戰場主動權數度易手　俄羅斯尋求儘快結束戰爭？

進入2026年，隨着無人機重塑戰場形態，俄烏戰場出現新變化，戰爭主動權再次發生轉移，俄羅斯發出希望儘快結束戰爭的明確信號。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫6月2日說，俄羅斯將實現特別軍事行動既定目標，且願意「通過和平談判」實現這一目標。

佩斯科夫在記者會上說，俄方始終秉持開放態度、願舉行和平談判；只要烏克蘭總統澤連斯基下令烏武裝部隊撤出「俄羅斯所轄地區領土」，相關戰事「一日之內」即可結束。佩斯科夫同時還威脅說，但若烏方繼續拖延進程，拒不開展「實質性和談」、不願作出「可為和平調停鋪路」的關鍵決議，特別軍事行動將繼續。

俄羅斯總統普京日前也表示說，從特別軍事行動戰場形勢來看，有理由認為俄烏衝突臨近收尾，但在交戰持續的現狀下，無法劃定俄烏衝突的具體結束時限。

俄羅斯不是在戰場上掌握主導權嗎？為什麼突然急於結束戰爭？

除了戰爭造成的巨大經濟損失和兵員消耗，戰場主動權再次在俄烏之間轉移，是一個非常關鍵的原因。

自俄烏開戰以來，戰場主動權已經屢次在俄烏之間轉移。最開始，俄羅斯經過充分準備發動對烏戰爭，俄軍分南北兩路對烏克蘭發動鉗形攻勢，同時針對基輔實施特種斬首戰，在東部地面戰場往西推進，雖未實現佔領基輔並控制整個烏克蘭東部的目標，也給烏克蘭打了個措手不及。此時的戰爭主動權在俄羅斯一邊。烏克蘭在軍事壓力下被迫和俄羅斯進行談判。拜登政府甚至提出了讓澤連斯基流亡的建議。

俄烏戰爭：2026年6月2日，烏克蘭首都基輔受襲情況（State Emergency Service of Ukraine in Kyiv Region/Handout via REUTERS）

但是隨後，因為俄羅斯大軍推進遇阻，針對基輔的斬首戰被擊退。在美歐支援下，烏克蘭發起反擊行動，很快遏制住了俄軍攻勢，並給俄前線部隊造成巨大殺傷。俄羅斯被迫全線收縮，戰場主動權回到烏克蘭一邊。

在烏克蘭反攻壓力下，俄軍被迫大幅撤退，主力轉移到第聶伯河東地區拒河自守，並調整戰爭目標，以消化對克里米亞和東南部四州的既佔領土為主。戰爭進入相持階段，也是雙方互相攻防，互相進行重點城市和地區爭奪最激烈、死傷最慘重的階段。

相持初期，在歐美大量軍援下，烏克蘭處於攻勢，俄羅斯艱難自守，主動權在烏克蘭一方。俄羅斯因為前線軍事壓力和後勤供應不及，還發生了瓦格納（Wagner Group）叛亂。

但是隨着俄羅斯擺平叛亂，同時收縮戰線，憑藉戰爭資源優勢，同時又獲得了伊朗、朝鮮等的武器供應，而烏克蘭在特朗普上任後被施壓並斷絕武器援助，俄羅斯逐漸擺脱被動。巨大的戰爭消耗讓烏克蘭戰爭資源幾乎枯竭，戰場主動權又回到俄羅斯一邊。

然而進入2025下半年，特別是進入2026年後，隨着無人機重塑戰場形態，俄烏雙方在無人機數量和作戰能力上的落差出現，戰場主動權再次發生轉移，又回擺到烏克蘭一邊。

由於烏軍無人機數量超過俄羅斯兩倍，FPV和重型夜間無人機無孔不入，又不斷創新戰法，俄羅斯遭遇了不可承受的人員和裝備損耗。俄羅斯的兵員陣亡與重傷速度已經連續五個月超過了其國內的徵兵動員速度。這種長期負增長讓俄羅斯在前線喪失維持高強度進攻的底氣。俄軍近幾個月在整個戰線上舉步維艱，甚至出現被烏軍反推情況。在烏克蘭無人機威脅下，俄軍無法組織任何規模進攻，春季攻勢無果而終。

俄烏代表團2025年5月16日在土耳其主持下舉行談判（Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

與此同時，烏克蘭還經常用無人機對俄羅斯縱深 1500–2000 公里的能源、煉油廠和後勤樞紐進行了全天候密集精確打擊，導致俄羅斯煉油廠、港口、化肥廠和武器工廠癱瘓。其中一些工廠，例如世界十大煉油廠之一的圖阿普謝煉油廠和多羅戈布日化工廠，至今仍處於停產狀態。

由於無人機襲擊，俄煉油廠4月份煉油量降至2009年底以來的最低水平。俄羅斯中央銀行在近期發布的報告中指出，烏克蘭無人機對俄羅斯基礎設施的襲擊，已成為影響經濟發展的重要因素。

甚至俄羅斯首都莫斯科，都經常成為烏克蘭無人機攻擊目標。俄羅斯今年勝利日閲兵，也不得不因為擔心被烏克蘭無人機襲擊而被迫低調草草進行。

這種情況下，先對烏克蘭發動一輪大規模報復性襲擊，給烏克蘭製造軍事壓力，同時尋求儘快結束戰爭，就成為俄羅斯的最優選擇。

只是，重又掌握了戰場主動權的烏克蘭，現在是否願意結束戰爭是個未知數。這不僅取決於烏克蘭對未來戰場形勢的判斷，還取決於美國特朗普政府和歐洲的態度。