zionist Party ）的財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich），和來自猶太力量黨（Jewish Power Party）的國家安全部長本-格維爾（Ben-Gvir）。斯莫特里奇和本-格維爾都明確表示，如果以色列不能完全軍事控制加沙、重建定居點和對巴勒斯坦人進行清洗，他們就拒絕任何停火協議。

2024年8月13日，以色列極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir，左）到訪位於耶路撒冷舊城的聖殿山，亦即阿克薩清真寺（Al-Aqsa mosque）所在地。（Reuters）

這是以色列政府一直未能提出一個有凝聚力的加沙「善後」方案，去回應上屆美國政府、歐洲盟友和阿拉伯國家利益的主要原因。

分析指，如果沒有斯莫特里奇和本·格維爾，內塔尼亞胡就無法維持現有的執政聯盟，因為他們共同控制以色列議會的第三大黨。

由於內塔尼亞胡對其極右翼夥伴的高度依賴，導致其不但在加沙問題上立場強硬，面對伊朗的核問題，同樣是「鐵板一塊」。內塔尼亞胡一直堅稱伊朗不可以擁有核武器，同時不斷散播有關伊朗的「核威脅論」，過去30年不斷指伊朗很快將提煉出能夠製造核武器的高濃度濃縮鈾。

2012年9月27日，美國紐約，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席聯合國大會發表講話，指伊朗的濃縮鈾技術已十分成熟，將於不久的將來具備製造原子彈的能力。（Getty）

以色列人多認為內塔尼亞胡戀棧權力 多於維護國家利益

黎巴嫩廣場衛視（Al Mayadeen）5月24日引述以色列第十二頻道（Channel 12）的一項最新民意調查顯示，大多數以色列人認為總理內塔尼亞胡更關心維護其政治權力，而非實現關鍵的國家目標，例如贏得加沙戰爭或確保俘虜獲釋。

當被問及內塔尼亞胡的首要關注點時，55%的受訪者表示他決心繼續掌權。相較之下，36%的受訪者表示他的主要目標是讓俘虜獲釋，而9%的受訪者表示不確定。當問題被重新整理，將「釋放俘虜」的目標改為「贏得戰爭」時，受訪者的回應幾乎沒有變化，這說明了以色列民眾普遍認同內塔尼亞胡只顧個人政治私利的看法。