伊以戰爭｜內塔尼亞胡：歷史將銘記特朗普決定　伊朗：戰爭已打響

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月21日證實，美軍已經空襲伊朗三個核設施。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）22日發表講話恭喜並感謝特朗普，並稱美軍以令人敬畏的正義力量打擊伊朗的大膽決定，將「改變歷史」。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）同日發表聲明說：「現在，戰爭已開始」，伊朗國家電視台亦稱，該地區的每位美國平民或軍事人員將成為合法目標。



內塔尼亞胡在美方宣布已對伊朗實施襲擊後，在社交平台X上發影片演講表示，在針對伊朗核設施的行動中，美國真正做到無人能及。

內塔尼亞胡說：「今晚，總統特朗普和美國展現強大的力量。歷史將銘記特朗普總統採取行動，以阻止世界上最危險的政權，和世界上最危險的武器。他（特朗普）今天的領導力創造了歷史的轉捩點，有助於引領中東及其他地區走向繁榮與和平的未來。」

特朗普同樣在全國講話中感謝並祝賀內塔尼亞胡，稱「我們團結一致，在消除以色列面臨的這一可怕威脅方面邁出一大步。」

美軍6月21日空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

特朗普也感謝以色列軍方「出色的工作」，並向參與打擊伊朗行動的美軍致敬。