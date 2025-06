特朗普指伊朗冀舉行核談判　責稱哈梅內伊講大話令制裁不會鬆綁

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周五(6月27日)來到白宮新聞簡報室會見傳媒,回應包括以色列與伊朗衝突在內的近期問題。伊朗外交部長阿拉格齊(Abbas Araqchi)日前否認當局有與美國就核協議談判進行接觸,特朗普提及此事重申德黑蘭希望舉行會談,並強調將對伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)在停火後首度發表的自稱「勝利」的電視講話做出回應,他當日稍晚在旗下社交平台發文,指哈梅內伊的講話令自己對伊朗制裁鬆綁轉軚,目前已停止放鬆伊朗制裁的工作。



特朗普講話中談到伊以局勢,稱若伊朗繼續進行核子物質的濃縮工作,就可能考慮再度轟炸伊朗,並指不擔憂伊朗的核設施。

哈梅內伊日前電視講話中指,美國襲擊伊朗核設施收效不多,而伊朗攻擊美國中東基地是「重重打了美國一巴掌」,又稱美國總統特朗普(Donald Trump)需要「做騷」。特朗普今次就指,將對哈梅內伊說法做出回應,「講實話,你被打敗了(Tell the truth, you got beat)」。

2025年6月27日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮簡報會中面見傳媒。(Reuters)

特朗普自美國介入以色列伊朗並襲擊伊朗核設施後,秉持受外界質疑「完全摧毀」核設施的立場,他重申美國襲擊奏效,駁斥美國傳媒引述國防情報局有關襲擊報告的報道。

責稱哈梅內伊電視講話是說大話 已停止全部有關伊朗制裁鬆綁的工作

在北約峰會暗示有意鬆綁對伊朗制裁的特朗普在旗下社交平台發文,表示美國襲擊奏效且實力強大,哈梅內伊現在卻講大話宣稱取勝,指哈梅內伊受自己此前「知曉哈梅內伊藏身處但無意除掉」的表態躲過一劫,強調他不知感恩。

特朗普直言:「於是我立即停止了所有關於解除制裁的工作。伊朗必須重新融入世界秩序,否則他們的處境只會更糟(and immediately dropped all work onsanction relief, and more. lran has to get back into the World Orderflow, or things will only get worse for them )」。