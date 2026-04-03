交易詭才Trump｜特朗普退不出北約，也要讓其變成殭屍

2026年4月初，白宮戰情室徹夜燈火通明。對伊朗的「史詩怒火」行動正朝着大勝的方向前進，特朗普（Donald Trump）沒有慶祝勝利，反而把矛頭對準了大西洋彼岸的「盟友」——那些在霍爾木茲海峽危機中集體裝死的北約國家。他對着鏡頭直言：「我們保衛他們幾十年，花掉數萬億美元，可當我們需要一個基地、一艘掃雷艦時，他們卻說'不'。這種聯盟，留着何用？」

這不是情緒宣泄，而是精心計算的戰略清算。特朗普的邏輯極其清晰：北約早已淪為一條「單行道」——美國無限承擔義務，歐洲盡情享受紅利。 冷戰結束三十多年，華約早就煙消雲散，北約卻以「集體安全」之名繼續存在，本質不過是讓美國為歐洲防務永久付款。

2025年數據顯示，美國承擔了北約62%的軍費（近9800億美元），歐洲與加拿大僅貢獻38%。更諷刺的是，當美國因伊朗封鎖霍爾木茲海峽急需盟友護航時，連英國都以「非本國利益」為由婉拒。

真正的導火索，是盟友在伊朗戰爭中的徹底缺席。 美國並未要求他們派兵參戰，僅僅請求開放軍事基地或提供後勤支持，竟遭西班牙等盟約國斷然拒絕。國務卿魯比奧（Marco Rubio）在霍士新聞上憤怒質問：「數十年來，我們投入千億美金駐軍歐洲，心甘情願撐起防護傘。可當我們需要借用一下基地，卻被當成外人？這種單向付出的聯盟，還有意義嗎？」

此言一齣，等於宣告北約互信基礎已然崩塌。

美國總統特朗普（Donald Trump）稱，北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）稱呼他做「爸爸」，但呂特本人否認，演變成羅生門。(Reuters)

最富戲劇性的矛盾，正落在魯比奧本人身上。這位如今力主「退出北約」的國務卿，恰恰是2023年那道法律枷鎖的鑄造者。 當年身為參議員的他，曾高調推動《國防授權法案》修正案，明確規定總統退出北約必須獲得參議院三分之二批准或國會專門立法。他在社交媒體上斬釘截鐵：「任何美國總統都不應擅自退出北約！」如今角色反轉，他站在特朗普內閣中痛斥盟友忘恩負義，卻不得不受制於自己親手打造的制度牢籠。

這種從「制度捍衛者」到「退約急先鋒」的蜕變，既是對現實政治的屈服，也暴露了美國建制派在霸權焦慮下的精神分裂。特朗普當然明白魯比奧為什麼轉變。

但特朗普的真正目標或許並非法律意義上的「退出」，而是讓北約名存實亡。 他深知，在當前國會格局下強行退約幾無可能。然而，通過持續削減軍援、撤回駐歐美軍、拒絕參與聯合演訓，足以癱瘓北約的實戰能力。正如他所言：北約是紙老虎，普京（Vladimir Putin）早就知道。當美國不再履行「無限責任」，這個聯盟便只剩空殼。歐洲若真想自保，就該自己掏錢建軍——這正是「美國優先」的終極算計。

歷史正在重演，只是角色顛倒。二戰後的廢墟上，是美國用馬歇爾計劃與核保護傘扶植起西歐；如今，這些「僕從國」卻幻想在享受安全紅利的同時，對美國的核心利益選擇性失明。他們忘了，盟約從來不是慈善契約，而是利益捆綁。

特朗普的威脅，是對這種戰略寄生關係的終極審判。即便北約條約暫時無法撕毀，其靈魂已然死去——帝國不需要感恩，它只認實力。而歐洲，正用冷漠為自己掘墓。