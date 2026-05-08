朝鮮修憲刪除祖國統一　金正恩籌謀三年推動國策重大轉變

撰文：鄭真
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根據韓國政府5月6日披露的朝鮮新修改的憲法全文，此次朝鮮修憲似乎是朝鮮領導人金正恩意志的完全體現。

金正恩擔任的國務委員長被明確為「國家元首」，在國家機構排序中置於最高人民會議之前。最高人民會議議長、內閣總理等核心職位均被納入國務委員長可任免的範圍。以往憲法規定，最高人民會議選舉或罷免國務委員長，但是此次修憲，最高人民會議對國務委員長的罷免權條款被刪除。

憲法還首次規定，國務委員長擁有對核武裝力量的指揮權。憲法序言中的「金日成—金正日主義」被刪，金正恩「人民大眾第一主義」的執政理念則被寫入。這本質上是金正恩思想的全面彰顯。金正恩的權力被進一步制度化和絕對化。

2026年4月19日，朝鮮領導人金正恩帶著女兒金主愛在朝鮮某秘密地點視察升級版「火星-11LA」地對地戰術短程彈道飛彈的試射。（Reuters）

接班16年的金正恩，基本上已全掌控了朝鮮這個龐大的國家機器。他的權力影響力體現在朝鮮的憲法中，這並不罕見，的確是會自然而然會發生的改變。

此次朝鮮修憲最為值得引人注目的實際上是刪除「祖國統一」的表述，將朝鮮領土規定為與中國、俄羅斯接壤的北部地區，以及與韓國接壤的南部地區，刪去了之前將韓國領土納入朝鮮版圖的表述。從憲法層面確定朝韓是「兩個國家」的定位，是朝鮮國策的重大轉變。

正是由於茲事體大，朝鮮儘管在今年3月已經完成了修憲，但是新版憲法的全文卻沒有公開發布。朝鮮外宣網站的的憲法鏈接處於有條目但點不開的狀態。為什麼韓國政府統一部會有朝鮮最新版憲法的全文？如此詳細的內容，不太可能是韓國方面的單方面杜撰。是否是朝鮮在修憲之後知會了韓國未可知。

2026年4月3日，朝鮮平壤，圖為金正恩與金朱愛在一間寵物商店視察的拼圖，左圖為金正恩抱起狗隻，右圖為金朱愛撫摸貓咪。（朝中社 via Reuters）

此前針對朝鮮事實上的放棄統一兩國論，韓國政策曾將其批評為反民族反歷史。但是這一次，朝鮮修憲將這一主張上升為國家法律意志時，韓國的反應反而是將認真評估。這足以說明此事的重要性。

金正恩放棄祖國統一，將北南關係定位為朝韓關係，並非是字面遊戲，而是真實的朝鮮政策的大調整。

整體而言，此次修憲並非一蹴而就，是經過過去兩三年的內部醖釀才推出的。整個決策的過程，當然也是金正恩意志的體現。

金正恩第一次提出朝韓不是同胞關係是2023年12月30日，當時金正恩在朝鮮勞動黨八屆九中全會上所作報告，稱朝韓關係「再也不是同族關係」，而是完全敵對關係。

圖為2025年12月28日，朝鮮試射遠程戰略巡航導彈，金正恩亦有到場視察。（KCNA via REUTERS）

緊接着在2024年1月的朝鮮第十四屆最高人民會議第十次會議上，金正恩再次表示，應在朝鮮憲法中將韓國定義為「頭號敵國」和「永遠的主敵」。應明確禁止居民使用「三千里錦繡江山」「八千萬同胞」等誤導韓朝為同族的詞彙，並加強相關教育此外，現階段應刪除憲法中「北半部」「自主、和平統一、民族大團結」等措辭。應為此修憲，並在下一次的最高人民會議上進行審議。

金正恩當時求在朝鮮憲法中首次加入領土疆域主張表述，還當場下令拆除「不三不四、難看的東西」——平壤統一門，即祖國統一三大憲章紀念碑。

隨即朝鮮最高人民會議發布決定，廢除祖國和平統一委員會、金剛山國際旅遊局等朝韓事務機構。

2024年2月，朝鮮廢除朝韓經濟合作相關法規文書。

2025年9月3日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩在北京參加紀念二戰結​​束80周年閲兵式。（Reuters）

2024年10月9日朝鮮宣告將完全切斷與韓國連接的公路和鐵路，隨後朝鮮炸燬朝韓間公路鐵路，並公開將朝韓邊境要塞化。

2024年10月，朝鮮舉行第十四屆最高人民會議第十一次會議，明確提出了會議的修憲議程。

2024年朝鮮修改了《國歌法》，更改國歌歌名和歌詞刪改「三千里江山」，各黨政機關全面更換新版地圖，僅標註朝鮮領土範圍，不再包含韓國地區。根據這些訊息可以推斷朝鮮修憲已涉及領土和朝韓關係。

2024年10月韓軍公布朝鮮方面炸毀通往韓國道路的影片。（影片截圖）

據報道朝鮮地理教科書中「朝鮮三面臨海」的句子已經被改為「朝鮮兩面臨海」，已經放棄了朝鮮領土範圍包含整個半島的主張。

據報金正恩2024年10月7日出席朝鮮一高校的60周年慶典時曾稱，「說實話，我們根本沒有攻打大韓民國的意圖……眼不見心不煩。」「以前經常說『解放南方』，也經常提起『武力統一』，但如今對此毫無興趣，特別是在宣佈『朝韓是兩個國家』之後，就更不關心那個國家了。」

金正恩2025年9月21日在平壤舉行14屆最高人民會議第13次會議上發表講話說，朝鮮將與韓國是兩國異質的、隔着國界的不同國家，絕對不會合併成一個國家，他直言「敵人終究是敵人」，「沒有必要統一」。

統一曾經是朝韓前領導人們的夢想。韓國前總統盧武鉉任內奉行繼承前總統金大中的「陽光政策」，主張與朝鮮修好。他2008年曾到訪朝鮮，與已故朝鮮領袖金正日見面。（Getty Images）

從2023年12月到2026年3月，從前期的國歌地圖修改，到拆除統一門、廢除祖平統，朝鮮已經從國家組織構架，國家組織運轉的方方面面，全面落實兩國論。此次修憲更大意義上是給金正恩提出的政策蓋章。不是因為修憲所以金正恩才將朝韓關係看成是兩國，而是金正恩提出兩國論，在朝鮮的國家運行框架下，已經形成了既定事實之後，才在朝鮮的憲法中得以體現。

2024年1月金正恩就提出修憲的要求，2024年10月朝鮮曾召開最高人民會議修憲，但是並沒有修改兩國論的表述，為什麼2025年朝鮮沒有完成修改憲法反而是在2026年3月才得以實現？這背後並不是一帆風順的。

全新的國家政策的調整，必然面臨阻力。在內部金正恩的權力如何集中，個人威望如何得以彰顯，都有空間。兩國論可以在行政決策中完全體現，但在憲法中體現的難度相當大。畢竟牽涉是否要放棄祖國統一，這是非常重大的政治決斷。正是因為這樣，此番成功修憲，韓國才開始正式審視朝鮮的兩國論。這必然後續引發朝鮮半島局勢的一連串反應。

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