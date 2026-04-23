特朗普要無限TACO？伊朗對美信任為負　封鎖海峽引發持久經濟大戰

撰文：兔主席



1. 特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布延長停火，在軍事上再次退縮（TACO）。和過去幾周連續上演的劇本一樣，特朗普再次退縮，單方面宣布延長停火，原因可能包括：

（1）美國在軍事上沒有做好準備；

（2）他一直在計劃脱身，也知道升級陷阱，進一步的升級將使他陷得更深；

（3）他擔心攻擊伊朗會導致伊朗採取反制措施，攻擊海灣國家及以色列的資產，而美國已經無力保護這些資產；

（4）他擔心戰爭升級會再次導致油價上升、股債雙殺；

（5）國內政治層面，MAGA已經解體，特朗普焦頭爛額。



由此，特朗普選擇繼續維持原來的策略：不打熱戰，通過經濟領域的極限施壓，逼迫伊朗回到談判桌，並接受美國的條件。但封鎖海峽的經濟風險也極高，因為特朗普在強迫全球一起承擔代價。

2026年4月21日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮國宴廳向NCAA全國大學冠軍發表講話。（Reuters）

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2. 特朗普為自己的退縮尋找了藉口。

（1）聲稱「伊朗政府目前已陷入嚴重分裂」，要等待「領導層與代表方能夠拿出統一的方案」。

實際上，伊朗方面在開戰以來對外措辭與立場高度一貫，理性、策略、耐心，在底線上從不退讓，步步為營。而伊朗方面對外披露訊息只要稍微存在一丁點口徑不一，就會被西方媒體放大報道，大肆渲染伊朗內部的「權力鬥爭」，質疑「誰在領導伊朗」；

另一方面，白宮天天處在混亂之中，總統成天釋放自相矛盾的消息，肆無忌憚地造謠，與其他官員也缺乏基本協調，美國政治生態圍繞伊朗問題徹底分裂，MAGA已經分崩離析。此時特朗普卻指責伊朗嚴重分裂，沒有統一方案。

（2）聲稱「應巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥與夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）總理的請求」——特朗普還會在乎巴基斯坦的意見？實際上，巴基斯坦只是用來給特朗普下台階的，大統領不能主動退縮，一定是有人來請求，他出於慷慨大度，看在別人的面子上才後退的。所以，要「應巴基斯坦方面的請求」。（巴基斯坦：大統領你怎麼說都行，你開心就好了。）

2026年4月16日，伊朗德黑蘭，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf，右 ）會見了巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir，左）。（Reuters）

3. 特朗普沒有設定停火期限。此次停火延長的一個細節是，特朗普政府並未設定明確的期限。這是精心考量後的結果：

（1）如果每次停火都劃定一個截止日期，一旦到期，特朗普不得不單方面後退（TACO），「吃相」未免過於難看，在國內和國際上都成為笑話。（實際上已經如此）。如果不設期限，以後也就省得找下的台階了。

（2）此外，如果美國在軍事上準備成熟，想突然對伊朗發動打擊，如果處在停火協議狀態裏，又會束縛自己的手腳。

（3）所以，還不如不設停火期限日期：表面維持和平姿態，背後卻保留了隨時翻臉、隨時動手的戰略靈活性。

（4）以不定期停火的方式模糊處理，既可以暫時安撫國內的反戰勢力，又可以對伊朗形成震懾，同時為未來可能的升級留下操作空間。這就是特朗普的算計。



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4. 伊朗不接受特朗普單方面「說停就停，說打就打」的霸王邏輯。

然而，停火是由特朗普單方面宣布的，既沒有經過與伊朗的正式協商，也沒有得到伊朗方面的正式認可。伊朗人的邏輯是，特朗普有什麼資格主導戰爭的節奏呢？你說打就打，你說停就停，你停的時候我也得停（而你停火的時候還對我實施海上禁運），等你休息好了，或者不爽了，又隨時開打。請問我為什麼要接受你的霸王邏輯呢？更何況，伊朗認為自己在戰爭上已經取得了戰略主動，美國已經在持續退讓，而伊朗手上還握有許多其他籌碼未用，所以，伊朗不可能順從美國的邏輯。

5. 美伊雙方在重大問題上有實質分歧。

誠然，上一輪美伊在巴基斯坦談判時，雙方在一些問題上達成了共識，但要看到，這些問題往往都是不涉及重大利害的邊緣問題。雙方在所有核心問題上的差距仍然非常大，可以說訴求完全相反，最主要的是兩個問題，一個是核問題，一個是霍爾木茲海峽問題，其他的還包括更廣泛的安全保障問題。考慮到雙方立場分歧如此之大，這些積累了幾十年的問題不可能通過一兩次會談就能敲定。

6. 特朗普的談判邏輯：強勢震懾、極限施壓。特朗普自認為是談判高手（「交易的藝術」），其邏輯是，

（1）談判是「零和博弈」，有贏家就有輸家，不可能「雙贏」。而特朗普必須要當贏家，無論是形式上，還是實質上。

（2）基於外交考慮，可以偶爾說一兩句「客套話」，但談判結果是實力決定的，是決心決定的，只有對對手施加最大壓力，才能換來對手最大讓步，實現己方利益最大化。

特朗普發文宣布，同意將停火期限延長至伊朗方面提交「統一方案」為止，同時指示美軍繼續實施海上封鎖並保持戰備狀態。（取自特朗普的社媒平台Truth Social）

（3）基於此，美國是不能通過解除海上封鎖、解除部分制裁、撤離部分軍隊的方式向伊朗示好的，這會被視為軟弱，讓對方得寸進尺。

（4）相反，美國必須維持甚至升級強勢威懾，採用極限施壓，讓伊朗感受到軍事威脅與經濟窒息的雙重痛苦，才有可能迫使對手回到談判桌，並做出實質讓步。

7. 伊朗人的談判邏輯和美國相反，即相信「信任先行」：兩國要達成一個可持續的協議，必須先建立互信。

美國作為侵略方，必須首先做出讓步，以實際的姿態表示，表達自己的誠意。例如停止海峽封鎖；明確管控以色列；承認伊朗地區的安全關切解除部分制裁；在言語上對伊朗表示出基本的尊重；停止威脅性語言和行動。只要美國先做出積極表示，伊朗就可以做出互惠的響應，雙方共同努力，一點一滴地重新建立信任，消除不信任，小心翼翼，相向而行，縮小分歧，尋找談判交集，最終談出一個好的結果。

圖為2026年4月21日，巴基斯坦首都伊斯蘭堡正準備舉辦美國和伊朗第二輪談判。 （Reuters）

8. 伊朗對美國的信任為負數。由於美國過往的劣跡，伊朗對美國的信任度並不是0，而是負，因此談判甚至無從開始。要想推動前進，必須了解伊朗對美國不信任的根源，有針對性地做出努力，消除這種不信任：

（1）從1953摩薩台（Mohammad Mosaddegh）政府被CIA策劃推翻，到1979年的伊斯蘭革命，過去大半個世紀裏，伊朗的國家認同就建立在反美、反帝、反霸的基礎上。對抗美國是當代伊朗/波斯民族主義的核心主題。

（2）特朗普第一任政府一上台，就撕毀了伊朗和多國（美、俄、中、英、法、德、歐盟）談定的核協議。須知，這個協議用了20個月才談定，談判方包括了聯合國五個常任理事國，包括美、俄、中三個大國。特朗普只用了一秒鐘就撕毀了協議，重新制裁伊朗。如果這樣一個有多國背書的國際協議都可以撕毀，那伊朗未來還能相信什麼協議？

（3）特朗普第二任政府裏，和伊朗進行兩次談判（2025年6月、2026年2月）。兩次談判最後被證明都是虛假談判，美國背信棄義，中途拋棄談判，並對伊朗突然實施打擊。在上一次談判裏，更是在談判中途一個周末刺殺了伊朗最高領袖及一眾高官。

（4）經歷了無數的歷史經驗教訓，在伊朗看來，美國發起的任何談判都是虛假的，要麼是為了麻痹伊朗，為下一次攻擊做鋪墊；要麼是「工具性談判」，出於安撫輿論的目的；要麼是通過談判試探伊朗的虛實，判定下一步計劃；要麼是美國打累了，想暫時休息，但是無意和伊朗實現長期和平。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

（5）對於庫什納（Jared Kushner）和威特科夫（Steve Witkoff）兩個人，伊朗人從根本上不信任：其一，認為這兩個復國主義猶太人都是以色列的代理人，相信的是以色列優先，為以色列所操控，對以色列負責，目標是滿足以色列的訴求；其二，認為這兩個人不代表政府，而是特朗普家族和身邊親信，來了就是要在政府體系之外，代表特朗普談私人生意的。伊朗人不會和這樣的人打交道。其三，這兩人沒有任何的外交經驗和專業經驗。伊朗認為和他們無法進行嚴肅認真的談判。只要這兩人參加，即便特朗普派出JD．萬斯（JD Vance），也無法讓伊朗信服。

（6）過去幾周，特朗普一邊極限施壓，威脅要毀滅伊朗文明，一會兒又稱和平馬上到來，釋放大量關於談判進展的假消息，各種言論前後不一相互矛盾，目的就是為了操縱市場、製造認知混亂，而且看上去精神狀態和心理狀態都已經出了問題。這些都讓伊朗覺得特朗普是一個完全不可信任的人，只要特朗普參與，特朗普就不會有好的結果。

4月5日，特朗普在Truth Social上「爆粗」威脅轟炸伊朗發電廠和大橋。（網站截圖）

（7）認為以色列在幕後操縱美國，為美國設定了極其不合理的談判紅線（「零濃縮」），微觀操控影響談判進程，並隨時準備破壞談判（破壞談判進程、破壞談判結果）

（8）最後，如果由五個聯合國安理會常任理事國加歐盟一起簽署的核協議，都可以被隨時撕毀，那還有什麼協議是不能被撕毀的？事實上，伊朗不信任和特朗普/美國簽署的任何紙面協議，而需要在物理世界尋求安全保障

9. 伊朗vs美國，從談判目標，到談判策略，兩方完全對立。

（1）雙方在重大議題上的目標對立，幾無交集（核問題、霍爾木茲海峽、安全保障等）。

（2）雙方的談判策略相反（特朗普的策略是極限施壓，通過威懾和恐嚇實現談判目標；伊朗則希望構建信任，在信任的基礎之上，進行理性、耐心、戰略性、歷史性的談判）。

2026年4月19日，巴基斯坦傳媒報道，雖然美伊談判前景未明朗，伊斯蘭堡繼續維持高度保安警戒，為可能舉行的下輪美伊談判作準備（Reuters）

10. 美國人將發現，伊朗是一個非常難對付的談判對手。

（1）伊朗人的性格：認真、嚴肅，注重原則、理念、價值，意識形態導向，非常「認死理」，據理力爭，從不以靈活性見長，而以細緻、技術、堅持、耐心為傲。

（2）伊朗人的愛國主義/民族主義：這是一個擁有極強民族自尊心和自信的國家。從近期伊朗議長加利巴夫近期對民眾的講話可以看出，民眾自下而上給予政府很大的壓力，希望政府能夠對抗美國，給國民一個交代。

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（3）伊朗政府的機構化、制度化：特朗普可以和許多小國或領導人專權的國家談交易（往往有特朗普家族利益參與），但無法和伊朗這樣高度制度化、機構化的政府談交易。

（4）伊朗人的十年磨一劍：伊朗為今天這一刻準備了幾十年，手上還有許多籌碼可以用。他們已經被折騰這樣了，最不缺的就是耐心，和美國人慢慢磨。

11. 錯誤的人：特朗普是最不適合和伊朗談判的美國總統。特朗普性格急躁、剛愎自用、任性、自大，好面子、虛榮，認知狹隘。和伊朗人的性情、節奏、氣質可謂完全相反。如果要在美國曆史上找一位總統，說這個總統——由於他的個人風格、認知傾向、個性、脾氣、決策風格等等——最不適合和伊朗談判，那這個人正是特朗普。他，就是那個在錯誤的時間，錯誤的地點，以錯誤的方式出現的錯誤的人。

2026年4月16日，美國內華達州，圖為特朗普來到拉斯維加斯並在「小費免稅」活動上發表講話，稱伊朗戰爭「應該很快就會結束」。（Getty）

所以，不要對美伊談判有不切實際的期望。

12. 伊朗目前的狀態，用兩句話可以形容：

（1）「談，敞開大門；打，奉陪到底」——這和去年中美貿易戰時中國的策略和心態是一樣的。目前伊朗認為，美國封鎖海峽等同於戰爭行為，是破壞停火，其不僅無法建立談判所需的信任，還在繼續破壞信任。伊朗隨時可能反擊，據伊朗媒體披露，也已經制定了反擊方案（從東西管線到曼德海峽）。總的看來，伊朗目前手上確實還有很多其他牌可以打。

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

（2）「丟掉幻想，準備鬥爭」。伊朗不認為特朗普會在目前接受伊朗的停戰條件，時機尚未成熟。而各方面的訊息顯示，美國和以色列仍然可能升級戰爭（更多的轟炸，甚至地面部隊入侵）。同時，如果伊朗對美國的海上封鎖進行反制，也必然導致美方更多的軍事升級行為。基於此，伊朗並不對談判成功抱有不切實際的幻想，而是做好談判失敗的準備，應對和美國的新一輪衝突。

13. 伊朗戰爭已經進入一個僵局化、長期化的膠着狀態：

第一，談判不成，自然沒有協議，也沒有和平，不時會發生衝突。

第二，雙方維持低度的衝突，但未必會有更大規模的軍事升級。

第三，霍爾木茲海峽被伊朗實質管控，美國無法改變現狀。

第四，美國加入海峽封鎖，將其作為對伊朗經濟戰的一部分。如果美國堅持這麼做，將進一步惡化海峽通行情況，加劇全球能源危機、糧食危機及經濟危機。



14. 人們將注意力轉向經濟。隨着談判陷入停滯，停火與和平一時無望，國際社會和市場將不得不接受「伊朗戰爭長期化」這一新的現實，人們的關注焦點也會從戰場轉向經濟領域。霍爾木茲海峽受阻將對全球實體經濟產生越來越大，越來越不可逆、非線性放大的負面影響——油氣價格高企、糧食危機、供應鏈坍塌、通貨膨脹、經濟衰退、民生危機、公共財政及貨幣危機、社會動盪。資本市場終將反映實體經濟的現實，將危機和風險進一步放大之後，再重新傳導回實體經濟。

將來書寫歷史的人會說，美以伊朗戰爭已經結束了第一階段，正式進入第二階段。而第二階段，將是一場持久的世界經濟大戰……

【本文獲公眾號「兔主席」授權轉載，作者為中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）】

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