交易詭才Trump｜特朗普的陽謀和陰謀　中國要小心了！

美國總統特朗普（Donald Trump）7月4日開始向貿易夥伴發出關稅稅率的信函。他再次強調到7月9日，「將全面覆蓋，關稅稅率可能從60%-70%到10%-20%」。

越南為了自身的利益，不得不屈服美國，雙方宣告在7月2日達成貿易協議。這應該是美國獲得的第一份真正的關稅協議。

特朗普近期一直在加大對加拿大、日本和歐盟等貿易夥伴的施壓力度。看來他不想再耐心等待盟友們的「關稅答卷」了 。

加拿大基本「跪下」了，前幾日還在叫囂徵收美國科技巨企的數碼服務稅，但被特朗普威脅停止談判後，加拿大脾氣「順 」了很多。看來，離成為美國第51個州並非沒有可能。

對於日本，特朗普稱，「我懷疑我們和日本能否達成協議，他們非常強硬。你必須明白，他們被寵壞了」。日本首相石破茂的確強硬，他不想成為另一個「廣場協議」的歷史罪人。

而歐盟，一方面高喊着戰略自主，另一方面又在盤算着如何投鼠忌器，不斷向特朗普進「讒言」，呼籲共同對付中國，以換取特朗普的獨寵。

但中國已經與美國達成了所謂框架協議，而歐盟卻幻想着最後一刻的施捨。馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一直想仿照中國和英國，前與美國達成大體框架的「原則協議」。

當然，還有印度這個刺頭，總是令人難以捉摸的莫迪（Narendra Modi），他的「精神勝利法」真的能比肩特朗普？！

特朗普推出「勝利香水」（香水網站）

特朗普正在踐行「海湖莊園協議」（The Mar-a-Lago Agreement）的構想。公開發動全球關稅戰是他的陽謀，他並沒有指望與主要貿易伙伴達成真正的協議，只要有個框架協議就可。

他只需先把貿易夥伴們全部引入他設定的「圍欄」裏就是成功。然後就可時不時從圍欄中單揪出一個倒黴蛋再行談判，提高籌碼。如果誓死不從，特朗普就會讓對方付出更高昂的代價。因為那個圍欄就是代表全世界的新規矩。所以，中國一定要特別小心了！

坊間傳聞的「海湖莊園協議」裏，關稅戰只是第一步。特朗普最終目的是實現美國製造業部門和金融部門的再平衡，提升美國製造業競爭力，強化財政的可持續性，從而夯實美國全球霸主的地位。

這就是「美國再次偉大，永遠偉大」的核心要義。

交易詭才Trump｜盟友們找到了特朗普「爸爸」，媽媽在哪裏呢？

交易詭才Trump｜特朗普二十四時辰 一舉囊括諾貝爾與奧斯卡獎

交易詭才Trump｜特朗普心目中，未來的盟友是誰？

交易詭才Trump｜在中東，特朗普看到了自己的偉大！

只要通過關稅戰成功「控制」了貿易夥伴們，就會成為美國磋商「世紀債券」（Century Bond）重塑美國債務體系，轉換「金融霸權」賽道的重要籌碼。

特朗普和他的團隊就會利用關稅、金融安全、軍事保護傘等手段迫使美國盟友與敵人賣出美元資產，達到美元貶值的效果。在稀釋債務的同時，強化製造業的偉大復興。

特朗普還保留最優選擇，在維護「強美元」的同時，迫使貿易伙伴們配合美國調整其債務結構，將短期美債置換為百年的世紀債券，而且是不需要付利息的。

美國精英們從不缺乏創意，最近還流出所謂的「賓夕法尼亞計劃」，核心是實現美債國內化，美國將可以更加靈活地實施其貨幣政策，而無懼國際資本對美國的衝擊。

真真假假、虛虛實實。特朗普的陽謀與陰謀讓人目不暇接，他可以反手為雲，覆手為雨。美國大頭領真的是這個時代的梟雄。

當然，在民主黨人眼裏，他是國家史無前例的「狗熊」。