俄烏互釋談判信號：普京一句話暴露雙方心態

持續四年多的俄烏戰爭，終於看到快結束的跡象。烏克蘭總統澤連斯基4日公開致信俄羅斯總統普京，提議通過兩國領導人直接會晤的方式，推動俄烏衝突結束。澤連斯基表示，烏方願意在談判進程中實施全面停火，並秉持「全部換全部」的原則，與俄方開展戰俘交換工作。

俄羅斯立刻回應了澤連斯基的公開信。俄總統新聞秘書佩斯科夫回應說，克里姆林宮方面已經看到澤連斯基的公開信。他表示，澤連斯基如果想要談判，隨時可以來莫斯科談。俄羅斯總統普京4日在聖彼得堡表示，俄方完全準備好並願意在安克雷奇會晤（雙普會）的基礎上，通過和平方式與烏克蘭達成協議。如果烏方同意按照俄美安克雷奇協議作出妥協，俄烏衝突將很快結束。

這是俄烏開戰以來第一次，一方發出停戰談判信號，另一方立刻接上，沒有再節外生枝。

之前，烏克蘭把俄羅斯必須交還被佔領土作為停戰談判前提條件。俄羅斯也把澤連斯基下台、烏克蘭立法「去納粹化」、不得加入北約等作為和談前提條件。這次，雖然普京仍然表示希望與烏方「合法代表」簽署文件，烏克蘭舉行總統選舉非常重要，但這些個人「願景式」的條件更像是為妥協作掩護的招牌。而且，普京這次明確表明，俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟，歐盟可以為解決烏克蘭問題發揮積極作用。

為什麼俄烏雙方突然對接得這麼順利？是因為特朗普施壓顯靈了嗎？可能有這麼方面的原因，但肯定不是主要原因。主要原因是俄烏都打不動、也不想打了。

2026年6月4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與國際通訊社代表會晤。 （REUTERS）

這場持續四年多的戰爭，現在回過頭看，對俄烏都是巨大的國家災難。首先是烏克蘭，至少以十萬計年輕人在戰場上死亡。上千萬人流離失所。在失去克里米亞的基礎上，又失去了資源最豐富的東南部四州，差不多20%左右的領土被敵國吞併。經濟民生瀕臨崩潰。礦產資源也被美國以霸王協議的方式搶走。整個國家幾乎被戰爭拖垮。

俄羅斯戰爭資源雖然更耐耗一些，吞併了烏克蘭不少土地。但俄羅斯也付出了慘重代價。死傷人數高於烏克蘭。經濟被制裁得一塌糊塗。國內通脹飆升，財政困窘，經濟主動權喪失。中亞、中東等傳統戰略要地盡失。尤其進入2026年，在烏克蘭創新無人機戰法後，不僅前線面臨巨大壓力，國內縱深兩千公里內的重要戰略和經濟目標更是經常被炸，連首都莫斯科都頻頻遭襲，窮於應對。

巨大的戰爭消耗，讓烏克蘭、俄羅斯都疲憊萬分，都不願再耗下去。特朗普施壓俄烏雙方，要求雙方限期達成停火協議，只是給雙方提供了一個就腿搓繩借坡下驢的由頭。

6月4日，普京在聖彼得堡會見世界主要通訊社負責人。當談及「衝突結束時俄烏應對彼此說什麼」時，普京表示，至少應該說一句:「謝天謝地，一切都結束了。」這句話最能反映雙方心態，也是雙方互釋談判信號的最深層原因。