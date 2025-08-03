巴勒斯坦紅新月會稱遭以軍襲擊釀1死3傷　總部起火濃煙瀰漫｜有片

國際紅十字與紅新月運動旗下的巴勒斯坦紅新月會8月2日表示，旗下位於加沙地帶汗尤尼斯（Khan Yunis）總部遭到以軍襲擊，稱至少1名工作人員死亡3人受傷。



巴勒斯坦紅新月會在社交平台上傳事發影片，其中可見建築物內燃起熊熊大火，瓦礫散落一地，不時傳出巨響伴隨強烈震動，帖文指影片「捕捉到攻擊最初瞬間」。

國際近期對以色列施壓，指加沙地帶人道主義災難嚴重，認為爆發大規模饑餓，呼籲分發食物緩解。不過以軍持續加沙行動，還將此事歸咎於哈馬斯奪取食物。以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）則稱以色列現政府失去民眾支持，強調對加沙行動非法，強調「是時候結束戰爭，並將人質帶回」。

哈馬斯前年10月突襲以色列後，以色列隨後報復哈馬斯控制的加沙地帶。加沙衛生部指以軍迄今在加沙殺害至少6萬人，其中多為平民。