中美AI大戰｜中國禁止Meta收購Manus 大敵當前對內立規

中國國家發展與改革委員會4月27日宣佈其下設的外商投資安全審查工作機制辦公室對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。此事引發廣泛關注，在於這是中國AI領域的第一例被禁併購案。

收購Manus的Meta是美國數一數二的大型科技公司。其創始人朱克伯格2025年12月30日以25億美元高調收購了Manus，這是Meta成立以來的第三大收購，花費僅次於WhatsApp和Scale，比instagram還高。

賣身Meta之前，Manus是一家新加坡公司，註冊在新加坡，核心技術團隊也在新加坡，如此大手筆的交易，在簽約和交易之前，稅務、外匯、數據出境，每一項都經過了雙邊律所的審查，不可能沒有風險評估。為什麼中國的監管部門可以向一家新加坡公司做出行政決定？此前從未在AI領域出手的中國為什麼高調宣佈禁止併購Manus？這些是人們關心的焦點。

Manus創始人兼首席執行官肖弘。

根據中國官方和相關媒體披露的訊息，禁止Meta收購Manus項目，來龍去脈並不複雜。這是一起典型的中國技術、數據出口違規案例。

Manus的創始人肖弘原為中國人，曾就讀於武漢華中科技大學，可謂計算機軟件工程領域的天才精英。他2022在北京註冊了名為蝴蝶效應的公司專注於研發AI工具，啟動於2024年底的Manus項目在2025年3月上線後大爆，隨後估值直線飆升。

基本可以確定，Manus項目的核心技術路線是中國工程師在中國研發的，其訓練數據有中國用戶的行為記錄，前期版本的迭代是在中國服務器上完成的，在中國運行期間積累了大量的中國公民個人訊息和行為數據。

Manus表示，此次收購是對Manus在通用 AI Agent 領域裏工作的認可。(manus)

依據中國的《外商投資安全審查辦法》《技術進出口管理條例》 《出口管制法》，中國對於Manus項目的核心技術流通擁有監管的權利，對於Manus項目的核心數據有數據主權。沒有獲得中國官方的授權，沒有經過中國官方的安全評估就打包賣給美國公司，當然是違規的。

最令人震驚不是Manus項目被賣，畢竟沒有一個創業成功的人不希望獲得高額回報。真正令人震驚的是Manus項目被賣給Meta更像是一起精心策劃的技術叛逃。

和以往人們認知的中國公司發展起來之後開拓國外市場不同，Manus2025年3月走入人們視野，2025年6月該公司總部就搬遷到了新加坡，運營主體變更為了境外法人，2025年7月該公司在中國大規模裁員，剩餘核心團隊十多人集體出境，隨後該公司停止了對中國用戶服務。從2025年6月到2025年12月，短短6個月，Manus變身新加坡公司的過程是洗白中國出身的過程。

2026年4月12日，印尼，圖為一個設計圖片中，Meta AI的標誌出現在手機螢幕上，並被放置在Meta的標誌前方。（Getty）

將核心算法、用戶數據打包賣給美國企業，套現離場，這是一個技術天才的財富逆襲故事，但也是一場驚心動魄的技術叛逃操作。快速出走、快速變身，這種出國包裝的策略，和一些高收入藝人進行財務規劃以偷稅漏稅沒什麼區別，都是在躲避監管。

該公司的創始人不是不了解中國官方對於技術出口的限制，也不是不了解數據出境的敏感性，變身新加坡公司更像是為了便於售賣。在取得成果之後，切斷和中國的聯繫，搖身一變就成為了新加坡公司，本質是吃飯砸鍋。

目前Manus首席執行官肖弘和首席科學家季逸超已經被中國官方限制離開中國。中國官方2026年3月舉辦了一場行業座談會邀請了肖弘參加。據稱，肖弘在回中國參加該會議之前擔心出事，經過多方諮詢和慎重評估之後才決定前往北京參會，試圖打造無愧坦蕩積極和政府溝通的形象。只可惜，該來的還是來了。

買買買是朱克伯格消滅競爭對手保持企業競爭力的強有力手段。2025年7月25日，Meta創辦人及行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg，左）在其社交平台Threads上宣佈，人工智能聊天機械人ChatGPT聯合創辦人趙晟佳（右）正式加入Meta的團隊，成為旗下「超級智能實驗室」的首席科學家。。（Threads@zuck）

在這個科技競爭日趨競爭的時代，每個國家的政府都大力扶持高科技企業，對高科技企業提供稅收和用地、用人等各方面的政策優惠。他們這麼做絕對不是希望這些企業在取得技術進步之後，賣身他國。科技的進步來源於技術人員的智慧付出，但其背後也有無形的政策環境、人才環境作為支撐。這是為什麼大多數國家都對外資收購非常敏感設置審查規定的原因。

科學沒有國界，但是科學家都有自己的祖國，資本沒有國界，但技術有國界，數據也有國界。如果一家美國AI公司，關閉美國公司、裁掉美國員工，帶着核心員工將技術數據賣給中國，美國政府會不管嗎，絕對不會。

中國監管部門此次出手打響的是技術主權和數據主權保衛戰，意在高科技領域向國內的企業劃定清晰的紅線，告訴整個行業紅線和底線在哪裏，新興科技領域也不能沒有規矩，不能因為之前沒有官方依法依規採取監管措施的先例就可以肆意妄為。

2025年9月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，左二）和美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮舉行私人晚宴，與各大科技公司CEO共進晚餐。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg，左一）和微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates，右一）出席。（Reuters）

中美科技競爭日趨激烈的當下，中美兩國都設置了籬笆和壁壘保護本國企業。當行業競爭事關國家的前途，民族的命運時，行業從業人員就不能眼中只有自己，還需要有大局意識和長遠眼光。

於個人而言，技術高價賣給他國是實現財富自由獲取人生成功的捷徑。於國家而言，先進技術賣給他國，將會變相損失國家的科技實力。中國科技從業人員需要認識到，只有中國在科技大戰中站穩腳跟，中國的科技企業在世界才會有真正的尊嚴和成功。

當國家花很大力氣應對一場科技領域的挑戰時，就不允許有拖後腿的逃兵出現。中國監管部門的這次行動本質是大戰當前的一次內部隊伍整頓。團結整合內部力量，需要劃定紅線、講明底線，典型反面案例就是行動的禁區和指南。