越南直擊｜關稅戰下中越愛恨纏綿　 禁洗產地惟邊境「留有一手」

今年適逢越南南北越統一50周年，這個歷史上曾為中美大國爭奪之地，憑藉其充裕勞動力及對外享有關稅減免等優勢，在過去一段時間「左右逢源」，並成為「中國+1」策略下典型受惠的製造業大國。年內美國總統特朗普再度上任並發動關稅大戰，矛頭直指中國，越南也都再度成為大國角力之地，被威脅徵收46%高額對等關稅，並以減低中國進口依賴等作為協商條件，而該對等關稅暫緩期將於下周三（7月9日）屆滿，前景未明。



而事實上，中越關係向來微妙，要選邊站似乎並非容易之事。《香港01》記者在此「敏感」時刻到訪越南，闖蕩南北越及華商工業區等，訪問在當地設廠的廠家、相關業務經營者及民眾，並到訪中越邊境，了解到關口審查政策的變動，發現越南在回應美國政府打擊中國產品「洗產地」的同時，似乎也「留有一手」，並未全面收緊。這種模糊而靈活的策略，似乎也存在在經濟利益及政治平衡的考量。



中越關係向來微妙，選邊站非容易之事。記者到訪中越邊境，發現越南在回應美國打擊中國產品「洗產地」同時，似乎也「留有一手」。（中越友誼關口，顧慧宇攝）

「越南是所有人的朋友」

「越南是所有人的朋友，我們會和所有對我們好的人握手，我們不想製造敵人。」大學剛畢業沒多久的越南姑娘Lyn，向記者表示，在她的認知中，越南一直是站在中美之間，不會選邊站。她表示，越南統一僅50年，經濟發展較為落後，需要去透過和其他大國如中美結盟，來推動自己的經濟，故此需要向大國表示出任何事情都可以商量的態度，而不會去強硬面對。「相較於越南，中國本身屬於大國，相信有能力去作出大決策而仍能繼續生存。」

在北寧從事廠房租務的年輕越南女子桃小姐亦表示，越南和中國目前關係彷如「兄弟」，而自己丈夫就是中國內地四川人，兩人曾經在同一公司工作而相識。中越婚姻在越南還是比較常見的，但同時越南和美國的關係也一向不錯。而此次特朗普對越南加徵關稅，她作為土生土長的越南人會感到憂慮。「特朗普簡直就是『神經病』，現在10%關稅還可以承受，若果真的加到46%，越南經濟應該是無法承受的。」

越南和中、美經貿關係「唇齒相依」

關稅戰下，兩個越南人擁同一個看法——中美都得罪不得。這點從越南貿易數字，可看到一點端倪。 越南和中美在經貿關係上唇齒相依，近年越南從中國進口，與對美國出口保持著同步的增長，目前美國是越南最大出口國，去年佔越南全年出口總額（4,055.3億美元）的29.5%，遠遠拋離其他國家。但與此同時，中國是越南最大進口國，去年金額達到1,443億美元，產業鏈的原材料及零部件等，仍需要依賴中國進口。

越南台商會榮譽總會長簡智明表示，越南有約40%的原材料來自於中國，完成的成品有30%銷往美國。中國和美國均是越南重要的合作夥伴，「中國人有所謂的『孫子兵法』，越南也是用相當靈活的外交方式，中國美國都不會去得罪。」

然而，簡智明續稱︰「但川普（特朗普）就跟川劇一樣，一直在變臉，今天他饒了你，但事實上肯能在準備下一場再『宰』你。這方面中國對越南上了一課，敢和美國說『不』，這個會直接影響到與美國談判的底氣，但相信越南還是會以較柔軟手法來處理，因為越南知道自己底氣缺乏在哪裡。」

簡智明表示，越南有約40%的原材料來自於中國，美國所畏懼的是中越加強貿易等方面合作。（顧慧宇 攝）

台灣高雄市東南亞產學交流協會理事長、文藻外語大學東南亞學系教授顧長永則表示，越南要在中美大國之間生存並獲得最大利益，就不會輕易去得罪任何一方，例如在政治及軍事安全方面，會需要美國去平衡中國的影響，中越及美越關係均可以用「又愛又恨」去形容。

簡智明指出，越南是代工國家，美國根本沒有勞動等相應配套去推動製造業，包括蘋果及Nike等美國品牌都有在越南進行代工，對美國存在貿易逆差，但沒有和美國競爭的意念，應該更是一個合作夥伴， 所以預計美越貿易談判不會有什麼真實成果。而美國所畏懼的是中越加強貿易等方面合作， 例如將中國新增為主要銷貨地，取代部分美國進口。

越南街道上到處可見美國麥當勞及中國蜜雪冰城等品牌林立，商場及店鋪裡不難發現中國製造的商品，部分也可能是來自於中國轉移來越南等東盟市場「傾銷」。（顧慧宇 攝）

越南最新對中美貿易數據創疫後新高

越南5月出口數據顯示，月內越南對美國貿易順差飆升至122億美元，按年增長42%，按月也增17%。而美國同期數據更顯示，越南在4月已超越墨西哥，成為繼中國及歐盟後的第三大貿易順差國。期內越南對美國出口增長大增42%，達到新冠疫情後最高水平138億美元，但從中國進口額也創下疫後新高，達162億美元，按年增長21%。

有分析認為，數據反應臨近90日對等關稅緩衝期限，越南廠家均積極推動在限期前完成手上訂單。而美國要求越南減少對中國進口依賴的要求，仍需時待現。

而事實上，今時今日走在越南街道上，到處可見美國的麥當勞及中國的蜜雪冰城等品牌林立，商場及店鋪裡也不難發現中國製造的商品，部分也可能是來自於中國本身對美國的出口產品，目前轉移來越南等東盟市場「傾銷」。

在美國對等關稅公佈後，國家主席習近平今年出訪的首站也是越南，反映了兩國關係的友好。（顧慧宇 攝）

越中之「恨」 源自戰爭及南海爭議

今年是越共擊敗在南越美軍、正式邁向統一的50周年，中國也有派出解放軍代表參與慶祝活動，吸引大批市民到場觀看，場面熱鬧。而在美國對等關稅公佈後，中國國家主席習近平今年出訪的首站，也是越南，反映了兩國關係的友好。政府對外改革開放外資後，特朗普在首屆上任時對中國實施關稅，吸引中資企業大舉在越南投資，中國也為多元化出口市場，而加強與美國以外包括越南等東盟地區的連接，兩國關係親密度一時無兩。

不過，1979 年初中越曾爆發邊境戰爭，中國民間一般稱之為「懲罰越南之戰」，而越南則稱之為「中國軍事侵略」，兩國關係一度相當惡劣。南北越未統一前，中國支持的北越與美國支持的南越長年內戰，令越南經濟發展較為落後。而中越近年時而仍為南海的主權爭議而爆發衝突，在民間中國也不時會被標籤為不受歡迎的「領土侵略者」，2014及2018年更因此而爆發大型反華示威，越南民眾放火焚燒中國廠房，港資及台資均遭殃，並造成流血事件及導致數人死亡。

顧長永表示，中越及美越關係均可以用「又愛又恨」去形容。（顧慧宇 攝）

學者：中國近年影響力無法忽視

的確，有在越南生活多年並曾經歷該示威事件的台商承認，老一輩越南人對中國不是太友善，因為在他們的認知中，越南戰爭歷史中「侵略者」之一就是中國，但現在這一輩的年輕人，戰爭時代相隔較遠，不大再會去深究歷史，只求現在這一刻過得好。他也相信，早年曾經發生的大型反華事件不會再重演，「因為越南是共產黨國家，共產黨不會再容許經濟再消耗。」

顧長永表示，中越兩國在歷史、地理領土及經濟等多方面，都有著密切的關係，而沒有辦法去分開，預計中國在越南各方面的影響力，未來或有望超越美國。

從「源頭」說起，他指出，屬於東南亞包括越南國內重要水源及農作物灌溉的湄公河，源頭就是位於中國雲南境內，故此彷如手握越南的「軟肋」。近年中國投資為越南持續帶來就業等經濟方面的利好，而中國也有透過「軟性文化」來力攻東南亞國家包括越南，來提升相關影響力，方式包括在當地增設孔子學院，傳揚中國語言、書法、繪畫及舞蹈等。

美國指責越南幫助中國生產商的產品，以「欺騙」形式進入美國市場以逃避關稅。（顧慧宇 攝）

美指越助中國 規避關稅

不過，作為越南最大出口市場，美國也是不容得罪或者硬碰的一方，但特朗普此次威脅越南徵收對等關稅依據的大額貿易順差，其實是他自己所「促成」。特朗普首次上任對中國加徵關稅以來，中外資廠家大舉在越南設立或者由中國轉移產能，而越南也在短短幾年之間，就成為對美國貿易順差第三大國家。

特朗普的貿易顧問Peter Navarro 曾稱越南是「共產主義中國的殖民地」，指責其幫助中國生產商的產品，以「欺騙」形式進入美國市場，以此逃避美國對中國實施的關稅政策。據美國海關暨邊境保護局（CBP）統計，違規透過第三國轉口或加工來改變產品原產地，即在第三國所得的附加值，低於40%世界貿易組織原產地規定，相關個案自2022年以來有高達70%與中國相關，這些個案並主要集中在越南等東南亞國家。

美國此次對東南亞等國徵收高額對等關稅，當中越南更被徵收高達46%。據《路透》取得的官方文件，越南貿易部早前發布命令，要求加強進口商品原產地監管，並推出更嚴格的「越南製造」證書新程序。文件指出，美國普遍徵收進口關稅可能加劇貿易欺詐，若越南不加以阻止這些行為，未來可能面臨更多制裁。同時，美國也要求越南在生產出口產品是減少使用中國技術，減少對中國零件的依賴，增加越南的工業產能。

有越南廠家透露，自美國4月初公佈對等關稅以來，越南關口審查確實有持續收緊現象，連生產原材料及半成品進口也受拖累，由三四日被大幅拖延至兩周。（顧慧宇 攝）

原材料進口受累 廠家擔憂中越關係甚於美越關係

有從事奢移品生產及出口的越南廠家向記者坦言，擔憂中越關係更甚於美越關係對業務帶來影響，前者的影響主要體現在越南關口對中國進口審批的時鬆時緊，比較難以掌控，因會嚴重影響廠房營運及出貨進度。

他透露，自美國4月初公佈對等關稅以來，從中國進口越南的關口審查確實有持續收緊現象，連生產原材料及半成品進口也受拖累。相較過去一般情況下公司原材料進口僅需要3至4日完成清關，審批時間仍被延遲至11至12日，近日更被進一步延長至兩周，物流公司目前接受大型包裹，低於20kg的小型進口包裹更有拒收的情況。

「過去貨運檢查只是粗略看看，目前會檢查地非常仔細，並且會問很多問題。」而至於出口至美國方面，該廠家表示，暫清關等檢查方面就暫正常，文件與時間方面都沒有太大變化。

在友誼口岸經營貿易運輸公司的越南人負責人，坦言目前關口檢查會比較嚴格，需要檢查貨品要預留至少2至3天，有時更需要長達兩個禮拜。（顧慧宇 攝）

關口審查由三四日被大幅拖延至兩周

不過，記者發現，越南政府對於收緊中國進口審查，似乎故意「留有一手」。在中越邊境諒山及臨近地區有5個中越口岸，但有的口岸使用率不高，故此目前僅剩下3個，當中包括最大的友誼國際關口、芝麻口岸及新清口岸。記者到訪友誼國家口岸當日，雖然屬於兩地勞動節假期，但還是會有兩地貨車來往，口岸沒有因為假期而停頓運作。

在友誼口岸經營貿易運輸公司的越南人負責人，面對記者的查詢，沒有否認近日有來自中國的貨車遭到扣關檢查時間延長，但坦言目前關口檢查會比較嚴格，需要檢查貨品要預留至少2至3天，有時更需要長達兩個禮拜，例如如果公司是屬於首次進口越南的，關口人員對貨品檢查也會更為仔細及需時。

連接中國陸路的清新口岸，有一個較龐大具有代表性的邊境集市，市場裡售賣的貨品不少為來自中國，但有不少店鋪已結業關閉，假期裡人流較為稀疏。（顧慧宇 攝）

部分關口審查未見收緊

不過，在另一較小型的芝麻關口岸，記者結識到從事貿易工作者小江，他透露，其實不單只是近日，其實近一年來友誼關口由中國進口越南的查關都有收緊跡象，不過，在這裡芝麻關口岸，查關相較比較會寬鬆，暫時沒有受到關稅等方面的影響，貨品一般兩天內就可以完成越南關口檢查，轉貨車及送貨。

在越南另外一個連接中國陸路的清新口岸，有一個較龐大具有代表性的邊境集市，市場裡售賣的貨品不少為來自中國。樓高兩層的集市，看來年代久遠，門口掛著「香港貿易城」，已脫色並繡跡斑駁，但據了解這裡並沒有港商投資，只是認為「香港」名字屬於國際外貿大城市才借名標上去的。

集市附近有不少店鋪已結業關閉，集市裡則仍有店鋪經營，主要售賣衣服、玩具及家電等日常消費品，假期裡人流較為稀疏，只有個別店鋪聚集數人，大多的店鋪乏人問津，二樓更是「啪烏蠅」。

在另一較小型的芝麻關口岸小江透露，這裡查關相較比較會寬鬆，暫時沒有受到關稅等方面的影響，貨品一般兩天內就可以完成越南關口檢查，轉貨車及送貨。（顧慧宇 攝）

關口時鬆時緊 商家分享「找對人就可以了」

在這裡從事家電業務的中國商人表示，在此經營了十幾年，但現時受到美國貿易戰等因素影響，整體經濟情況包括中國的，都不太好，影響這邊邊境到訪的人流，連帶影響這裡的生意，可幸他的店鋪還有一些忠實客戶，故此勉強能夠支持下去。

他分享，其實關口查審時緊時嚴，有時候甚至會是中國那邊關口出口審查收緊，關口人員會用產品不合格等理由，將產品扣關半個月至1個月，去年就曾有發生過。而他的產品全部都是由中國進口，走的是諒山的芝麻關口，以及芒街的東興關口，這兩個關口暫似乎沒有受到關稅直接影響，關口檢查時間也沒有被故意拖延。「找對人就可以了，你可以去中國那邊關口找個公司幫忙打稅，這些公司會認識越南關口人員，能夠溝通得比較好」。

香港前資深商界議員表示，美國要求越南減少對中國包括原材料及半成品的進口依賴，短期內幾乎是不可能的事。以成衣為例，棉花及棉布的上游供應，僅有少數中資或者港資企業在越南有相關投資或者廠房，故此供應並不充裕，難以完全取代中國進口。

有在關口集市營商的中國商人表示：「找對人就可以了，你可以去中國那邊關口找個公司幫忙打稅，這些公司會認識越南關口人員，能夠溝通得比較好」。（顧慧宇）

駱百強：海運審查暫未見收緊或延遲

從事紡織及成衣業務的信達國際執行董事、香港廠商會副會長駱百強表示，美國政府希望減少貿易逆差及打擊中國，而很多產品是由中國來越南或者東南亞國家「貼牌」，再出口美國的，而這是犯法行為，美國政府要求越南去打擊堵塞這個問題，相信越南主力是打擊成品，對於自己旗下公司布料等原材料，目前海運方面暫時感覺不到有所收緊或者延遲。

駱百強在2017年貿易戰開始，透過合資方式在越南設廠，其後再增設自有廠房，至去年已將整個成衣生產產能由中國內地搬移至越南，而內地則保留原材料布廠產能，作為越南廠房的材料供應，前者高達60%的產能為出口至美國。他指出，越南的紡織業產業鏈並不完善，也沒有原材料生產，布料主要靠進口，所以不能做到自給自足，還是需要靠中國或者其他地方進口。

在越南北寧設有電子廠房的信佳國際(0912)執行董事及行政總裁吳民卓也表示，越南電子業供應鏈越見完善，在越南生產能夠越來越多利用當地的供應，但以他自己廠房為例，部分原材料供應仍需依賴中國。他認為，此次越南被威脅徵收高額對等關稅，主要是美國想藉此打擊中國，但其實以往中國產品在越南「洗產地」再出口的情況，個人相信已經越來越少見。