「活在自己世界中」的高市早苗

2026年5月15日，日本首相高市早苗在社交平台X上發布了一條精心措辭的消息：美國總統唐納德•特朗普（Donald Trump）結束對華訪問後，在「空軍一號」上主動給她打來電話，「詳細介紹」了訪華細節。配圖是一張兩人曾經會面的舊照，高市同時強調「已與特朗普確認了毫不動搖的日美同盟」。

然而，日本及美國多家媒體隨後披露的版本截然不同：在特朗普專機起飛不久後，是東京方面迫不及待地撥通了華盛頓的電話。這是一場15分鐘的簡短通話，內容平淡——特朗普告知了訪華行程，高市表達了合作的意願。如此平淡的內容，高市卻非要向世界證明，是特朗普「主動」打給她。

一個細節，暴露了所有問題。

當一個國家的首相需要用「對方主動打電話」來證明自己的存在感和盟國地位時，這個國家的戰略處境已經不言自明瞭。但更值得追問的是：為什麼高市早苗非要製造這個「主動」的敘事？這通電話的背後，藏着怎樣的性格與心態？

要回答這些問題，必須先回答另一個更根本的問題：高市早苗，究竟是誰？

日本自民黨：高市早苗、岸田文雄及石破茂9月27日慶祝執政自民黨總裁選舉結束。（Reuters）

那個「兩邊通吃」的舊智慧

在展開拆解之前，有必要先立一個靶子——日本過去幾十年賴以生存的那套外交智慧。

從福田赳夫到安倍晉三，日本的政治家們曾經奉行一個心照不宣的法則：經濟上親中，政治上親美。在這個框架下，日本在中國龐大的市場裏賺取了關鍵資本——中國連續多年是日本最大貿易夥伴，2024年兩國貿易總額超過3200億美元，日本約兩成出口依賴中國市場；同時，日本留在美國的安全保護傘下，維持了東亞的地緣戰略穩定。

這套「兩邊通吃」的邏輯並非日本獨有。近年來，當歐洲、韓國、加拿大在中美之間謹慎保持戰略彈性以獲得經濟實惠時，他們的決策者清楚一個樸素的事實：在中美激烈博弈的夾縫裏，真正的戰略價值在於成為「雙方都要拉攏的對象」，而非主動選邊站隊。

石破茂等日本政界人士清楚看到了這一點。但高市早苗選擇了一條截然不同的路。

她不僅要對中國強硬，還要把強硬寫在臉上、刻進法律。她在台灣問題上擊穿了中日關係幾十年來默契維持的底線——公然宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使「集體自衛權」的「存亡危機事態」，近乎明示日本會武力介入台海問題。她頻繁參拜靖國神社，甚至否認南京大屠殺等歷史罪行。

與此同時，她在外交上對特朗普表現出了不加掩飾的順從。從通話中急切強調日美同盟，到反覆向華盛頓傳遞「日本值得信賴」的信號，再到她利用特朗普訪華的間隙急切「確認」同盟的存在感，高市不斷向華盛頓宣誓效忠。

問題來了：一個經濟上極度依賴中國、安全上需要美國的國家，選擇同時得罪最大的貿易伙伴並在戰略上向單一方向「投誠」，憑什麼？她為什麼要這麼做？

2014年9月3日，日本安倍政府新內閣組成後，執政黨自民黨領導層也進行「洗牌」。然而，新內閣總務部長高市早苗和自民黨政調會長稻田朋美分別與一名納粹支持者的合照在網 上公布，引發了外界對安倍政府和執政黨右傾的擔心。

極右標本是如何煉成的

高市早苗的所作所為，不是一時衝動，而是一套被歷史、家庭、教育和利益網絡層層塑造出來的「極右標本」。要理解她，必須回溯她的來路。

1961年生於奈良普通家庭，父母重男輕女，非常嚴苛。父親灌輸秩序認同，母親要求她背誦戰後已被廢除的《教育敕語》——「忠君愛國」「獻身國家」從小刻進骨子。這種成長環境，讓她養成了對權威既屈從又渴望征服、對外界評價極度敏感又極力掩飾的矛盾性格。

1984年大學畢業後，她進入松下政經塾——日本保守派政治家的搖籃。五年全封閉軍事化管理：每日長跑、劍道、強行軍；課程由右翼學者講授，日常參拜伊勢神宮、體驗自衛隊生活。這裏批量產出的畢業生，共同信條是：否定東京審判，修改憲法，解禁集體自衛權。高市在此完成了政治思想「出廠設置」。

1987年赴美，在民主黨眾議員辦公室實習。這段經歷非但沒讓她開放，反而反向鈣化——她認定國際政治就是硬實力的對決。她崇拜戴卓爾夫人的「鐵腕」，卻只學到了外殼：對敵人強硬，對權威爭奪。

真正的「餵養」來自安倍晉三。安倍多次提攜她入閣，她以「安倍女孩」自居，安倍遇刺後高調宣稱「繼承遺志」。金主網絡更關鍵：三菱重工等軍工巨頭每年向其輸送數億日元。高市上台後，日本防衛預算飆升至9.04萬億日元的歷史新高——訂單回流金主，戰爭言論有了「定價」。宗教團體也向她的組織輸送數千萬日元。2025年底她因違規收受企業1000萬日元政治捐款被迫道歉，官邸外萬人抗議。

年輕時的高市早苗（FB@Takaichi Sanae）

社交媒體時代，高市把政治玩成了人設生意。她極少接受傳統媒體圍堵採訪，卻瘋狂更新X和TikTok，團隊每日製作短視頻「金句」，播放量數億。2025年總裁選舉期間，她的秘書被指親自對接外包團隊，散布攻擊對手的抹黑視頻。國會答辯時間偏短，她更願意在幾十秒切片裏扮演「強人」，而非接受嚴肅檢驗。這種「人設飢餓症」的根源，是她對被認可的病態渴求——那通「特朗普主動打給我」的謊言，正是這種焦慮的產物。

把這些拼在一起，高市的「尾巴搖狗」邏輯就清晰了：

她先激化中日軍事緊張——尤其是在台灣問題上不斷挑釁——以此煽動國內右翼情緒，試圖在政治賭局中借民族主義浪潮贏得重新選舉；接着推動修改憲法第九條，試圖讓自衛隊升格為「國防軍」；最後再借助日美安保條約，試圖把美國拖入衝突，讓華盛頓為日本的軍事擴張火中取栗。

高市以為自己能操縱兩個超級大國。但她忽略了一個根本問題：日本從來不是棋手，它只是棋子。明治維新以來的每一次「崛起」，都是大國博弈的夾縫紅利。當華盛頓和北京發現直接交易比通過代理人更有效率時，棋子就會被扔出棋盤——連上桌的資格都沒有。

她的致命缺陷不在於算計不精，而在於從一開始就把自己騙進了棋手的座位。她把「選邊站」當成忠誠，把「彈性」當成軟弱，卻不懂：在大國博弈中，真正的價值從來不是站隊，而是讓對方需要你。

這就是正在發生的事。

2026年5月14日晚，中國國家主席習近平在北京人民大會堂為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎宴會。（Reuters）

當兩個大國握手時，東京發現自己沒被邀請上桌

高市早苗的完整錯誤，在她親手扶植的「擋箭牌」位置上暴露無遺。

2026年5月中旬，特朗普高調訪華，與中國達成了包括中國購買200架波音飛機（Boeing 737及787系列）、解禁美國牛肉對華出口、承諾每年購買170億美元美國農產品、穩定稀土供應在內的一攬子實質性貿易協議。當華盛頓和北京握手言和時，東京才終於發現——在整個棋盤上，自己只是被用來製造緊張氛圍、供雙方在談判中交換籌碼的一個「活靶子」。

美國從高市的親美對抗政策中拿到了什麼？高市上台後不斷挑釁中國，美國恰好可以利用這種緊張，在談判中給中國施壓。當協議簽完，日本就被丟到了旁邊。高市在反複製造中日對立和美中對立的過程中，反而替美國爭取到了在對華談判中的主動牌。

而對於中國來說，高市對台灣問題、歷史問題的反覆刺激與軍事挑釁，等於提前告知了「底線在哪裏」——當日本在紅線邊緣試探時，北京反而有機會更早、更系統地做好各種預案。中國在一段時間內完成了對日本可能介入台海場景的推演和對策準備。從這個意義上說，高市的瘋狂不是「算計」，而是給中國提前「排雷」。

對於日本自身，經濟代價已經顯現：2025年底開始，日本多個支柱行業（旅遊業、汽車零部件出口等）因對華關係持續惡化遭受實質性衝擊。中國對與軍事相關的日本實體實施出口限制，中日貿易關係正在被高市親手拆解——而這套關係曾是日本戰後經濟復興的真正根基。

日本過去數十年的生存密碼是「不選邊」，讓自己成為中美雙方都需要的楔子。高市早苗把這副好牌直接撕了，把一個彈性空間無限萎縮的日本引向「自我孤島化」——與亞洲鄰國疏遠，與最大貿易伙伴對峙，向單一老大祈求「認可」。 那通電話到底是特朗普「主動打」還是東京「主動撥」，本質不需要再爭了——即使真的是特朗普打給她的，那也是棋手在告知棋子：你的位置已經被安排好了。

但高市似乎還沒有意識到——她在等待的不是一場戰爭，而是一場清算。歷史早已寫下教訓：那些靠製造外部敵人來掩蓋自身虛弱的政權，最終會發現，真正的敵人從來不在國境線之外。

當東京還在做着「尾巴搖狗」的舊夢，華盛頓和北京已經在握手。留給日本的，只有太平洋上那道越來越清晰的孤島輪廓。

而那座孤島的名字，叫做高市早苗。