美伊戰爭暴露特朗普政府多重致命短板

美伊衝突已經持續超過100天時間。這場由美國協同以色列發起的軍事行動，不僅未能實現美方預設目標，反而全程被動不斷。從倉促開戰到欲草草收場，從軍事拉胯到盟友背離，從戰略失算到被對方伊朗牽着鼻子談判，全方位暴露了特朗普政府在軍事決策、軍事硬實力、全球領導力和戰略博弈層面的多重致命短板。



首先，此次對伊軍事行動的最症結，在於特朗普政府的戰爭決策體系存在致命缺陷，總統個人意志凌駕於科學研判之上，國家戰略被以色列深度綁架，決策隨意且魯莽。「兵者，國之大計，死生之地，存亡之道，不可不察也」。

戰爭的核心前提是精準評估敵我實力、明確戰爭目標、預判戰局走向，而特朗普政府的對伊開戰決策，完全脱離了專業研判，淪為拍腦袋決策。戰前，以色列總理內塔尼亞胡聯合以色列情報機構，刻意誇大伊朗軍事威脅、低估伊朗反擊能力，精準拿捏特朗普強硬的執政風格與急於塑造政治功績的心理，不斷遊說美方直接軍事介入伊朗局勢。

截取自2026年6月7日一段視頻的圖片顯示，伊朗向以色列發射飛彈，目標地點不明。（REUTERS）

在關鍵的戰前決策會議中，美國情報部門、軍方智庫的風險評估並未被充分重視評估。特朗普則拋出四大戰爭目標，其中更迭伊朗政權的終極目標最為激進，完全超出可控戰略範疇，當即遭到內閣核心成員的集體質疑與強烈反對。

副總統萬斯、國務卿魯比奧等人紛紛發聲警示，認為更迭伊朗政權的目標不切實際，不僅需要投入海量兵力、財力，極易陷入長期戰爭泥潭，還會引發中東局勢徹底失控，嚴重損害美國全球利益。但特朗普無視內閣諫言、忽視專業軍事研判、罔顧潛在巨大風險，執意推進對伊軍事打擊，充分暴露戰時決策機制的嚴重漏洞。

其次，因為準備不足，戰爭期間美軍的軍事短板迅速暴露，所謂全球頂尖軍事力量盡顯疲態、外強中乾。表現在第一，美軍海外基地防禦體系徹底失效，完全喪失區域保護能力。美國在中東佈局數十年，打造了遍佈多國的軍事基地網絡，初衷是掌控中東局勢、威懾區域對手、庇護盟友國家安全。

但此次衝突中，美軍中東基地接連遭到伊朗導彈、無人機精準打擊，設施損毀嚴重、人員傷亡頻發，多處基地陷入癱瘓狀態。更諷刺的是，這些原本用於威懾、保護中東國家的軍事基地，不僅無法庇護駐在國免遭戰火侵襲，反而成為伊朗的重點打擊目標，讓多箇中東國家遭受戰火波及，徹底擊碎了美軍「區域守護者」的虛假光環，印證其海外防禦體系徒有其表。

科威特機場6月3日遭無人機攻擊，造成1人死亡、多人受傷，科威特方面之後發放遇襲影片，顯示現場出現巨大火球，黑煙衝天（影片截圖）

第二，美軍軍火庫存不足、武器供應體系崩潰，持續作戰能力嚴重不足。據美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）數據顯示，短短數十天的高強度作戰，就讓美軍多款核心防空、打擊武器庫存瀕臨告急。薩德反導系統攔截彈、愛國者防空導彈消耗速度遠超生產補給速度，庫存直接腰斬，無法持續應對伊朗的飽和式反擊。

為支撐戰局，美軍不得不從全球各戰區緊急調撥彈藥補給，透支各區域戰略儲備。更荒誕的是，向來壟斷全球高端軍火市場的美國，竟陷入武器短缺困境，甚至尋求烏克蘭援助無人機以填補作戰缺口。戰略與國際問題研究中心分析指出，若要將「愛國者」導彈庫存恢復至與中東衝突爆發前相當的水平，至少需要三年時間。這一尷尬局面充分說明，美國軍工產能跟不上現代高強度局部戰爭消耗，軍事後勤保障、持續作戰能力存在根本性短板。

圖為2026年5月4日，阿聯酋富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，社交平台流傳現場畫面。（X截圖）

第三，美軍極度缺乏正面作戰底氣，不敢涉足地面戰場，戰略威懾崩塌。縱觀整場衝突，美軍始終依託遠程打擊、空中轟炸開展作戰，全程迴避地面作戰。即便其預設的削弱伊朗軍事力量、遏制伊朗核發展、更迭政權等核心戰爭目標全數落空，戰局陷入僵局，特朗普政府也不敢派遣地面部隊。最終只能在未達成任何戰略目標的前提下，倉促宣佈軍事勝利、草草結束戰爭。這一操作直白暴露了美國的深層心虛，對實戰勝算毫無信心。

再次，此次戰爭還撕開了特朗普時代美國全球領導力崩塌、盟友體系全面離心的現實，美國單邊主義的弊端徹底暴露，霸權號召力一落千丈。

回顧海灣戰爭、阿富汗戰爭，美國都是一聲號召，數十個北約盟友、全球夥伴紛紛響應，出錢、出兵、開放軍事基地，形成聲勢浩大的聯軍陣營。但時隔多年，此次美以對伊戰爭中，美國陷入了前所未有的孤立境地。除了主動挑事的以色列之外，全球沒有任何一個國家願意跟隨美國參戰，昔日盟友集體選擇作壁上觀。

伊朗革命衛隊6月11日稱，「擊中並摧毀」18個美軍重要目標，包括巴林和科威特的美國基地。圖為伊朗革命衛隊展出的飛彈，攝於2025年11月12日。(Reuters)

歐洲傳統核心盟友徹底背離，英國、法國、德國、意大利等北約核心國家全程保持中立，拒絕任何形式的軍事配合，不願捲入中東衝突。瑞士、西班牙等國家明確表態，拒絕美軍使用其境內軍事基地發起對伊朗的打擊行動。盟友的集體背離讓特朗普極為震怒，多次公開批評歐洲盟友不負責任，甚至揚言威脅退出北約。

與此同時，中東地區的美國盟友心態也微妙轉變，原本依賴美軍協防的中東國家，徹底看清美軍基地無法保護本國安全、反而會招致戰火的現實，對美軍協防能力失去信任，美國在中東的政治根基大幅動搖。

最後，當戰爭進入談判拉鋸階段，美國極限施壓策略失靈，特朗普引以為傲的「交易的藝術」慘遭打臉。開戰之初，特朗普秉持一貫的極限施壓思維，妄圖通過軍事打擊、武力威懾逼迫伊朗妥協退讓，快速達成戰略目標。在未能通過戰爭達到目標後，特朗普又急於開啟談判，希望通過外交手段鎖定戰果。但面對強硬的伊朗，套路徹底失效。

左圖：美國總統特朗普2026年5月3日上傳一張他手持UNO卡牌的照片，並自誇道「我手握所有牌」。（X@WhiteHouse）右圖：伊朗領事館發布另一張手持UNO卡的照片嘲諷特朗普，並寫道「沒錯，我們的確較少牌」。UNO玩法是牌少者勝。（X@IraninHyderabad）

伊朗精準拿捏特朗普急於停戰、急於通過談判挽回顏面的心理，多次在談判窗口期周旋、戲耍美方，讓美國屢次錯失談判時機，所謂「交易的藝術」淪為國際笑柄。更關鍵的是，伊朗手握霍爾木茲海峽這一全球能源咽喉，在戰局僵持之際，果斷採取封鎖海峽的反制手段，直接卡住了全球能源命脈，徹底扭轉博弈局勢。

這一反制手段完全超出特朗普政府的戰前預判，凸顯其戰爭決策的粗糙隨意，完全忽視對手的反制底牌與戰略籌碼。

一場局部衝突，暴露了特朗普政府決策隨意、軍事虛浮、盟友背離、博弈失勢四大核心短板。更關鍵的是，這很可能還並非偶然的戰時失誤，而是系統性問題的全面暴露，是美國霸權透支和實力衰退的結果，特朗普只是放大了問題外在表現。若干年後再回顧歷史，有很大可能，這場戰爭會構成美國霸權衰落的一個重要里程碑。