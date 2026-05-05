特朗普訪華在即　白宮：目前沒安排亞洲行期間晤金正恩

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將於5月14至15日到訪中國北京，與中國國家主席習近平會晤。當特朗普準備再次前往亞洲之際，外界猜測他會否藉此機會與朝鮮領導人金正恩會晤。白宮4日接受韓聯社查詢時，稱美方目前沒有相關安排。



白宮4日透過電郵回覆韓聯社時，強調特朗普願意在沒有任何先決條決下，與朝鮮方面進行對話，但他們目前沒安排特朗普在訪華期間，與金正恩進行任何會晤。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

報道引述專家分析，特朗普目前面臨中美經貿關係、伊朗戰爭談判等迫切的外交議題下，即使他希望與金正恩會面，也難以無暇抽身赴會。

特朗普在第一任期與金正恩舉行了三次面對面會晤，第一次會晤於2018年6月在新加坡舉行，第二次會晤於翌年2月在越南河內舉行，第三次會晤則於同年6月在朝韓邊境非軍事區板門店舉行。

2019年6月30日，朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普在韓朝邊境非軍事區板門店南側舉行會晤。（Getty）

特朗普原定3月前往亞洲訪華，但因伊朗戰爭推遲至本月14日至15日進行。美國財長貝森特（Scott Bessent）早前已表示，相關行程不會再推遲。特朗普4日談及相關議題時則表示，他期待與習近平會晤，又指這將是一次非常重要的外訪行程。