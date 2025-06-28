一張照片折射國際風雲：巴基斯坦防長在青島「上合」鄙睨印伊同行

撰文：杭子牙
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2025年6月25日至26日，上海合作組織成員國（簡稱「上合組織」或「上合」）國防部長會議在青島舉行，這是媒體在防長合影時抓拍的一張照片。最前面揹着手慢悠悠在眾人前踱步的老頭，是巴基斯坦防長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）。後面瞪着他表情複雜的兩位，一位是伊朗防長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh），一位是印度防長辛格（Rajnath Singh）。

一張照片，就把最近的國際風雲，與印度、伊朗和巴基斯坦三個國家防長的微妙心態，纖毫畢現地呈現於世人面前。

印巴不久前剛爆發了一場軍事衝突，在實力方面本來佔據絕對優勢的印度被巴基斯坦打得落荒而逃，一戰不僅讓印度臉面丟盡，還毀了法國陣風與俄羅斯蘇系、米格系戰機的多年英名。

而中國殲－10則一戰成名，這個在珠海航展連個棚子都混不上，已經在中國進入退役序列的飛機，一下子成為中國軍工厚積薄發的象徵，在接下來舉行的兩場海外國際航空展上被圍得水泄不通。

在這樣一個背景下，到中國青島來參會的印度防長，看着巴基斯坦防長手背後悠悠然在眼前踱步，心裏能不五味雜陳？

伊朗的故事就更悲催了。這個一心想做地區霸主的國家，苦心經營多年的地區陣線，被以色列一年半就徹底打殘打廢。

2025年6月，美國空軍一架B-2隱形轟炸機在執行完「午夜之錘」行動（Midnight Hammer，美國襲擊伊朗核設施）後返回美國密蘇裏州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。（Reuters）

前不久，後者又悍然對伊朗本土發起襲擊，控制伊朗領空，轟炸核設施和重要軍事目標，幾乎團滅了伊朗軍方高層和核科學家團隊。美國也應以色列請求派出B-2轟炸機編隊，攜帶巨型鑽地彈從本土起飛，對伊朗三處關鍵核設施發起打擊，破壞了伊朗的核設施，也摧毀了伊朗神權政府本就脆弱的抵抗信心。

伊朗的廢物表現讓世人看得目瞪口呆。而戰後伊朗精神領袖和總統等各級政府官員，從藏身地堡裏一鑽出來就對國民發表的「偉大勝利」講話，更是成了國際笑話。

看看本國的窩囊與自欺欺人，再想想巴基斯坦用中國殲－10創造的戰績，差一點被以色列「報銷」在地堡的伊朗防長，心裏能沒有任何想法？

對比伊朗的廢馳無能，印度的外強中乾，巴基斯坦的表現就顯得格外耀眼，格外不易。身為巴基斯坦防長的阿西夫，當然有資格揹着手在他們面前悠然踱步。

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伊朗
伊朗核協議
美伊關係（美國伊朗關係）