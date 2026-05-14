特朗普直飛北京，日本為何陷入「同盟焦慮」？

北京時間2026年5月13日晚，美國總統特朗普（Donald Trump）的專機徑直降落在北京首都國際機場，開啟了他時隔八年半的對華國事訪問。這一舉動本在意料之中，卻讓東京的日本首相官邸瀰漫着一種幾乎不加掩飾的挫敗感。

日經亞洲（Nikkei Asia）披露，日本政府曾傾盡全力，試圖讓特朗普在飛往北京之前先「順道」經停東京——哪怕只是象徵性地停留幾個小時，讓高市早苗首相機「有機會向美方傳達日本對華立場」，包括所謂的「中國軍事威脅」。

然而，這一計劃徹底落空了。白宮的理由可能是冠冕堂皇：行程緊湊、中期選舉在即、且特朗普去年10月剛訪問過日本。但在東京的戰略界看來，這不過是外交辭令下的冷酷現實——在特朗普的外交棋局中，日本已經從「不可或缺的盟友」淪為可以「被跳過的一環」。

高市早苗此前精心設計的外交時間線——3月訪美向特朗普灌輸反華立場、期望總統在訪華前「順路」來東京驗收——被伊朗衝突和特朗普的個人議程打得粉碎。最終，特朗普的專機「直飛北京」，讓日本陷入了典型的「Japan Passing」夢魘。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

日本的「籌碼化」恐懼

如果說外交上的冷落只是傷了面子，那麼對經濟利益可能被出賣的恐懼，才是東京真正坐立難安的核心。

特朗普政府的底色是徹底的「交易型外交」。對於這位視國際關係為商業談判的總統而言，沒有永恆的盟友，只有永恆的交易。此次訪華，特朗普攜帶了一支由蘋果、英偉達、特斯拉等美國科技巨頭CEO組成的高規格商業使團，目標直指中國擴大購買美國農產品和能源，爭取中國取消稀土出口管制，並在半導體設備出口管制問題上尋求突破。更深層的擔憂在於，有分析擔心特朗普可能為了從中國獲取巨大的經濟利益，而在涉及日本所謂核心利益的台灣問題上做出某種妥協或讓步。

對於高市早苗而言，這無異於釜底抽薪。高市政權此前強硬的對華姿態——包括其明確將台海局勢與「日本生存危機」掛鈎——已將中日關係推入數十年來最冰冷的低谷。在東京看來，中日之間幾乎沒有迴旋餘地，唯一的靠山就是美國。

然而，特朗普卻極有可能為了短期經濟紅利，在台灣問題或釣魚島防衛問題上向北京做出某種不透明的「G2共治」安排，從而掏空美日同盟針對中國的軍事威懾力。正如一位日本外交官向媒體坦言，日本政府最擔心的正是美國對中國的「台灣方案」過於寬容。

就連作為「安撫者」前來的美國財政部長貝森特（Scott Bessent），也掩蓋不了美日之間的經濟博弈暗流。就在特朗普抵達北京前夕，貝森特匆忙訪問東京，與高市早苗及財務大臣片山皋月舉行了被外界解讀為「送定心丸」的會談。

2026年5月13日，韓國仁川國際機場，美國財長貝森特（Scott Bessent）抵達當地，準備與韓國總統李在明舉行會晤，並將在稍後與中國國務院副總理何立峰進行貿易談判。（Reuters）

但這次會談的背景卻極具諷刺意味：為了阻止日元崩盤，日本當局在短短兩周內已動用了約10萬億日元進行外匯干預，在158日元附近築起了防線。更讓華盛頓警鈴大作的是，花旗集團的分析師預測，日本當局為救市最終可能動用高達30萬億日元的彈藥。而日本干預匯市最直接的手段之一就是拋售美債來換取美元，這對於靠發債維持運轉且正處在大選敏感期的美國政府來說，是不折不扣的金融「背刺」。

貝森特此行與其說是磋商，不如說是「滅火」與「對錶」。他雖對日本干預匯市的現實表示了「容認」（認為匯率過度波動不可取），但更深層次的任務是確保日本的干預行為不會對美國債券市場造成直接衝擊。貝森特在記者會上反覆強調「美日夥伴關係的牢固」，卻避重就輕地表示高市「沒有提出任何與中國相關的具體訴求」。這番表態的潛台詞再清晰不過，

在特朗普的東亞大棋局上，日本已經失去了施加影響力的窗口期，此刻東京唯一能做的，就是安靜地服從華盛頓的經濟利益安排。

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人做出手勢，同時發表演說。（Reuters）

當台灣問題成為「交易籌碼」

最終讓日本焦慮升級的，是地緣安全紅線的潛在動搖。此次特朗普訪華，一個極其不尋常的細節引發了東京的高度警覺——美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）隨行。在以往的中美高層互動中，防長隨行往往意味着軍事議題的實質對話。然而在日本的解讀框架下，這恰恰構成了最大的不確定風險。

高市早苗政府的核心安全邏輯建立在「日美聯動介入台海」的激進構想之上。自上任以來，她不僅多次將台海局勢定義為「日本的存亡危機事態」，甚至暗示了日本自衛隊出兵的極端選項，並全力推動日美軍事一體化。然而，當特朗普帶着他的防長走進人民大會堂時，高市卻只能坐在幾千公里外的首相官邸裏，通過情報簡報揣測會談的內容。

專家指出，特朗普此次訪華引發了日本戰略界對「越頂外交」的深度擔憂——即華盛頓繞過東京，直接與北京進行涉及東亞安全格局的利益分配。東京最恐懼的場景是：特朗普為了換取中國在稀土出口、伊朗問題（霍爾木茲海峽航行安全）或貿易逆差上的讓步，在台海承諾或美日安保條約的履行力度上做出一定程度的稀釋。

如果美國的安全承諾在「交易」中被打了折扣，那麼高市早苗此前為了對抗中國而做出的所有激進博弈，都將瞬間變為日本獨自面對周邊安全困境的「裸奔」局面。在中美博弈這個更宏大的變量中，日本第一次意識到，無論自己多麼努力地向美國「表忠心」，在特朗普的商人邏輯裏，它不過是一個隨時可以被交易的籌碼。

無論是從軍事安全、經濟利益還是同盟話語權來看，2026年5月的這一幕都將成為日美關係史上的一個深刻轉折點——那個曾經以為可以通過捆綁美國來遏制中國的日本，正在全球化的大國博弈中，前所未有地體會到被邊緣化的寒意。而這股寒意，或許只是一個開始。