伊朗革命衛隊：擊中並摧毀18個科威特和巴林境內美軍重要目標

伊朗革命衛隊6月11日稱，「擊中並摧毀」18個美軍重要目標，包括巴林和科威特的美國基地。



伊朗革命衛隊公共關係部門周四發表聲明稱，伊斯蘭革命衛隊在兩次行動中「擊中並摧毀」美軍在中東地區的18個重要目標，包括美軍位於科威特的薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）和賈比爾空軍基地（Ahmad al-Jaber Air Base），以及位於巴林的謝赫伊薩空軍基地（Shaikh Isa Air Base）。

伊朗梅爾通訊社報道，伊朗革命衛隊導彈和無人機進攻行動的第一階段已經完成。伊朗最高聯合軍事司令部指出，伊朗武裝部隊將對美國的任何「侵略」予以「毀滅性且果斷的」回應。

2026年5月7日，圖為伊朗軍方發言人發表講話，簡報當日與美軍發生衝突情況。（X@MarioNawfal）

伊媒此前報道，伊朗動用無人機襲擊了位於巴林的美軍第五艦隊，以回應美國對伊朗南部的襲擊。報導指出，第五艦隊「愛國者」導彈系統的通信天線和雷達設施成為攻擊目標。

據伊媒報導，美國最新一輪對伊朗的空襲，造成霍爾木茲甘省卡爾甘市兩名居民受傷。兩人都被彈片擊傷，已送往當地一家醫院接受治療。

伊朗軍方補充說，伊朗軍隊已準備好與敵人戰鬥「至死方休」，並將在敵人受到懲罰之前絕不撤退。