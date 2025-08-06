英國加拿大法國突宣布將承認巴勒斯坦國　清華學者：這只是第一步

撰文：外部來稿(國際)
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最近，英國、法國、加拿大突然宣布：將於今年9月正式承認巴勒斯坦國！這麼一來，在聯合國安理會「五常」中，就只有美國不承認巴勒斯坦國了；這也意味着巴勒斯坦在爭取國際承認方面取得了新突破。

一：先來解釋一下，承認巴勒斯坦國是什麼意思。

大家都聽過的「巴勒斯坦民族權力機構」，是一個政府機構，理應管理着約旦河西岸的部分地區。不過，由於當前以色列佔領該地區的大部份領土、哈馬斯控制着加沙，這一權力機構的管理範圍和能力都很有限。

但在外交和國際法層面，承認巴勒斯坦國有重要象徵意義。只要承認巴勒斯坦國，巴勒斯坦民族權力機構就可與之建立直接外交關係。他國的承認，有助於提升巴勒斯坦的國際地位和合法性。承認巴勒斯坦國的國家多了，也能一定程度上限制、約束以色列的行動。

目前，聯合國193個會員國，有近150個國家承認巴勒斯坦國。去年，挪威、愛爾蘭、西班牙同日官宣承認，還引發過一波關注。

2025年8月2日，在加沙走廊北部的貝特拉希亞，一名巴勒斯坦人背着一包援助物資。（Reuters）

二：英、法、加為何此時突然轉變態度？

這是多重因素作用的結果。首先是加沙地帶人道主義境況急劇惡化。

2023年10月新一輪以巴衝突爆發以來，6萬多名巴勒斯坦人死亡、近15萬人受傷；今年3月人道物資進入受阻後，加沙民眾面臨嚴重的饑荒風險。

此前，很多加沙平民在獲取食物過程中被殺的畫面，通過社交媒體傳向全球，對歐美民眾心理產生巨大衝擊。若三國此時仍選擇沉默，很可能被視為與以色列站在一邊，付出相應國際政治成本。

這三國的決定，也與國內民意和政治考量密切相關。近年歐洲穆斯林人口持續增長，對部份國家國內政治的影響力增強。一些領導人希望通過解決加沙問題，爭取本國穆斯林選民的支持。

在以巴這道世紀難題上，歐洲主要國家愈來愈意識到，美國支持以色列並不能讓加沙永久停火，以巴問題更看不到任何曙光。因此，不少國家轉而採取與美國不同的立場，尋求更大戰略自主空間；對美國在關稅、俄烏衝突等方面的行為，他們也藉助以巴問題表達不滿。

可以說，隨着英、法、加這些美鐵桿盟友的政治轉向，美國在以巴問題上的立場也變得更孤立。

2025年8月4日，在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），飽受飢餓折磨的巴勒斯坦人等候從慈善廚房領取食物。（Reuters）

三：前面說到，在外交和國際法層面，承認巴勒斯坦國有重要象徵意義；那麼在實際層面，這種承認能否真正發揮作用？

有一點可以肯定：以色列在加沙的軍事行動、阻礙人道主義援助、在約旦河西岸擴張定居點，已持續惡化其國際形象。這種惡化，將不斷推動更多國家承認巴勒斯坦國，從而制衡以色列行動。

例如，受國際社會普遍認可的解決以巴問題的「兩國方案」，一直面臨美以強烈阻力，但這一局面正在扭轉。近日法國和沙特共同主持召開聯合國高級別會議，目的就是落實「兩國方案」；會議通過的《紐約宣言》強調，「兩國方案」是實現地區持久和平的唯一現實途徑，歐盟、阿盟也作為宣言的簽署方表示了支持。

當然，政治承認只是第一步，現實挑戰依然非常嚴峻。儘管國際社會表態積極，但只要美、以不予配合，巴勒斯坦獨立建國斷難實現。畢竟，按照「兩國方案」，需建立一個以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國，而在現實中，以色列通過武力獲取的領土已遠超有關界線。

就在英、法、加宣布這一決定後，當地時間8月5日，以色列總理內塔尼亞胡揚言，要擴大以軍在加沙的軍事行動，甚至「全面佔領加沙地帶」。美國中東問題特使威特科夫，近日則在緊急訪問加沙援助點時模糊表態，稱特朗普希望改變加沙政策，使談判轉向「全有或全無」。

如果只有承認、沒有具體行動，不會從根本上改變現實。除了各方努力推動巴勒斯坦成為聯合國正式成員之外，巴勒斯坦民族權力機構進行改革、達成巴勒斯坦內部各派別團結和對巴有效治理，也是巴勒斯坦建國的關鍵。

以巴和平進程依然充滿挑戰，但國際社會，尤其是歐洲大國的集體轉向，正在為解決這一曠日持久的衝突創造新的可能性。

2025年8月2日，加沙，飽受飢餓折磨的巴勒斯坦人等候從慈善廚房領取食物。（Reuters）

本文獲微信公眾號「俠客島」授權轉載　作者：清華大學國際與地區研究院助理研究員楊光

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