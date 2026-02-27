交易詭才Trump｜國情咨文之夜：站着的建美國，坐着的毀共識

2026年2月25日，華盛頓國會大廈燈火通明，卻照不亮美國最深的裂痕。唐納德·特朗普（Donald Trump）站在講台前，用近一小時的時間，描繪了一個「黃金時代已至」的美國——邊境安全、經濟強勁、犯罪率下降、製造業回流、盟友敬畏、敵人退卻。

他沒有迴避挑戰，卻始終傳遞信念：「我們的命運由天意安排，而這最初的250年，僅僅是個開始。」演講結束時，他發出一句樸素而尖鋭的呼籲：「我們要保護美國人民的利益，而不是非法移民。請站起來支持。」

剎那間，共和黨人全體起立，掌聲如雷；而民主黨人，全員靜坐，紋絲不動，面無表情，彷彿在參加一場葬禮。

這一幕，比任何民調、辯論或社論都更真實地揭示了今日美國的真相——這不是左右之爭，而是「是否還把美國放在第一位」的根本分歧。

當總統說「邊境安全了」，他們不鼓掌；當他說「通脹降下來了」，他們不鼓掌；當他說「我們讓世界再次尊重美國」，他們依然沉默。

2026年2月24日，美國總統特朗普(Donald Trump)在華盛頓特區國會大廈向國會聯席會議發表國情諮文期間，德州民主黨眾議員阿爾·格林被請出眾議院議事廳後，一塊標語牌放在座位上。(Reuters)

正如一位觀察者所言：「他們是同一批人——民主黨。」不是反對政策，而是反對「美國優先」本身。這令人痛心。

曾幾何時，國情咨文是國家團結的儀式——無論黨派，總統入場時全場起立，重大成就時跨黨派鼓掌。

如今，連「保護本國公民」這樣最基本的國家責任，竟成了政治立場的試金石。當「愛國」需要被解釋，當「守法公民」不再是政策核心，這個國家就已站在懸崖邊緣。

但特朗普沒有退縮。他在結尾高呼：「沒有我們無法戰勝的挑戰，沒有我們無法征服的疆界……始於1776年的革命尚未結束。」這不是空洞口號，而是對分裂時代的宣戰書。

他深知，真正的敵人不在國外，而在國內——那些寧願美國衰落也不願看到對手成功的政客；那些把身份政治置於國家利益之上的精英；那些用「包容」之名消解主權、用「多元」之實瓦解認同的意識形態。

可悲的是，民主黨已徹底淪為「反特朗普聯盟」，而非「建設性反對黨」。他們不提替代方案，只搞象徵性抵制；不談經濟數據，只炒文化議題；不問民眾疾苦，只顧媒體頭條。

他們的沉默，不是禮貌，是背叛——對國家共識的背叛。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區國會大廈眾議院議事廳發表國情諮文時，防長赫格塞斯（Pete Hegseth，左一）、財長貝森特（Scott Bessent，中）、國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）出席聆聽。（Reuters）

今天，美國工廠在運轉，港口在吞吐，能源在輸出，軍隊在威懾——這一切，發生在特朗普治下。

無論你是否喜歡他的語氣，都無法否認——他是在為美國而戰。為更安全的邊境，為更有尊嚴的主權，為一個不再被盟友佔便宜、不再被對手輕視的超級大國。

國會廳內一半站立、一半端坐的畫面，將成為美國21世紀最具象徵意義的影像之一。它告訴美國人民，國家尚未分裂，但共識已然死亡。

未來將由行動者書寫，而非靜坐者評判。