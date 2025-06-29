David Lake談特朗普・二｜中美正在重演冷戰？

2025年特朗普（Donald Trump）就職後，一系列國際政治事件震驚全球：面對俄烏戰爭，特朗普直接與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）爆發白宮罵戰；面對全球經貿，特朗普毫不猶豫在4月發動「解放日」關稅戰；面對中東亂局，特朗普從提議「接管」加沙到應對後續的以色列、伊朗衝突，各種驚人之舉層出不窮。這種赤裸展現權力政治的美國，引發了各方探問與擔憂：特朗普是否正為自由國際秩序送終？



5月16日，中華文化永續發展基金會舉辦「永續發展的王道途徑國際論壇」，台灣大學社會科學院、21 世紀基金會、王道永續指標亦參與協辦，邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克（David A. Lake），以「自由國際秩序的終結：全球化、深層對抗與未來？」（The End of Liberal International Order: Globalization, Deep Contestations, and the Future?）為題，講述以特朗普為代表的當前挑戰從何而來，自由國際秩序又將走向何方。



雷克既是美國政治學會暨國際研究學會前會長、國際政治經濟學會創辦人暨主席，也在國際關係理論、國際政治經濟學上發表大量經典著作，包括《國際關係中的等級制》（Hierarchy in International Relations）、《間接統治：美國國際等級制之成形》（Indirect Rule: The Making of US International Hierarchy)，更是美國大學通用政治學教科書《世界政治：利益、互動與制度》（World Politics: Interests, Interactions, Institutions）的共同作者。



圍繞演講，《香港01》推出系列報道四篇，本篇為第二篇，聚焦全球當前的深層對抗，以及中美是否正在重演冷戰態勢。



5月16日，中華文化永續發展基金會舉辦「永續發展的王道途徑國際論壇」，邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克（David A. Lake），以「自由國際秩序的終結：全球化、深層對抗與未來？」為題，講述特朗普代表的當前挑戰從何而來，自由國際秩序又將走向何方。

全球化導致民粹主義崛起

接續全球化反噬自由國際秩序的話題，雷克提到當前引發熱議的民粹主義（populism），並指這股潮流其實始於2008年的全球金融危機，「在這之前，全球化導致的不平等現象持續加劇，而這場危機讓一切浮上了檯面。」

其中，由於美國房地產市場是危機發源地，美國也因此成為民粹主義最先湧現的地方，第一波就是所謂茶黨運動（Tea Party movement）。而這場運動隨後發展壯大，最終促成了2016年的特朗普勝選。

「不過這背後除了全球化衍生的潛在分歧，當然還有特朗普的辯才無礙，所以能將工人動員起來，匯集為政治力量。民主黨和共和黨當然也有責任，因為這兩黨過去在很大程度上忽視了這個群體，他們更傾向資本，而不是工人，結果導致民粹主義的爆發，讓特朗普能夠加以動員。」雷克補充，除了個人因素，特朗普的勝選還反映民族主義在民粹主義中的作用，而這股潮流同樣開始拆解自由國際秩序的支柱。

「但特朗普並沒有在競選過程中提到，自己選上後要對中國產品徵收145%的關稅，而是只提到關稅這個關鍵字，卻已經胸有成竹自己任何構想都會得到批准。」雷克表示，這個現象來自政治極化與國會選區的不公正劃分（Gerrymandering，又稱傑利蠑螈），在很大程度上削弱了國會的權力，導致特朗普可以自由行事。

雷克補充，所謂「不公平劃分」是指美國國會在設計選區時，其實只有大約6個席次的結果難以確定，這6席民主黨、共和黨都可能獲勝，除此之外其他都是「安全席」，也就是從一開始就被設計來最大程度爭取共和黨、民主黨選民。因此國會不再是兩黨間的競爭，而是同黨之內的互相競爭。

而黨內競爭的隱憂在於，在一個高度兩極化的社會裡，立場溫和的國會議員有可能在黨內初選中落敗，於是特朗普剛好藉此恐嚇共和黨人，讓他們害怕自己可能會在初選時支持更右翼的候選人，「也就是說，共和黨議員的恐懼並不是來自民主黨，而是害怕在初選中被比自己更保守的競爭者擊敗。」

雷克指出，這種恐懼最終賦予特朗普極大的自由，可以推行一些不尋常（idiosyncratic）政策，其中許多就是針對自由國際秩序的基本原則，例如廢除和無視條約、採用重商主義（Mercantilism）式的貿易政策、讓美國利益與過去貶斥的專制政權保持一致，以及出現某種過去難以想像的轉折：採用新帝國主義式的外交政策，包括表示即將收回巴拿馬運河、奪取格陵蘭、讓加拿大成為美國第51州。「顯然，特朗普的外交政策正在拉扯現有的自由國際秩序根基。」

特朗普的「聖誕賀詞」將巴拿馬運河、加拿大變成第51州和格陵蘭三者談在一起。（Truth Social截圖）

國際秩序處於「深層對抗」

雷克表示，自己不認為民粹主義必然催生這種結果，但民粹潮流再加上特朗普的個人議程，正讓美國開始推動「新穎且獨特」的外交政策，而這也就是所謂「深層對抗」（Deep Contestations）的展現。

雷克說明，在這種對抗中，美國帶頭質疑自由國際秩序的基礎支柱。當然，對抗原本就是政治的正常組成，這也是不同政黨、不同議程之所以存在的原因，不同政黨都會試圖左右並反映社會觀點，獲勝的政黨也會推行自己的議程，這相當正常，「事實上這就是自由主義的核心，也是我們所支持的自由國際秩序的一部分：民主。」

問題是，在「深層對抗」的情境下，各方不再就何謂規則、如何制定規則達成共識，導致作為自由國際秩序標誌的多邊主義（multilateralism）搖搖欲墜，「事實上美國共和黨很早就開始了深層對抗，至少從2000年起就一直如此，想想伊拉克戰爭，聯合國告訴美國：『別這麼做。』美國表示：『搞什麼鬼？』其實不論美國的朋友和盟友怎麼說，美國最終都會入侵伊拉克。」

雷克表示，當各方不再就規則本身與制定規則達成一致時，整個國際體係就會變得脆弱與不穩。「在國際關係中，作為既定原則的無政府狀態（anarchy），能因為自由國際秩序而有所緩解，但如果各方不願就規則達成一致，我們實際上就是處在無政府的體系中，也不知道誰有權利和權力製定國際秩序的規範，這也催生一個高度不確定的體系。」

雷克進一步指出，處於「深層對抗」的體系，會更容易導致衝突甚至暴力，而這也是這場演講的悲觀所在。「就美國而言，冷戰時期我們擁有的兩黨外交政策，現在顯然已經崩潰，美國兩大黨都發生了重組，這是最具歷史意義的重大變化之一。」

雷克表示，隨著特朗普將民粹主義運動引入共和黨，該黨正在成為工人階級結合金融菁英的政黨，且這股重組力道將會比特朗普的總統任期更長，即便特朗普在2028年下台，共和黨也還是會繼續奉行民族孤立主義（nationalist isolationist）和民粹右翼（populist right）路線，而其結果就是國際社會對美國的信任度下降，「美國是否還會履行過去的承諾，這是一個開放式問題。」雷克說明，

雷克補充，有個用法或許可以比擬現況，那就是「美國作為一個普通國家」（America as an Ordinary Country），「這句話出自我的論文導師羅斯克蘭斯（Richard Rosecrance），他在20世紀70年代帶著壓力寫了這本書，羅斯克蘭斯當時沒有預料到冷戰結束、單極秩序、美國優先，但我認為這句話是相當準確的描述，也就是美國將像其他國家一樣追求自身利益，而不再是把維護自由國際秩序置於外交政策的首位。」

圖為2020年1月在位於伊拉克巴格達以西的阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base），兩架美軍車輛在基地內行駛（Reuters）

談到中國，雷克表示從1989年開始，中國就在某種程度上扮演著自由國際秩序中的「擾流板」（spoiler），也就是從遵守部分規範中，獲取自己所能獲得的和想要的，但拒絕遵守其他的，「某種意義上，也是開始將自己定位成自由國際秩序的替代方案。」

而雷克認為，近年中國愈發「奮發有為」（assertive）的外交政策，也在某種意義導致了自己原本最擔心的事，那就是逐漸被排除在自由國際秩序的紅利外。「中國一直附生在自由國際秩序與貿易政策上，特別是透過出口來發展，畢竟這一規則是為發展中國家設計，目的是促進體系中相對不發達國家的發展，也是特朗普目前要反對的。」

雷克表示，如果中國真的退出國際體系，也將被排除在目前的發展道路之外，這無疑會有重大影響；但在前述相對「奮發有為」強勢外交政策下，中國開始經歷「被脫鉤」，而這也將影響其出口市場。

但雷克同時指出，中國也開始執行美國善用的「間接統治」（indirect rule），並在某種程度上影響了東南亞國家的政治地景，也就是意在促成親北京的政黨上台，例如斯里蘭卡、所羅門群島。「而隨著『一帶一路』出現債務違約，這種趨勢可能會加速，畢竟中國需要確保債務國能償還貸款，或是將償還中國貸款作為政權的首要目標。因此在未來一段時間，中國還是會採取『間接統治』的策略。」

2024年4月19日，中國駐美國大使謝鋒訪問哈佛大學，應邀與該校甘迺迪政府學院創始院長艾利森舉行爐邊談話。期間，謝鋒大使就中美跨越「修昔底德陷阱」、中美合作與競爭及「一帶一路」等深入闡述中方政策立場。（中國駐美大使館網站）

中美重回冷戰？

至於未來會如何發展，雷克表示可能會有點像「舊冷戰」（old cold war），但目前自己還沒有真正有力的答案。關鍵在於，超級大國們（superpowers）究竟想要什麼樣的國際秩序？

「先從美國開始，特朗普的目標是什麼，我不相信這裡有人可以告訴我；但中國想要什麼？中國的利益真的與美國的利益如此不同？我認為這是個開放式問題。如果自由貿易體制明天就消失，中國必然非常失望，中國或許不把民主人權放在第一位，但中國的發展策略取決於向其他已開發國家進行出口。因此如果中國要獨創新的國際秩序，究竟會是什麼秩序，目前尚不清楚。」

雷克接著提問，但超級大國真的能夠領導世界嗎？他們似乎不知道自己的目標是什麼，即便他們知道，其他國家也會服從領導嗎？是要選中國還是美國？「一帶一路」看起來很誘人，但是不是所有國家都想參與，這是個開放問題；至於美國，第三世界國家會想跟美國結盟嗎？在當前孤立主義、民族主義、美國優先的背景下，美國能給其他國家的利益越來越少，因此傳統盟友會否再跟美國站在一起，這也是個開放式問題，正如各國不會採取某種對沖（hedge）或中立戰略，也就是拒絕與任何一個大國結盟，這同樣值得觀察。

雷克指出，自己目前的猜測是，未來可能會出現某種「傳統勢力範圍」（traditional spheres of influence）的復甦，包括中國勢力範圍與美國勢力範圍，局面看上去可能會有點像冷戰。當然這個「冷戰」後必須加上問號，但還是可以指涉相關現象：各國將在某種程度上選擇與中國或美國結盟，成為各自經濟或政治勢力範圍的一部分，正如中美也將持續脫鉤、同時限制自己勢力範圍內的成員依賴另一個勢力範圍。

「正如我們已經看到的，對關鍵原材料和技術的渴望，驅動了當前的美國外交政策，因此我預計國際體系、世界經濟會分裂成兩個勢力範圍，但這只是猜測，畢竟我們正處於充滿不確定的『深層對抗』下，很難準確預測實際會發生什麼。我也預期第三方，也就是國際體系中的其他各方，都會開始發展自己的能力，追求自己的目標。」

雷克總結，隨著「深層對抗」持續，自由國際秩序正在瓦解，不確定性也不斷增加，合作將變得更加困難，不論是永續發展、氣候變遷、維護和平與繁榮，一切都將衍生更大的政治挑戰，畢竟隨著各國追求自身利益，國際合作將會持續減少。

但雷克同時呼籲，這雖然是場悲觀的演講，自己還是希望避免對未來的負面預期，這一切並不是毫無希望，因為在全球公民社會中，只要人們能夠認識到彼此存在共同利益，就可以採取共同行動，讓各國超越狹隘的自身利益。「與其在國與國之間尋求外交解決方案，不如著眼於建立公民社會，提醒領導人，他們的行為會帶來相關後果，並以此建立彼此的未來。」