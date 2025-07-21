特朗普上任半年：這樣的神造得未免有點太「膠」了！

新生嬰兒降生，一般來說，父母會歡天喜地為其慶祝百天，慶祝周歲，很少有慶祝半歲的。

新政權登台，前一百天是新執政理念全面釋放的一百天，備受各界關注。不少國家領導人也非常重視上任一周年紀念日，畢竟開局之年，萬事開頭難，第一年順利基本預示會有一個好的啟航。

但是你聽過上任半年6個月也要慶祝嗎？

還真有特例。

美國總統特朗普（Donald Trump）在7月20日上任半年之際，隆重總結過去半年的業績，稱做了很多好事和大事。「今天，美國是世界上最炙手可熱、最受尊敬的國家，半周年快樂！！！」

2025年7月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署「天才法案」（Genius Act）。（Reuters）

白宮高調宣佈：六個月過去了。勝利仍將繼續。黃金時代仍將延續！

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）也立刻表態：特朗普第二任期才剛剛六個月，美國更安全了，更強大了，更繁榮了……

沒人表揚，就自我表揚。沒人肯定，就自我肯定。沒有官方喉舌造勢，就親自上台發聲。在表揚和自我表揚方面，特朗普一騎絕塵，比任何人做得都好。

以勝利開端，用勝利衝頂的特朗普只想告訴人們，他帶領美國贏麻了。

不管有沒有特別值得慶祝的政績，不管到沒到值得總結的節點，只要特朗普想，就可以隨時召開表彰大會。

說得好聽點是懂輿論策略。說得不好聽點：見過不要臉的，沒見過這麼不要臉的。

2025年7月10日，有網民為了回應白宮製作「特朗普化身超人」圖片，再改圖或另外上傳加入愛潑斯坦案原素的「特朗普超人」圖。（X@YourAnonNews）

俗話說蓋棺定論，而特朗普還沒下台就已經對自己有了定論。剛乾了半年就想着超越華盛頓、林肯、羅斯福，成為美國歷史上最偉大的總統。

這樣的神造得未免有點太塑膠了。

一出手就贏了，一出手就是神來之筆，這不是國家領導人，這是機器人。

看了特朗普的登頂速度，頗有一種中國大躍進時期「三年趕上英國五年超過美國」的恍惚感。

身在高位的人有點虛榮心可以理解，但錯將虛榮當雄心，誤將公民當愚人，是危險的。

掩耳盜鈴的領導人只能領導出一個偏離事實的國家。贏麻了的絕對不會是美國。