交易詭才Trump｜美國年輕人終將懷念特朗普，而福山才是最大罪人

2026年4月的白宮記者會上，面對鏡頭，特朗普（Donald Trump）被質問：「你在網上罵伊朗人是『瘋子混蛋』（crazy bastards）！」

他秒回：「對！」

左派記者繼續下套：「批評者說你心理不健康，該去查查腦子。」

話沒說完就被打斷：「我根本不在乎批評者！」

一點精神內耗都沒有。傳統政客還在字斟句酌，他只負責把桌子掀翻。

這不是瘋癲，而是清醒的交易邏輯。 正如已故投資大師芒格（Charlie Munger）所洞察的：「年輕人啊，你們將來會明白，特朗普並不比任何政治家更壞，他只是不太偽裝而已。你們將來會想念他！」

芒格一生厭惡虛偽。在他看來，華盛頓的政客們個個「偷着壞」，唯獨特朗普把利益寫在臉上。他不講「普世價值」的空話，只問「美國是否吃虧」。這種赤裸裸的誠實，在道德表演盛行的時代，反而成了稀缺品質。

當前的伊朗戰爭正是試金石。當霍爾木茲海峽被封鎖，油價飆升，特朗普要求盟友支援，結果呢？韓國沉默——日本推脱——德國甚至宣稱：「這不是我們的戰爭……特朗普也不慣着，隨即威脅退出北約，強調保護傘隨時可收。

更諷刺的是，當特朗普重申「勝者就該拿戰利品」時，歐洲竟要求他匯報每一步軍事計劃。他冷笑：「要是真告訴他們，早就泄密了，行動哪能成功？」

而造成這一切混亂的根源，特朗普認為，要追溯到一個人——福山（Francis Fukuyama）。

這位日裔美籍學者在冷戰結束後拋出「歷史終結論」（The End of History），宣稱「自由民主」制度已經被封為一尊，是人類政府的終極形態。這一理論麻痹了美國的精英，使其誤以為強盛乃天命、霸權可永續，無需奮鬥，亦不必捍衛。

可人類發展歷史怎麼可能走向終結？稍懂常識的人都知道，人類是不停歇發展的！福山的「馬屁理論」為西方挖下了一個大坑！

福山非常不喜歡特朗普，近期曾公開評價他其頭腦中充斥着怨恨、憤怒、道聽途說和捏造的事實。

但在特朗普眼中，福山不僅是思想上的罪人，更是文化上的典型——日本人骨子裏善於偽裝、精於阿諛奉承，是極端的兩面派。

這種民族性，在今日日本首相高市早苗身上體現得淋漓盡致。2026年3月高市早苗訪美期間，白宮官網特意發布一組官方照片：她站在「總統星光大道」上，見到特朗普肖像時張大嘴巴、雙手驚歎，一副狂熱粉絲模樣；轉頭看到拜登畫像被換成自動簽名機，又捂嘴竊笑，表情切換行雲流水。

這些照片並非偷拍，而是白宮精心挑選、主動置頂的「外交記錄」。特朗普就是要讓全世界明白清楚，他了解這個盟友的秉性——不過是個時刻假笑、毫無尊嚴的諂媚者。

高市早苗那副刻意討好的笑容，在特朗普看來，正是日本民族虛偽性的縮影——禮貌是面具，利益是算計，對美國的仇恨才是底色。

而福山作為日裔，其「歷史終結論」何嘗不是另一種精緻的偽裝？特朗普深信，福山的理論，本質上是一場為日本乃至亞洲復仇的隱秘工程——讓美國在自我陶醉中走向衰亡。

美國年輕人需要明白，特朗普不在乎民調滑坡，不在乎媒體辱罵，他只在乎「讓美國再次偉大」（MAGA）。 他把自己的聲譽、身價乃至歷史評價，全都押在這場復興賭局上。

民調如流水，但歷史看結果。當歐洲在安全上繼續搭便車，當亞洲盟友在危機中選擇觀望，當美國國力被「歷史終結」的幻覺持續掏空——終有一天，年輕一代會醒悟：那個被嘲笑為「瘋子」的人，其實是唯一清醒的守夜人。