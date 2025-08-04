專家：美國着眼全球七條重要航道　祭大招「通道遏控」掌全球物流

貿易通道是全球能源、糧食、原材料和製成品流通的命脈，也是大國掌控國際經濟權力的重要「抓手」。美國的戰略重心轉向大國競爭後，歷史學者馬漢有關大國應掌控貿易通道的海權觀正在美國強勢回潮，遏鎖海上貿易通道，已經成為美國遏制競爭對手、截斷後者與世界貿易聯繫的關鍵一招。



作者：中國現代國際關係研究院涉外法治與安全研究所副所長、研究員王旭；中國現代國際關係研究院涉外法治與安全研究所副研究員劉蘭芬



強化對傳統關鍵通道的控制

目前最明顯的迹象是美國在強化對巴拿馬運河、曼德海峽－蘇彝士運河（Suez Canal，或譯蘇伊士運河）航線的控制，這兩條通道既是全球海運的咽喉要道，也是東亞貿易大國外貿運行的關鍵路徑。

2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

巴拿馬運河承載着全球約5%至6%的貿易量。美國歷來重視對巴拿馬運河的掌控，當下更暴露出重掌巴拿馬運河控制權的野心。

在開啟第二任期前的記者會上，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就質疑1977年美國前總統卡特（Jimmy Carter）將運河歸還巴拿馬的決定。其就職演說中6次提到巴拿馬，放言將「收回」運河。此後美國為了拿回巴拿馬運河運營權，推動巴拿馬政府修訂《巴拿馬運河條約》，試圖將運河通行費與「軍事合作」掛鈎。

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）4月9日訪問巴拿馬時表示，美國可能會「重新啟動」在巴拿馬的軍事部署，以應對該地區日益增長的「安全挑戰」。當月，美國與巴拿馬達成美國軍艦免費通行運河的協議，美軍艦艇憑藉此協議能夠更加頻繁、便捷地在運河區域活動，為其軍事存在埋下了伏筆，也是在為後續可能的控制運河行動做準備。

特朗普政府將巴拿馬運河定位為「美國關鍵資產」，頻繁釋放「收回控制權」的信號，甚至宣稱不排除動用武力「重掌」運河，一方面是試圖通過控制巴拿馬運河強化其全球貿易影響力，另一方面也是為了控制東亞與拉美的貿易聯繫。巴拿馬運河是打開東亞與拉美貿易的一把鎖鑰，曼德海峽－蘇彝士運河航線則是亞歐貿易的咽喉要道。後者通航量超過了巴拿馬運河，約佔全球貨物貿易總量的12%。這條航線是東亞對歐貿易的重要通道，尤其是對於汽車生產供鏈穩定和食品貿易安全至關重要。美國長期將掌控該航線視為全球戰略布局和維繫其經濟霸權的關鍵一環。特朗普二次執政後，發表接管加沙的極端言論，要求埃及允許美艦「免費通行」蘇伊士運河，意圖通過在中東的軍事行動彰顯自身海洋霸主地位，以強化對全球關鍵貿易通道的控制。

目前，美國與以色列已在紅海兩端形成鉗形態勢，必要時很可能會強化對航線的管控。東亞與歐洲之間的貨物運輸如繞行非洲好望角，或改走跨裏海國際運輸走廊，或轉由鐵路進行陸路運輸，將大幅增加貿易成本。

瞄準海上貿易新通道

美國重掌海權的下一個目標是控制北極。為此，特朗普政府在戰略、軍事、經濟等方面全方位發力瞄準了格陵蘭島，為控制海上貿易新通道做着準備。

北極的軍事價值有目共睹，戰略家認為，誰掌控了北極，誰就能威懾北半球的主要國家。冷戰時期，美國與蘇聯均將戰機、導彈、核潛艇部署於此，因為經由此處是攻擊對方的最短路徑。北極航道的價值也備受矚目，它是連接亞洲、歐洲、北美洲三大洲距離最短的海上航線。相比於傳統航線，北極航道可使亞歐海運貿易的路程縮短40%。

近年來，北極航道利用率顯著提升。2024年，北極航道貨運量達到創紀錄的3790萬噸，較十年前2014年的370萬噸增長10倍。這有氣候變化的原因：北極正在經歷四倍於全球均速的變暖，2024年北極冰蓋面積萎縮至約270萬平方公里，2030年夏季或將見證首個「無冰北極」。同時也有地緣政治的原因：烏克蘭危機發生後，美西方對俄羅斯的制裁使俄加速「向東看」「向東轉」，大力開拓亞洲替代市場，「北方海航道」（東北航道）因此愈來愈受其青睞。未來，北極航道的常態化通航或將徹底改變既有全球航運格局。

特朗普在其第一任期時就將北極視為大國競爭前哨。2019年4月，美國海岸警衛隊發布《北極戰略展望》，稱北極為戰略競爭空間，競爭對手的資源投入和建設能力威脅美國的主導地位。2019年6月，美國國防部發布《北極戰略》將北極定義為「戰略競爭走廊」，指稱競爭對手的活動對美國國家安全構成挑戰。2020年6月，特朗普簽署備忘錄，要求加強破冰船艦隊建設和北極軍事存在以進行大國競爭。同年7月，美國空軍將北極定位為「國土防禦新前沿」。

特朗普再次上台後，圍繞北極的進攻性動作更多，掌控北極航道的戰略目標更加清晰。2025年1月，他在就職演講中宣稱「北極是美國未來的戰略寶庫」。3月29日，他宣布計劃從芬蘭購買破冰船，使美國破冰船的數量由現有的2艘增加到48艘，達到與俄羅斯相當的規模。3月28日，美國副總統萬斯（JD Vance）訪問位於格陵蘭島的美國皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），宣布增派海軍艦艇以強化地區軍事存在。

2025年3月29日，美國佛羅里達州，圖為特朗普與芬蘭總統斯圖布在海湖莊園打高爾夫球。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普政府對格陵蘭島的覬覦引發全球關注，其有關強佔格陵蘭島的言論更是讓國際社會大跌眼鏡。格陵蘭島被美國戰略界視為「北極高速公路」。特朗普第一任期時就鼓吹要「買下格陵蘭島」。二次上任後，他進一步施壓，誓言要「以某種方式」為美國「拿下」格陵蘭島。2025年5月，特朗普再發推文稱，「格陵蘭島對美國安全至關重要」，美國不會讓競爭對手染指。2025年以來，美國高官多次造訪格陵蘭島。大國競爭時代，美國對格陵蘭島的覬覦既有佔有其豐富資源尤其是稀土資源的圖謀，也着眼於該島扼守北極航道的地緣價值，希望以某種方式控制該島，以在大國博弈中贏得戰略主動。

2025年3月28日，美國副總統萬斯（JD Vance）和夫人烏莎（Usha Vance）參觀位於格陵蘭的美軍基地期間，時任基地指揮官邁耶斯（Susannah Meyers，左）與2人談話（Reuters）

2025年6月，美國與丹麥簽署國防合作協議，允許美國在丹麥保持更加持久的軍事存在，並允許美軍不受阻礙地進入丹麥境內部份軍事區域和設施。這是丹麥對美國的妥協。未來，美國恐將繼續就格陵蘭島問題向丹麥施壓，以夯實其北極戰略之錨。

綜合遏控暗流洶湧

美國政府強化對全球航道的遏控，是美國全球戰略資源調整的重要方面。2025年，美國接連啟動針對全球七條命脈航道和關鍵港口的評估審查，未來將綜合運用軍事、灰色競爭、經濟脅迫等手段進一步強化全球航道遏控。在美國聯邦海事委員會召開的關鍵航道安全審查聽證會上，巴拿馬運河、蘇彝士運河、馬六甲海峽、霍爾木茲海峽、曼德海峽、土耳其海峽及北極航道均成為審查對象，審查內容包括通行費透明度、監管壁壘、外國政府法規影響和戰略控制等。美國的「單邊遏控合法化」舉措將給全球海上通道安全穩定蒙上陰影。

未來，美國或將在以下五方面加強通道遏控。

一是軍事威懾。軍事封鎖是極端選項，近年來，美國大西洋理事會等多個智庫公開發表報告，討論在印太地區島鏈強化分布式軍力部署。美國國會眾議院自2023年起就提出過相關法案，最新的《2025財年國防授權法案》擬定了「授權美軍進行海上封鎖」條款，計劃允許美國在特殊情況下封鎖競爭對手的海上油氣進口通道，尤其是針對馬六甲海峽、南海等重要海上通道。近幾年來，美國十分注重強化在日本、菲律賓、新加坡等地的軍事基地和輜重部署，深化與盟伴國家的情報共享，特別注重強化與印度在馬六甲海峽西側的海上安全合作，目標即是強化對包括馬六甲海峽在內的印太主要通道的控制。

二是灰色競爭。美國圍繞關鍵通道開展的灰色競爭包括輿論戰和科技戰。美國利用智庫和媒體輪番炒作港口基建、非法捕撈、海洋污染、暴力執法等議題，渲染所謂「海上威脅」，千方百計破壞地區國家之間的信任，準備伺機挑起事端為封鎖通道炮製藉口。美國還啟動「複製者」計劃，構建由機、艇、潛航器等組成的無人作戰體系，與日本等地區盟伴聯手，加速在印太關鍵航道投放海底無人裝備，預謀打一場圍繞海上通道安全的高科技戰爭。

三是港航制裁。港航制裁正成為美國通道遏控的主要工具之一。烏克蘭危機發生後，美西方對俄羅斯實施多輪港航制裁，包括禁止俄羅斯商船靠港等。如果大國博弈及海上通道競爭進一步加劇，美國可能會複製禁止靠港等制裁措施，而美國資本大概率會在其經營的港口履行美單邊制裁規定。同時，美國慣於施壓盟伴與其保持一致，利用「長臂管轄」對外製造寒蟬效應，即使是不屬於美國的海外港口資產，也可能在其強壓下被迫妥協。

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

四是金融施壓。烏克蘭危機發生後，美西方利用金融優勢地位禁止西方保險公司為運輸俄羅斯石油的船隻提供國際航運保險服務，成為俄烏衝突爆發以來影響最為深遠的對俄制裁，此舉旨在扼殺俄羅斯石油進入國際市場的機會，因為很少有公司願意用沒有保險的船隻運油。如果未來美國在關鍵航道上濫用金融保險工具，將給競爭對手帶來「有船難用」「有路難走」的挑戰，或者，一旦美國在關鍵航道上製造事端，就會使相關保險費用驟增，這將大幅抬高后者的航運成本。

五是偽多邊遏制。海上通道具有國際公共屬性，國際合作保障通道安全是必然要求，但近年來，真正的大多邊海上通道安全合作已被架空。美國無視國際規則，不斷圈建「小圈子」，炮製美日印澳「四邊機制」等偽多邊機制。未來，相關機制不僅不會停擺，反而會延伸和強化，甚至可能轉化為航道遏控工具，這必將進一步破壞既有的大多邊海上通道安全合作，危害全球海上通道安全。

本文原載於2025年第30期的《瞭望》周刊

