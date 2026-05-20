天壇之問｜特朗普能否讀懂習近平話語中深埋的邏輯密碼？

2026年5月14日，北京天壇祈年殿。中國最高領導人習近平在這裏迎接來華進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump）。兩國元首在祈年殿廣場合影，隨後共同參觀這棟與故宮同齡、歷經600多年風雨的古典建築。習近平向特朗普介紹說，天壇藴含「天圓地方」的寓意，展現出中國人的宇宙觀和處世哲學。

這是一次精心安排的外交場景——不是氣勢恢宏的閲兵，不是唇槍舌劍的談判桌，而是一座古代祭天的壇。按照中國官方的表述，兩國元首在天壇的參觀傳遞着「和諧萬物、順天應時」的理念，將中國傳統文化中敬畏自然規律、順應時代大勢的哲學帶到了當今中美關係的語境中。

然而，當這段畫面被傳回美國時，華盛頓的解讀立刻分裂成了兩個版本。美國右翼媒體捕捉到的，是中國「以朝貢心態接待美國總統」；商業評論員看到的，是特朗普的「得體表現」和此行的「禮遇圓滿」；而特朗普本人的反應更直接——他在社交媒體上連發數條消息，盛讚中國方面的熱情款待，並暗示這是「一個世紀以來美中關係的最佳時刻」。

特朗普聽到的是一組數字和交易前景：中國同意購買更多美國農產品、就飛機採購和零部件供應達成安排、成立貿易理事會和投資理事會……。白宮事後發布的事實清單中，雙方達成的共識被概括為一句頗為經濟向善的判語：「增強全球企業的穩定性和消費者的信心。」這位以交易為本的美國總統，帶着一套自己熟悉的商業算盤離開了北京。

但問題在於，中國方面在同一場會見中，講的卻是一套完全不同的語言。而兩種語言之間長達三百年的翻譯裂縫，使得這場「歷史性峰會」所傳遞的信號，在跨過太平洋之後，可能早已扭曲變形。

從「新型大國關係」到「建設性戰略穩定關係」，這是中國第一次將與美國的關係以「戰略穩定」來定性。（資料圖）

被誤讀的「戰略穩定」

這場高峰會晤最核心的成果，並非什麼秘密協議，而是一個全新的雙邊關係框架——「中美建設性戰略穩定關係」。

根據中方公開解釋，這一定位的核心要義包括四個層面：合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。中國學者指出，這一表述極其關鍵——「建設性」回應了中方長期堅持的「不搞對抗衝突、相向而行」的政策方向，「戰略」體現兩國對中美關係重要性的充分認識，最終指向「穩定」。

在西方媒體的慣常視角里，這類中國式外交辭令無非是公關話術，充其量不過是用來安撫市場和輿論的「面子工程」。但若將它放入更長的時間座標裏，事情就不那麼簡單了。

要知道，這是中國第一次將與美國的關係以「戰略穩定」來定性。從「新型大國關係」到「建設性戰略穩定關係」，看似只是調整了幾個字，背後卻是中國外交思維一次務實的降維與管控。香港大學治理與政策學院教授李成在分析此次會晤時直言，元首會晤最重要的價值在於「防止中美關係『垂直墜落』」。

「建設性戰略穩定」的本質其實是：中美不必成為朋友，但必須避免失控。亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）中國分析中心研究員李其（Lizzi C. Lee）在解讀時指出，這實際上是北京在為雙邊關係提供一個新的「操作系統」，試圖把兩國關係從永久性的危機管理，轉向更可預測、也更有邊界的狀態。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

一場關於實力的坦白局

但真正值得華盛頓反覆揣摩的，並非那個略顯拗口的「建設性戰略穩定」框架，而是中國領導人在此次會談中主動提出、且被置於首位的一個「歷史之問」。

在傳統的元首外交中，兩國最高領導人面對面會談時，中方通常更傾向於使用温潤、含蓄，留有餘地的詞彙。然而這一次，習近平當着特朗普的面，將「修昔底德陷阱」列為三個「歷史之問」的第一個：「中美兩國能不能跨越『修昔底德陷阱』？」

「修昔底德陷阱」從來不是一個中性學術概念。它出自古希臘歷史學家對伯羅奔尼撒戰爭的描述，在當代國際關係話語中，它直接指向那個令人不安的歷史魔咒——新興大國與守成大國之間，幾乎註定會有一戰。 當中國領導人在與美國總統的雙邊會談中，主動、公開、且以提問的方式將這個詞拋出時，他做了一件在外交禮儀上極為「破格」的事：將最敏感的「戰爭與和平」這一終極大國博弈命題，赤裸裸地攤在談判桌上，直接「逼問」對面的美國總統。

這一問的潛台詞，遠比表面上聽起來的謙虛要複雜得多。當一個崛起國主動談論「如何避免與守成國一戰」時，它在邏輯上已經默認了一個前提——中國正在取代美國，成為全球實力最強的國家。 否則，這個陷阱根本不存在。這是北京第一次以如此坦率、近乎直白的方式，在國際場合承認兩國實力對比正在發生歷史性位移。

隨特朗普訪華的包括美國一眾頂尖企業的話事人，包括蘋果的庫克及全球首富馬斯克。（Reuters）

然而，這種承認並不帶有西方慣常理解的「挑戰者」式的咄咄逼人。恰恰相反，中國領導人緊接着給出的答案，是一種與西方零和邏輯完全不同的算式：中國依舊認為美國是當今世界最強大的國家，並希望它繼續發展、保持穩定，因為這對中美都至關重要。「中華民族偉大復興」和「讓美國再次偉大」可以並行不悖、相互成就、造福世界。

翻譯成更直白的語言：北京要的不是一個衰落的美國，而是一個仍然強大、仍然穩定、但仍然無法遏制中國的美國。 不是「你輸我贏」，而是「你繼續強，我也強，但我們別把桌子掀了」。

這也就引出了西方世界最不願面對的一個雙標：美國等西方資本或商業主導的體制，其實非常熟稔「合作共贏」的概念——它們在跨國公司、供應鏈整合、資本市場互聯中每天都在實踐互利。但一旦進入地緣政治領域，這套商業邏輯就立刻被拋到腦後，取而代之的是「民主vs威權」、「自由vs專制」的零和敘事。當中國提出「並行不悖」時，華盛頓的回應往往是「不，你必須先輸，我才能贏」。

西方不是不懂合作，而是選擇性地遺忘合作。這才是中美外交語言錯位最深層的制度根源。

而「修昔底德陷阱」之問，正是中國領導人用來擊穿這套選擇性的那個楔子。 他沒有把這個詞藏在智庫報告或學術會議裏，而是在全球媒體注視下，當面拋給了美國總統。這不是詩意的修辭，而是一道必須回答的考題：你選擇戰爭，還是選擇接受一個可以「並行不悖」的世界？

2026年5月14日，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在中國北京參觀天壇時並肩而立。(Reuters)

當「天圓地方」遇上「零和博弈」

當天壇「順天應時」的哲學被翻譯成「穩定壓倒一切」的外交政策，特朗普的團隊如果僅用商業交易的耳朵去聽，他們只會捕捉到「中國願意談生意」這一層。而那句關於修昔底德陷阱的坦白——實際上是中國第一次在元首層面承認實力對比已經改變——很可能被淹沒在貿易數據、農產品訂單和聯合聲明的套話之中。

分歧可以管控，合作能夠成為主流，但這一切的前提是：尊重對方的核心利益，不要在對方的底線上跳舞。在天壇說完「順天應時」之後，中國領導人在會談中同步就台灣問題發出了明確的警告，絲毫沒有含糊。亞洲協會（Asia Society）的學者在分析中一針見血地指出，在北京的邏輯裏，只要華盛頓在台灣問題上給出更多回旋空間，中美就有可能維持更順暢的經濟關係。但特朗普的顧問們「顯然會盡力說服他，在台灣問題上不要鬆口」以謀取更大的戰略利益。

這就是中美外交語言最核心的錯位：中國說的是「框架、邊界、穩定、實力已經改變但我不掀桌」；而美國聽到的是「妥協、機會、生意、看你還想不想再賺錢」。

當600多歲的天壇祈年殿的剪影出現在全球新聞畫面上，它所傳遞的中國處世哲學——敬畏規律、順應大勢、國泰民安——在特朗普的翻譯系統裏會被如何處理，其實並不取決於習近平說了什麼，而取決於華盛頓是否願意放下「零和博弈」這副陳舊的濾鏡。

中國領導人已經把那句話放在了桌面上：兩個大國可以同時偉大。問題是，一個習慣了「只有贏家才能偉大」的政治文化，能否聽懂這句與自身基因截然相反的宣告？如果不能，那天壇的「天圓地方」，終將被簡化為又一次「誰是贏家」的庸俗追問。