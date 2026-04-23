霍爾木茲海峽危機下的壓力測試：多國深陷困境 中國進退從容

圍繞是否繼續在巴基斯坦舉行談判，美國與伊朗仍在對峙，雙方都寄望於對方率先做出讓步。在此背景下，霍爾木茲海峽的通航恢復時間、若談判再度破裂後衝突是否會升級等核心議題，仍處於懸而未決狀態。



若美伊對峙態勢長期延續，各國的承壓能力存在顯著差異，其率先出現危機的排序具有清晰邏輯。

從短期看，海灣產油國將成為最先面臨生存壓力的群體，這一群體主要包括沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林、科威特、伊拉克、阿曼等國。此類國家的財政體系、經濟運行及民生支出高度依賴石油出口，同時，其國內各類生活物資的供給高度依賴進口渠道，經濟結構的單一性與對外高依存度使其抗風險能力極為薄弱。

霍爾木茲海峽作為波斯灣石油外運的唯一海上通道，通行受阻直接切斷了這些國家的核心財源，可能會使其率先陷入危機。從近期實踐來看，巴林向聯合國提交以武力打通霍爾木茲海峽的提案，沙特王儲展開多輪跨國溝通訴求援助，均直觀反映出此類國家在當前局勢下的焦慮態勢與危機應對訴求。

其次，承受壓力的是高度依賴中東能源供應與市場空間的亞洲國家，按承壓程度排序依次為韓國、日本、印度、越南、印尼等。其中，韓國、日本、印度三國的能源供給對中東地區的依賴度尤為突出，同時其能源儲備規模有限、替代能源的開發與應用能力不足，且均與中東地區存在密切的商品出口貿易關聯。霍爾木茲海峽短期封鎖狀態下，此類國家可通過現有儲備維持基本運轉，但若封鎖態勢長期持續，其經濟運行與社會穩定必將面臨嚴峻挑戰。

3月2日，三艘英美油輪在波斯灣和霍爾木茲海峽遭襲；3月1日，一艘試圖通過海峽的油輪被擊中，並開始沉沒。（示意圖，Getty Images）

從中期維度來看，美國將逐步感受到局勢延續帶來的壓力。美國的壓力並非源於與伊朗的長期對峙能力不足，也非武器裝備供應短缺，更未達到戰略層面的被動境地，其核心壓力主要來自油價波動、通貨膨脹與國內政治周期的疊加影響——其中，中期選舉帶來的政治壓力尤為突出，共和黨面臨着嚴峻的選舉競爭考驗。

當前，特朗普政府已面臨MAGA派系的部分反對聲音，認為特朗普政府不應受以色列影響而將美國捲入中東戰爭。若中東局勢持續動盪、油價維持高位運行，中間選民的政治傾向可能發生轉移，這將進一步加劇共和黨的選舉困境。因此，特朗普政府急於推動中東問題解決，其表面的從容實則是對現實壓力的掩飾。

與美國的外部壓力不同，伊朗面臨的是內部失衡引發的另一種「內爆」風險。伊朗官方所宣稱的「不懼對峙、能與美國長期抗衡」，也是打腫臉充胖子，本質上是對自身困境的掩飾。伊朗當前的核心風險並非來自美國與以色列的外部軍事壓力，而是內部分裂隱患——長期對峙將導致經濟運行失控，進而可能引發國內動盪，這構成了伊朗當前最主要的安全威脅。

從近期伊朗的國內動態來看，其頻繁處決所謂「美以間諜」且數量居高不下，此類行為的真實性存疑。不可否認，其中可能存在真正的間諜分子，但若將所有被處決者均認定為間諜，則缺乏客觀合理性。在政權面臨生存危機的背景下，執政主體為維護自身統治地位，往往會採取極端手段，將反對派、政治對手及無意間觸碰執政利益的普通民眾扣上「間諜」等罪名予以清除。這種行為兼具剷除政治威脅與震懾民眾的雙重目的，本質上是伊朗教士集團為維護自身執政利益、通過高壓手段維持統治的策略選擇。

2026年3月31日，中國香港籍大型集裝箱船「中海北冰洋號」（CSCL Arctic Ocean）與「中海印度洋號」（CSCL Indian Ocean）成功通過霍爾木茲海峽。圖為船舶數據網站顯示兩艘船已通過海峽。（HiFleet）

在此次局勢博弈的「承壓排序」中，中國是受影響最小、空間最充足的主體。

霍爾木茲海峽封鎖雖對中國的能源進口與商品出口產生一定負面影響，但中國此前已基於風險預判，提前儲備了大規模石油資源，其儲備規模位居世界各國前列，為應對能源供應波動提供了堅實保障。

同時，中國自2004年左右便啟動能源進口多元化戰略，當中東能源運輸通道受限之時，其他地區的能源供應可快速實現補充。例如，俄羅斯外長拉夫羅夫近期主動訪華，明確表示將協助彌補中東戰事給中國帶來的能源缺口，這進一步強化了中國能源供應的穩定性。

此外，中國目前已構建起全球最完整、最具競爭力的新能源產業鏈，石化能源危機的持續蔓延，反而為中國新能源產業的市場拓展與技術輸出創造了有利條件。

因此，霍爾木茲海峽封鎖對中國的整體影響相對有限，只要地區局勢不出現全面失控，中國具備充足的時間與空間進行戰略調整，可以從容進退，化解潛在風險。

需特別說明的是，歐洲在此次美伊對峙及霍爾木茲海峽危機中並未扮演實質性角色。一方面，歐洲自身缺乏介入地區衝突的主觀意願；另一方面，從地緣政治格局與實際影響力來看，歐洲也不具備有效介入的能力與條件。

而需要警惕的是，若局勢持續升級，一旦有相關主體因無法承受壓力而出現「危機爆發」，將對全球能源市場與地區地緣格局產生新的衝擊，滋生新的不穩定因素，為局勢發展增添更多不確定性。

屆時，單一主體的危機爆發將不再侷限於地區性問題，其是否會引發全球範圍的鏈式反應，目前仍難以預判。從人類歷史經驗來看，諸多大規模戰爭的爆發均源於單一爆點的連鎖傳導，最終導致局勢全面失控。因此，維護當前來之不易的停戰談判勢頭，防範潛在危機爆點觸發，已成為當務之急。