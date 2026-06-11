SpaceX上市前馬斯克揭AI衛星規格　設70米太陽能巨翼搭Nvidia晶片

在本周五（6月12日）即將登陸納斯達克（NASDAQ）掛牌上市的關鍵時刻，SpaceX CEO馬斯克（Elon Musk）通過一段30分鐘的官方視頻，首次向全球公開了其醞釀已久的太空AI數據中心計劃，詳細披露了名為「AI1」的第一代專用計算衛星的渲染圖與完整技術規格。



此舉為SpaceX的IPO增添了重磅籌碼，更標誌着人類算力基礎設施，開始從地面向太空大規模遷移。

SpaceX CEO馬斯克通過一段30分鐘的官方視頻，首次向全球公開了其醞釀已久的太空AI數據中心計劃，詳細披露了名為「AI1」的第一代專用計算衛星的渲染圖與完整技術規格。（X@elonmusk）

30分鐘官方視頻公布了哪些重要訊息？

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根據馬斯克公布的參數，AI1衛星最引人注目的特徵是其長達70米的巨型太陽能翼展，這一尺寸甚至超過了當前星鏈V3衛星（約60米），與波音777-9X客機的翼展（71.75米）幾乎相當。其設計核心是最大化利用太空的太陽能資源，可支持120千瓦的持續平均計算負載，峰值性能下更是能達到150千瓦。

馬斯克直言，這一功耗和算力表現，已大致可與地球數據中心使用的英偉達（Nvidia）GB300機櫃相媲美。SpaceX首席財務官布雷特・約翰森（Bret Johnsen）同時證實，AI衛星在初期階段將使用英偉達晶片。

在連接性方面，這些AI衛星將通過高速激光鏈路彼此互聯，形成一個龐大的軌道計算網絡，同時也能與現有的Starlink衛星網絡無縫串聯。

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面對外界關於技術難度和成本的質疑，馬斯克在視頻中給出了明確回應。他強調，將數據中心送上太空「不需要魔法」，其核心技術大多已經在星鏈V3衛星的製造過程中得到驗證。

更令人意外的是，馬斯克表示AI衛星的結構設計，實際上比星鏈衛星還要簡單。

AI衛星本質上就是大量的太陽能電池、一個散熱器，雖然需要一些激光鏈路，但你不需要Starlink衛星上那些極其複雜的相控陣天線。在兩者之間，比較容易設計的反而是AI衛星。

為了支撐這一雄心勃勃的計劃，馬斯克同時展示了位於德克薩斯州巴斯特羅普的Gigasat工廠擴建藍圖。該設施佔地1000英畝，廠房總面積將超過1100萬平方英尺，未來將專門用於製造AI衛星所需的超大型太陽能電池板。

值得注意的是，馬斯克提出的部署時間表，比SpaceX此前在IPO招股書中披露的計劃更為激進。他表示，公司將嘗試在2027年底前，在太空實現每年約1吉瓦（GW）的AI運算能力年化產出率，之後目標是每年以一個數量級的速度放大，最終達到1太瓦（TW）的太空算力規模。

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