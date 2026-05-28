被批侵略烏克蘭　俄羅斯官媒微博怒罵中國網民：人渣敗類、鬼子

近日，俄羅斯官媒「俄烏網」的微博賬號因有中國網民在其評論區留言批評俄羅斯侵略烏克蘭，該賬號竟頻頻怒罵網民，稱這些中國網民是「鬼子」、「人渣敗類」。對此，不少網民認為該賬號嚴重違背媒體素養，應該封殺處理。



因有中國網民在其評論區留言批評俄羅斯侵略烏克蘭，俄羅斯官媒「俄烏網」稱這些中國網民是「鬼子」「人渣敗類」。（微博截圖）

曾自稱「偉大的俄國人」、「教育改正了很多人」

5月25日，有中國網民在俄烏網的微博貼文下留言稱：「強烈譴責俄羅斯的暴行，必須追究俄羅斯的戰爭暴行。」俄烏網隨後回應「你家接二連三遭遇不測導致你精神失常」「怪不得你胡言亂語」「祝你家人一路走好」等。

俄烏網以極具攻擊性的語言回覆網民。（微博截圖）

公開資料顯示，俄烏網曾發文自我介紹稱，該網是俄羅斯官媒今日俄羅斯（Россия Сегодня）媒體集團旗下俄烏資訊官方新媒體。

俄烏網自我介紹稱「不同於傳統官媒，（俄烏網）沒有既定的敘事框架，我們更傾向於用網友喜歡的方式說話......我們倡導俄中友好，並堅信俄中兩國是世界和平穩定的基石」。

值得注意的是，過去一段時間以來該賬號持續以辱罵方式回應中國網民的批評，用詞包括「鬼子」「人渣敗類」，甚至會攻擊網民家中的女性，稱對方的女兒和母親正在「積極服務大眾」。有網民指出，此人中文水平很高，罵人基本不重複。

今年4月28日，俄烏網與內地KOL彼得堡的肥天鵝因造謠傳謠「俄羅斯在烏克蘭境內擊落美國最先進的第五代隱身戰機F35」，再次遭到網民質疑。

有網民問詢它「是什麼號？俄國人還是中國人。在中國的網站散佈謠言，攻擊中國民眾。」該運營人員自稱「我是偉大的俄國人」並稱「只許你胡言亂語，不能批評你，教育你？」

今年4月28日，俄烏網與內地KOL彼得堡的肥天鵝因造謠傳謠「俄羅斯在烏克蘭境內擊落美國最先進的第五代隱身戰機F35。（網絡圖片）

該運營人員自稱「我是偉大的俄國人」。（微博截圖）

此外，曾有中國網民問及「什麼時候還給我國海參崴」時，俄烏網則回應：「去問你的國家相關部門啊，是怕沒人搭理你嗎？」

為慶祝衛國戰爭勝利81周年，5月3日海參崴（俄羅斯稱符拉迪沃斯托克）舉行了兒童遊行。其中，來自中國和老撾的1500名一年級小學生首次參加遊行。（俄羅斯衛星通訊社）

網民：肆無忌憚，應該封殺

有中國網民呼籲俄烏網「官媒謹言慎行」，俄烏網5月27日對此回應稱：「官媒怎麼了？官媒就要任由你們污言穢語造謠誹謗而不能反擊嗎？如果反擊了就是素質低。相反，我認為官媒才不應該聽之任之坐視不管，那是不負責任，我已經教育改正了很多人，我自豪！」

不少網民要求封殺「俄烏網」。（微博截圖）

另有網民認為，俄烏網這種嚴重違背媒體素養，甚至是違背做人素養的媒體，它已經嚴重違反了微博平台的公約，應該被封殺，並稱「如果國內的媒體這樣做派，下場又會如何？為何俄烏網至今沒有被處理。」