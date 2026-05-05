特朗普訪華在即 白宮：目前沒安排亞洲行期間晤金正恩
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將於5月14至15日到訪中國北京，與中國國家主席習近平會晤。當特朗普準備再次前往亞洲之際，外界猜測他會否藉此機會與朝鮮領導人金正恩會晤。白宮4日接受韓聯社查詢時，稱美方目前沒有相關安排。
白宮4日透過電郵回覆韓聯社時，強調特朗普願意在沒有任何先決條決下，與朝鮮方面進行對話，但他們目前沒安排特朗普在訪華期間，與金正恩進行任何會晤。
報道引述專家分析，特朗普目前面臨中美經貿關係、伊朗戰爭談判等迫切的外交議題下，即使他希望與金正恩會面，也難以無暇抽身赴會。
特朗普在第一任期與金正恩舉行了三次面對面會晤，第一次會晤於2018年6月在新加坡舉行，第二次會晤於翌年2月在越南河內舉行，第三次會晤則於同年6月在朝韓邊境非軍事區板門店舉行。
特朗普原定3月前往亞洲訪華，但因伊朗戰爭推遲至本月14日至15日進行。美國財長貝森特（Scott Bessent）早前已表示，相關行程不會再推遲。特朗普4日談及相關議題時則表示，他期待與習近平會晤，又指這將是一次非常重要的外訪行程。
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