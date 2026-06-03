法網︱女單8強全烏克蘭對決歌絲迪克挫師姐　向封口俄球手發炮

法國網球公開賽（法網／Roland-Garros）女子單打8強上演歷史性一幕，大滿貫史上首度在半準決賽階段由兩位烏克蘭球手對壘，23歲的歌絲迪克（Marta Kostyuk）擊敗「大師姐」絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina），成為公開賽年代首位晉身法網4強的女單球手。

賽後即場分享感受的環節，歌絲迪克一度泣不成聲，在個人運動生涯寫下高峰的新一頁，卻惦記着家鄉的慘況，她久未能成言，稍為平復情緒後，將今場勝利獻給身在戰火中的烏克蘭同胞。



法網．女單8強︱23歲的歌絲迪克（Marta Kostyuk）擊敗「大師姐」絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina），成為公開賽年代首位晉身法網4強的女單球手。（路透社）

歌絲迪克賽後一度泣不成聲：「昨夜基輔很多人死了」

自從烏克蘭受到俄羅斯入侵，來自當地的運動員，尤其是曝光率最高的網球手，一直為國家和人民發聲。因此就算以6：3、2：6、6：2擊敗絲慧杜蓮娜，個人首度打入大滿貫4強，亦成為烏克蘭自公開賽年代以來第一位在法網置身這階段的女將。

在這個人生高光時刻，她卻悲多於喜，賽後發言時站在麥克風前久久未能成言。「在烏克蘭，我們再次經歷非常困難一夜，尤其是基輔，很多人死了。我想將今場比賽獻給烏克蘭人民以及他們的堅韌。願榮光歸烏克蘭！（Slava Ukraini）」Court Philippe-Chatrier全場觀眾隨即為她起立鼓掌。比賽前一天，烏克蘭各地受導彈襲擊至少18人死亡。

全烏克蘭對決創大滿貫歷史 絲慧杜蓮娜第6度法網8強止步

她亦向「師姐」絲慧杜蓮娜致敬，形容對方為傳奇，「Elina對網球、烏克蘭和我有很大影響，她真是很神奇。」

31歲的絲慧杜蓮娜是烏克蘭最高排名的女球手，2017年曾升上世界排名第3，目前仍排在第7位，她曾4度晉身大滿貫4強，惟法網始終未能突破半準決賽階段，連同今次經已第6次在8強止步。

歌絲迪克下場戰俄羅斯天才少女 開炮轟拒譴責戰爭俄將

歌絲迪克的4強對手，是來自俄羅斯的安祖莉娃（Mirra Andreeva）。8強賽後記者會歌絲迪克嚴詞批評未有公開譴責戰爭的俄羅斯球員，「如果你不同意（戰爭）的話，總有辦法。我認識一些在戰爭開始便離開俄羅斯的人，他們出售業務，放下一切，因為他們不同意國家對其他人做的事。」

她以去年轉籍澳洲的卡薩堅娜（Daria Kasatkina）為例，「無論如何她本身已不是住在俄羅斯，其實大部分球員也不是在俄羅斯居住。一些你不相信的事情，沒有人能阻止你。」歌絲迪克續稱，「經過4年之後，他們已明確表達自己的立場」，認為至今拒絕表態反戰的俄羅斯球手，等同站在俄羅斯政權一方。

俄羅斯的安祖莉娃（Mirra Andreeva）曾拒絕評論戰爭，下場4強對歌絲迪克一戰肯定更添火藥味。（路透社）

「你的國家正在屠殺其他人民」拒再接受沉默

她的4強對手安祖莉娃在內多位俄羅斯球手，之前曾聲稱「只想專注網球」，避免談論政治及戰爭，歌絲迪克明言拒絕再接受他們的沉默，「他們全部是成年人，知道自己在說什麼。他們知道正在發生什麼事，他們有電話，有Instagram，有新聞。我希望就目前發生的事情能有較明確立場，尤其是當你的國家正在屠殺其他人民。」

4強她與安祖莉娃正面交鋒，不知會否因上述一番言論倍添火藥味，然而此時此刻，她認為代表烏克蘭較她們的比賽結果更重要，「就現時正在發生的一切，我能夠身在此處是真正的福氣，我沒有去想勝利，我來這裏只為代表烏克蘭及好好享受比賽。」