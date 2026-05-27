金正恩霸氣檢閱導彈發射系統 雙手插袋視察最新型武器
撰文：王海
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朝中社5月27日報道，朝鮮在最高領導人金正恩的監督下，測試了一系列戰術彈道導彈、火箭和精準引導巡航導彈，這些武器旨在增強現代戰爭的作戰效能。
路透社引述朝中社報道，朝鮮在推進一系列遠程彈道導彈和核武能力的研發後，一直在穩步提升其戰術及常規武器庫，並誓言將其部署在朝鮮與韓國的邊境附近。
朝中社稱，這次測試評估了戰術彈道導彈「特種任務彈頭」的威力、遠程多管火箭的可靠性以及人工智能制導戰術巡航導彈的精準程度。
朝中社引述金正恩指，測試表明，這些武器及自動化發射系統已成功升級，「以適應現代戰爭的實際情況，從而增強其作戰效能」。
金正恩表示，這項測試尤其證實了巡航導彈的作戰準備狀態。這些巡航導彈將部署在靠近韓朝邊境的砲兵部隊，配備精準導航及人工智能引導控制系統，射程可達100公里。
韓國首都首爾人口稠密，距離韓朝非軍事區邊界不到100公里。朝鮮一直稱韓國為「主要敵人」，並否認最終邁向統一的政策。
自2023年底以來，朝鮮向俄羅斯提供了彈道導彈和火箭炮，莫斯科在對烏克蘭的戰爭中使用這些武器。據信，這些武器的使用為平壤提供了寶貴的戰場數據，可用於其武器庫建設。
韓國軍方5月26日表示，偵測到多枚飛行物發射，其中包括一枚彈道導彈。
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