矽谷AI助手爆紅　中國大廠掀燒錢換流量戰　中美AI發展方向現分化

當矽谷極客們滔滔不絕地討論新出現的人工智能助理OpenClaw意味着什麼樣的未來，中國的科技大廠卻正排隊施展「鈔」能力，試圖通過在短時間內獲得更多用戶，建立起自己的護城河。



OpenClaw（原名Clawdbot、Moltbot）由美國軟件工程師斯坦伯格（Peter Steinberger）開發，是一個擁有長期記憶，可接管個人電腦，自主處理收發郵件、運營社媒、剪輯視頻等工作的人工智能（AI）助手。

使用者在電腦上部署後，只需通過聊天軟件表達意願，它便會自主執行任務。有人用它交易炒股，也有人用它來管理社媒留言，每天給妻子發早晚安……過去一個月，它獲得全球科技圈的關注，被稱為2026年的第一個爆款。

許多中國用戶躍躍欲試，騰訊雲與阿里雲宣布上線OpenClaw的雲端極簡部署與配套服務；與此同時，中國的月之暗面大模型Kimi 2.5也被納入OpenClaw的可選模型之一，向用戶開放一定額度的免費調用。

儘管安全風險仍待討論，但技術圈已經開始想像，能否複製一個「中國版的OpenClaw」？

科技自媒體「字母AI」稱，騰訊的AI大模型元寶有機會，但關鍵在於騰訊是否願意投入資源，是否願意開放生態，是否願意真正把用戶需求放在第一位。

但從近期的動作來看，中國科技巨頭更迫切推動的，並非類似智能體的突破，而是一場圍繞用戶規模與AI入口展開的「圈地運動」。

大廠重啟燒錢換流量模式

騰訊旗下AI應用「元寶」開啟了春節10億元（人民幣，下同，1.83億新元）紅包活動，打響這場大戰的第一槍。

星期天（2月1日）一早，「元寶派紅包」連結就在各大微信群刷屏，用戶需要下載元寶APP方可領取。元寶很快擊敗字節跳動的豆包，升至蘋果應用商店免費應用排行榜第一。

阿里巴巴也很快跟上，旗下千問APP星期一（2日）上午宣布投入30億元啟動「春節請客計劃」，聲稱以免單形式「請全國人民在春節期間吃喝玩樂，感受AI時代的全新生活方式」。

媒體稱，活動可能加入阿里系的淘寶、大眾點評等應用，通過千問發放優惠券。

字節跳動並沒有公佈推廣豆包的紅包策略，但字節旗下火山引擎是2026年春晚獨家AI雲合作夥伴，豆包據悉將嵌入春晚互動內容。

另一大廠百度此前已宣布在旗下平台發放5億元紅包，並且也成為春晚的「首席AI合作夥伴」。

這場億元級的營銷大戰，是大廠爭奪「AI入口」的較量。騰訊集團行政總裁馬化騰直言，希望藉此重現2015年「微信紅包」的盛況。

馬化騰親自出席騰訊深圳年會，一襲大紅毛衣亮相後迅速走紅網路，有網友發現該款毛衣在淘寶上含運只賣79.99元人民幣引發熱議。（YouTube@娛點）

微信在當年春晚發放數億元現金紅包，帶動微信支付用戶爆發式增長，打破了支付寶在中國支付市場一家獨大的局面。

業內人士認為，今年春節前的「紅包大戰」，標誌着中國科技巨頭在AI領域的競爭全面升級，也是幾家頭部企業首次在大眾市場層面展開正面交鋒。

截至去年12月，豆包的月活已達1.63億，排在第一；阿里巴巴旗下AI產品「千問」也實現了1億月活，騰訊元寶和百度的文心則相對落後。

不過，大戰會帶來何種長期效果，行業和公眾心存疑慮。

一方面，有批評者認為，騰訊一向嚴厲打擊誘導分享連結的行為，此次卻對自家AI應用「元寶」網開一面，使微信群內充斥大量分享連結領取紅包的信息，惡性競爭影響群聊生態。有微信群主已開始主動抵制相關引流內容，甚至出現「發送元寶連結即被移出群聊」的群規。

另一方面，行業也反思紅包模式是否適用於AI應用。《解放日報》引述上海市人工智能行業協會秘書長鍾俊浩說，春節期間發紅包推廣，沿襲了流動互聯網時代的增長模式，但AI應用依靠紅包一次性引流並不夠，通常需深度任務交互用戶才能形成使用習慣，否則巨大的紅包投入，可能只換來一批迅速消失的「殭屍用戶」。

科技與財經微信公眾號「光子星球」指出，「紅包大戰」本質是競爭焦慮下的路徑依賴。當AI應用競爭走向膠着，巨頭們下意識地重啟了流動互聯網時代最熟悉、最直接的武器：燒錢換流量。

這是中國市場競爭反覆出現的增長模式：電商、出行、社區團購乃至線上娛樂等多個領域，平台企業都曾通過大規模補貼迅速發展用戶，搶佔市場，擠走競爭對手、整合市場後，再撤補變現。如今這一邏輯又被移植到AI應用的競爭之中。

這種增長焦慮，讓一種以商業化和規模落地為目標的發展取向顯現出來。中國大廠們一邊推進大模型能力，一邊迫切擴大用戶規模，解決佔據入口、擊敗對手的問題。

相比之下，美國AI圈的主線討論仍更集中在探索模型能力邊界與新範式。這也使得OpenClaw這類尚未完全成熟、但可能改變產品形態的智能體工具，率先在矽谷引發討論。

中美AI發展方向分化

這樣的差別也表現在中美兩國企業的目標和政策引導上。OpenAI、谷歌把實現通用人工智能（AGI）當成目標。 AGI是高度自主、能在多任務中替代人類工作的AI形態。

但在中國，AGI並非主流方向或最優先目標。百度行政總裁李彥宏今年接受美國《時代》雜誌專訪時就說：「我沒有太關注AGI。我們確實在訓練模型，但目的是為了解決我們實際應用中的問題。」

他還補充，沒有任何基礎模型能夠在所有方面都優於其他模型。「OpenAI做不到萬事俱備，谷歌做不到——我們也不做。」

百度CEO李彥宏表示，AI在未來40年內會重塑諸多行業的程序。（新華社）

中國的國家政策也更強調AI的產業應用。去年8月，中國官方印發了備受關注的《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，全文提到35次「應用」，涉及人工智能在農業、服務業和醫療等各個領域的應用，但並未提及「通用人工智能」。

英國《衛報》報道分析，受限的算力條件、務實的技術取向，以及對AI現實潛力的清醒認知，使中國的國家AI政策更傾向於現實應用，而非前沿探索。

報道引述清華大學智能產業研究院創始院長張亞勤說：「中國當然有團隊致力於研發AGI，但大多數人工智能公司都在努力開發更優秀的應用。」

因此，當矽谷把OpenClaw當作一次面向未來的實驗時，中國科技企業重心是讓AI儘快落地並跑出規模，在現實競爭中佔據一席之地。不同的市場環境和政策取向，正在把中美AI推向兩條完全不同的發展路徑。