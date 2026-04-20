霍爾木茲海峽開放不到24小時就變卦？暴露伊朗內部權力派系有分歧

伊朗宣佈向商船開放霍爾木茲海峽不到24小時就變卦，使德黑蘭政治領導層與軍方強硬派之間的分歧暴露無遺。儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）聲稱，戰爭已促使伊朗實現政權更迭，實際結果卻是伊朗軍方的話語權大漲，並且抵制與美國達成協議。



伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）4月17日宣佈，霍爾木茲海峽向商船完全開放，但伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後於18日表明海峽依然關閉，任何試圖穿越的船隻將成為攻擊目標。

2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦聯合國裁軍會議特別會議上發表講話。（Reuters）

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《華爾街日報》指出，這種公開的分歧表明，伊朗領導層中願意做出妥協的人，可能得不到強硬派的全面支持。這預示着，美伊要達成停戰協議困難重重。 華盛頓智庫威爾遜中心伊朗問題專家阿梅爾西（Mohamed Amersi）指出：「西方總是把伊朗當做一個擁有明確指揮體系的國家：你和外交部談判，然後他們逐級上報，最後拍板定案……但到了關鍵時刻，那些擁有槍支、無人機和快艇的人，往往是說了算的一方。」

據悉，革命衛隊對阿拉格齊未與他們協調就宣佈海峽開放感到憤怒。革命衛隊也認為，目前伊朗在軍事上佔據上風，並且仍然希望報復美以。

華盛頓智庫昆西研究所執行副總裁帕爾西（Trita Parsi）說：

反對與美國達成協議的強硬派聲音越來越大，這構成了一項重大的政治挑戰。

分析人士指出，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）早前死於美以空襲，使伊朗統治體系失去了團結各方的主心骨，派系鬥爭隨即展開。

《紐約時報》早前也報道，美以出手前，伊朗本來有望自然地向較温和的政治領導層過渡。伊朗當時接連爆發大規模示威，社會變革暗流湧動，哈梅內伊也已年邁，掌權時日料難以持續太久。

圖為2019年5月31日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）之子 Mojtaba Khamenei 在德黑蘭出席活動。 （Getty Images）

温和派主張結束與美國的敵對狀態，以新的方式治理國家，並屬意曾領導伊朗達成2015年核協議的前總統魯哈尼（Hassan Rouhani），或與改革派關係密切的前最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）之孫哈桑（Hassan Khomeini），擔任下一任領導人；強硬派則拒絕政權更迭，支持哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）子承父職。

據悉，哈梅內伊曾向親密顧問提供三個潛在繼承人的名字，包括哈桑。但穆傑塔巴並不在其列，因為哈梅內伊其實不希望兒子接班，使最高領導人成為「世襲」職位，違反1979年伊斯蘭革命精神。

2月28日，美以對伊朗發動攻勢，徹底改變了伊朗這場「權力遊戲」的走向。哈梅內伊死後，負責遴選新領導人的專家會議神職人員一心只想復仇，對選出能帶領國家走出危機的務實派領導人失去興趣。在伊朗伊斯蘭革命衛隊支持下，穆傑塔巴最終打敗温和派，坐上最高領導人的位置。

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《紐約時報》分析也指出，美以聯手要摧毀伊朗的核實力，卻給了伊朗一個機會展示將霍爾木茲海峽牢牢鉗制的致勝殺手鐧。核武器可毀，伊朗得天獨厚的地理位置卻無法剝奪；無論對伊朗核計劃進行多大限制，都制止不了伊朗利用封鎖海峽發揮遏制對手的終極威懾能力與戰略藍圖。

伊朗嚴格控制霍爾木茲海峽，不僅在全球範圍內引發嚴重經濟震盪，也打亂美以戰爭計劃，使兩國官員不得不重新制定軍事方案，以重開這條戰前原本通暢無阻的能源運輸要道。

霍爾木茲海峽成了伊朗的「核武器」

以色列軍事情報機構前官員、現為大西洋理事會研究員的西特里諾維奇指出：

現在人人都明白，如果未來發生衝突，封鎖海峽將成為伊朗的首要戰略。誰也無法打敗地理優勢。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）形容，霍爾木茲海峽就是伊朗的「核武器」。他4月8日在社交媒體上寫道：「伊朗成功測試了自己的核武器。它叫做霍爾木茲海峽，潛力取之不盡。」

據估計，除了埋設大量水雷，伊朗仍保留約40%攻擊型無人機庫存，以及約60%導彈發射器，足以在未來繼續阻止船隻通過霍爾木茲海峽。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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