哈馬斯：除非巴勒斯坦獨立建國　否則不會解除武裝

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）8月2日發聲明表示，除非一個以耶路撒冷為首都的巴勒斯坦獨立成為主權國家，否則組織不會解除武裝。



路透社2日報道，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）當日稍早時到訪以色列特拉維夫（Tel Aviv），並與遭哈馬斯挾持的以色列人質家屬進行閉門會晤。

據外媒獲得的錄音，威特科夫在會面期間提到，美國與以色列正在製定結束加沙衝突的計劃，又聲稱哈馬斯已準備好解除武裝。

2025年8月1日，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）在訪問加沙。（Reuters）

對此，哈馬斯同日發表聲明，除非巴勒斯坦人的權利獲得全面恢復、建立一個以耶路撒冷為首都、擁有完全主權的獨立巴勒斯坦國，否則哈馬斯不會放棄「武裝抵抗」。

哈馬斯強調，如果以色列繼續佔領巴勒斯坦領土，抵抗行動及武裝手段將是巴人應有的合法權利，又指這個立場已獲國際公約承認。

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在釋放以色列人質之日，在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的街道上巡遊。（Reuters）

哈馬斯與以色列的間接談判於上週陷入僵局，未能就加沙停火60天及釋放人質達成協議；而法國、英國和加拿大三國近日作出正式表態，計劃於9月的聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國。