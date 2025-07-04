特朗普預告今向約10貿易夥伴發「關稅信」 8.1起徵收最高或達70%
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為「對等關稅」設立的7月9日暫緩限期將至，目前美國僅與英國、越南達貿易協議，且與中國處於「休戰」，他4日受訪就指，4日會向10至12個貿易夥伴致函，單方面知會它們會被美國徵收多少關稅，強調收函的貿易夥伴須在8月1日起正式上繳關稅。
綜合路透社、彭博社報道，特朗普表示在暫緩限期來臨前，所有與美國未談攏的貿易夥伴都會收到信函，美國關稅的「稅率將從10%到20%不等，最高甚至可能達到60%或70%。」
他又指在未來數天會發出更多信函。
特朗普還表示美國與其他幾個貿易夥伴有幾項潛在的協議，不過強調自己更樂見發函以單方面決定美國對它們的關稅，稱與進行談判相比「這容易多了」。
美國財長貝森特（Scott Bessent）則在接受彭博電視訪問時指，預計約100個國家的對等關稅稅率會訂在10%。
特朗普4月初宣告針對全球眾多貿易夥伴的「對等關稅」計劃，然後表示會暫停高額關稅90天，以與各地舉行關稅談判。
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