伊朗外長折返萬里，美伊隔空談判在談什麼？

一邊是美國三艘航母奔赴中東，一邊是美國和伊朗的談判一波三折，戰火會否重燃，霍爾木茲海峽何時重開是各方普遍關心的焦點。

原本人們擔心美伊14天停火到期後，雙方會重開戰端，但伴隨着4月22日美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈與伊朗的停火安排無限期延長，基本可以確定重燃戰火的概率非常小。

不戰是必選項

4月28日，美國對伊軍事行動將滿60天。依據美國國會1973年通過的《戰爭權力法》，美國總統在未經國會批准情況下動用部隊的時限是60天，此後必須終止任何正在發生的衝突，除非獲得國會授權。

2026年4月25日，巴基斯坦伊斯蘭堡，圖為阿拉格齊會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。（Reuters）

白宮當然可以基於國家安全理由申請額外30天的延長期，只是如果衝突持續到5月，特朗普或在民意支持上有重大損失。且美國內部早就對於打擊伊朗分歧重重，如果不及時停戰，從美國內部程序來講，將會有一個針對特朗普打擊伊朗的實質性內部評判，這將讓特朗普在伊朗戰事中的失敗在美國政治內部中得到顯性化體現。因此，無論能否和伊朗達成協議，停戰都是必然的。

伊朗作為事實上的勝利方，不可能和美國就這樣施施然結束衝突。勝利的果實如何轉化為可見的成果，是伊朗考慮的。伊朗需要霍爾木茲海峽的通行掌控權，收費是體現這一權利的最顯性標誌。而美國不希望失去對中東的掌控，包括海灣各國以及西方各國在內，都希望霍爾木茲海峽回到站前的無障礙通過狀態。這是目前所有矛盾之所在。

美國海軍在霍爾木茲海峽的外圍又加了一把鎖，封鎖幾乎所有伊朗港口。這是無奈之下對伊朗的反制。美國試圖用海上圍困來倒逼伊朗無條件重開霍爾木茲海峽。

繼續封鎖霍爾木茲海峽對各方都不利。海灣國家的石油出口仍然受阻，伊朗自身的出口也受阻，全球能源流通受阻，美國國內的能源情況以及通脹壓力也會持續。這如同膽小鬼遊戲。誰先堅持不住，誰就會主動做出讓步。

2026年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在會晤當天於阿曼首都馬斯喀特（Muscat），與阿曼高級外交官巴盧希（Najib Bin Yahya Al Balushi ）會面。（Reuters）

不和也是現實

既然再戰不是選項，那談判就是達成目的的必要手段。第一波談判失敗後，近日第二波談判演變成了隔空談判。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）‌4月24日晚赴伊斯蘭堡訪問，一度被視為美伊談判的前奏。美國白宮新聞秘書萊維特24日言之鑿鑿，威特科夫（Steven Witkoff）和庫什納（Jared Kushner）將就與伊朗談判事宜於25日上午前往巴基斯坦。但伊朗方面明確表示，阿拉格齊此行並無與美方會談的安排。

的確，伊朗外長抵達巴基斯坦訪問之後就前往了阿曼訪問，感受到被羞辱的美國不得不叫停談判代表前往巴基斯坦。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）4月26日再訪巴基斯坦，短暫停留伊斯蘭堡後，已啟程轉往俄羅斯。(Reuters)

伊朗外長25日下午訪問了阿曼之後26日又返回巴基斯坦訪問，這期間伊朗外長和卡塔爾的領導人通了電話，伊朗總統府26日發表聲明稱，佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）與巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shahbaz Sharif）進行了通話。隨後27日凌晨伊朗外長抵達俄羅斯聖彼得堡。

神奇的隔空談判

從德黑蘭到伊斯蘭堡，再到阿曼。從阿曼到伊斯蘭堡，再到聖彼得堡。往返折騰數萬公里的伊朗外長，在這三四天沒有和美國進行接觸，但不和美國面談，不代表不談判。

阿拉格齊24日抵達巴基斯坦，25日前往阿曼，當時只有阿拉格齊去了阿曼，其餘代表團特使返回了德黑蘭。等到阿拉格齊再次前往巴基斯坦時，代表團成員又聚在了一起。這顯然是從巴基斯坦處獲得了美國的談判條件之後，伊朗代表團成員立刻返回本國做了請示，之後阿拉格齊的訪問行程繼續，再次返回巴基斯坦，相當於將伊朗的最終回應反饋給了斡旋方。

據報道阿拉格齊向巴基斯坦傳達伊朗結束戰爭的條件，包括：伊朗就管控霍爾木茲海峽實施新的法律制度，索賠，確保戰爭挑釁者不再發動軍事侵略，解除海上封鎖等。美國也已經收到伊朗談判新方案談判重點依次是美以先結束侵略、再談霍爾木茲海峽的管理、最後談核。

2026年4月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈「無限期」延後與伊朗的停火。伊朗領事館其後在網上發布AI生成的海綿寶寶影片，嘲諷特朗普。片中可見特朗普與伊朗談判代表對峙時怒氣沖沖的樣子，惟對面卻是空蕩蕩的椅子。特朗普更收到一張疑似來自伊朗的訊息，叫他「收聲」(Trump，shut up）。（X@IraninHyderabad）

敘事權爭奪

最高領袖哈梅內伊被斬首後，伊朗對於民族尊嚴有着前所未有的敏感。接受不了一點看起來妥協讓步的操作。伊朗的精明之處在於，不同美國接觸，保持了強硬的姿態，打破了美國對伊朗的威脅與訛詐，主導了談判的節奏。和巴基斯坦、阿曼、卡塔爾、俄羅斯等國密集接觸，意在告訴美國，伊朗的方案和各方都通了氣，得到了各方的背書與認可。

但在特朗普的預想裏，伊朗是迫於壓力回到談判桌前，特朗普叫停代表團前往巴基斯坦，爭的是戰爭的敘事權，談判的主導權。伊朗代表團萬里奔襲，兩者隔空談判，是在用自己的方式佈局談判。根本不給美國主導談判的機會。誰也不想被看成做出了讓步，都要成為贏了的那一方。

以往特朗普慣用最後通牒，現如今特朗普公開宣稱無限期停火，這已經是特朗普做出的巨大讓步。根據報道伊朗方面已向美方傳遞訊息，要求美國總統特朗普減少帶有威脅性的言論，並表示若美方立場趨於緩和，伊朗國內強硬派將更有可能對參與談判持支持態度。但是要讓特朗普閉嘴，確實太難了。已經輸掉戰爭的特朗普如果連口頭勝利都不能做到，那就真的輸掉了所有。

可以看到，美國和伊朗都需要台階，都需要贏，都退無可退。裏子固然重要，但這個時期面子和裏子同樣重要。從美國和伊朗談判的狀態看，仍處於帶有情緒的初步接觸期，距離能夠達成共識還有相當遠的距離。如果美國和伊朗能克服霍爾木茲海峽封鎖帶來的損失，不排除雙方長期處於不戰不和的冷對峙狀態。