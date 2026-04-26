特朗普：沒人告訴我當總統如此危險　惟這不會阻止我贏得伊朗戰爭

美國華盛頓希爾頓酒店4月25日晚發生槍擊案。總統特朗普（Donald Trump）隨後返回白宮召開記者會，他表示，「美國總統是一個危險的職業，但槍擊事件不會改變其執政方式，亦不會阻止其贏得伊朗戰爭」。前聯邦調查局（FBI）副局長麥凱布（Andrew McCabe）則表示，特勤局應該在白宮晚宴槍擊案後重新評估保安準備工作。



綜合美媒報道，在槍擊事件發生後的新聞發布會上，特朗普開玩笑說，「沒人告訴我這（總統）是個如此危險的職業。如果（國務卿）馬可告訴我，也許我就不會參選了。」

但特朗普仍表示，「我來這裏是為了工作……這是工作的一部分。」他還認為槍擊事件不太可能與伊朗戰爭有關，而此次事件也不會讓他放棄這場衝突，稱「這不會阻止我贏得伊朗戰爭。我們將繼續出色地完成任務。」

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）急忙撤離（Reuters）

當談及安全挑戰時，特朗普表示威脅往往難以預測，且難以完全防範。「如果遇到一個瘋子……他們就會製造麻煩。」特朗普稱，安全部隊已盡其所能，「你們絕對已盡了最大努力。我們已派出最精銳的人員。」

麥凱布則表示，「儘管結果很好，但他們或許應該反思一下，今後應該如何應對這種情況，」他還稱，晚宴無論如何都不應再進行，「除了讓所有人回家之外。我們必須封鎖現場。這裏是犯罪現場。現在我們必須收集證據」。