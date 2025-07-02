特朗普會不會成為九三閲兵座上賓？

中國將於9月3日在北京舉行盛大閲兵，紀念抗日戰爭勝利80周年。日本共同社最近拋出一個震撼彈，稱北京打算向美國總統特朗普發請帖，邀請他出席這場被視為中國「秀肌肉」的閲兵式。



由於俄羅斯總統普京已確定會到北京捧場，共同社的報道透出了日本的關切：一旦中美俄三國領導人一起慶祝抗戰勝利，將會對日本構成外交挑戰。

這則消息傳開後，朋友圈裏分成了兩派。一派認為，中美在二戰時期本就是同盟國，共同紀念這段歷史不為過，何況特朗普外交風格乖張，如果北京發出請帖，不能排除他赴會的可能性。另一派認為，這簡直是無厘頭，美國和中國早不是一路人，特朗普和中俄領導人並肩站在天安門城樓上，看北京展示與華盛頓進行戰略對抗的軍事實力，這樣的場面實在無法想象。

要不要請特朗普參加閲兵的討論，其實上周就在中國輿論出現。中國國際關係學者金燦榮認為，九三閲兵是「一個很好的時機」，可以讓中美重温1941年至1945年並肩作戰的歷史，提醒兩國「有很好的合作歷史，不要走向衝突」。曾擔任已故中國領導人鄧小平英語翻譯的中國學者高志凱也撰文說：「如果特朗普總統能來中國參加閲兵活動，我覺得對他本人是個好事，對中美關係也是個好事。」

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為特朗普出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（Reuters）

關於中國邀請特朗普出席閲兵活動的消息，中國外交部發言人毛寧星期一（6月30日）在例行記者會上受詢時僅說，「目前沒有可以提供的訊息」。既未證實也未否認，各種可能性都沒有被堵死。

特朗普重返白宮後，多次表示希望與習近平會晤，也公開表達過願意飛到北京與中國領導人見面。中美元首6月初通話時，雙方也互邀對方到訪。北京閲兵活動會不會是一個契機？

第一個要回答的問題是，中國會不會向他發出邀請。特朗普上任前，史無前例地向中國領導人發出請帖，邀請習近平參加他的就職典禮，雖然中國最後派出了國家副主席韓正參加典禮，但特朗普給予了北京積極的禮遇。如果這次中國邀請他參加閲兵，在外交禮數上並非無法想象。

2015年9月3日，抗日戰爭勝利70周年紀念日，於北京天安門廣場舉行閱兵。（資料圖片）

對北京而言，九三閲兵不僅是展示國產先進武器裝備的契機，更是一個重要的外交場合。如果特朗普亮相，相當於在一個歷史性的舞台上為北京站台，承認中國作為二戰東亞主戰場的歷史地位，以及對反法西斯戰爭的貢獻；同時也緩衝中美在關稅、科技等問題上的尖鋭矛盾，釋放中美理性競爭、雖有分歧但願維護和平的信號。

不過，特朗普若時隔近八年再訪華，還要登上天安門城樓看閲兵，很可能會喧賓奪主；他不按常理出牌的風格，也是北京需要考慮的不可控性。九三閲兵是今年中國最重大的對內宣傳和主場外交活動之一，容不得半點閃失或尷尬場面。

從特朗普的角度，訪華的吸引力是很大的。如果成行，美國很可能在稀土出口、採購美國商品等問題上爭取到中國的讓步，這相信是「贏學大師」特朗普非常感興趣的。他本人最近在接受霍士新聞採訪時，也釋出對華好感，聲稱與北京「相處很好」。

2025年5月9日，中國國家主席習近平出席俄羅斯衛國戰爭勝利80周年閱兵儀式，與普京一起坐在看台上（REUTERS）

如果特朗普在九三閲兵期間訪華，最受矚目的將是中美俄領導人同框。俄烏戰爭爆發後，莫斯科與西方關係惡化，普京基本缺席了西方主導的多邊峰會，美俄元首幾乎沒有會面的場合。無論是對很想推動俄烏停火的特朗普，還是想從戰爭泥沼中抽身的莫斯科，或是希望在多極秩序中扮演和平推動者角色的北京，如果能實現中美俄元首峰會，並就俄烏戰爭發表原則性聲明，符合各方的利益。

但特朗普真想成行，也會面對重重阻力。首先，美俄之間圍繞俄烏戰爭，或是中美之間圍繞關稅問題，都還在持續博弈，要在兩個月裏完成元首會面前的磋商、協調，不是件易事。

其次，特朗普要與西方眼中的兩個威權國家領導人同台，必然會在國內面對猛烈抨擊，反對聲浪不會只是來自民主黨，也包括共和黨內部的對華鷹派。與美國遏制中國的兩黨共識背道而馳，可能讓特朗普付出政治代價。

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平「同框」，要追溯至2017年11月11日越南舉行的亞太經合組織（APEC）會議的首腦大合照。（Reuters）

此外，這樣的畫面對美國的盟友體系將會是極大震動。美國在東亞的盟友日本對中國高調紀念抗戰本就高度敏感，若特朗普為此站台，東京一定會非常警惕。為俄烏戰爭焦頭爛額的歐洲，也可能懷疑美國對歐洲的戰略承諾。有觀點因此認為，要避免被解讀為中美俄形成軍事合作或價值聯盟，一個可能的安排是，特朗普提前訪華與中俄元首會談，但與九三閲兵擦肩而過。

日本媒體的報道無論是不是空穴來風，都打開了人們對當前世界格局下中美俄互動的新想象。充滿變數的局勢，加上一位極其叛逆和即興的美國總統，再天方夜譚的猜測都無法一笑了之。