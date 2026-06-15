美國仍然反對美國：一個矛盾到瘋狂的國家

這是一個極度矛盾、瘋狂、混亂的國家，同時又是一個充滿活力、正創造奇蹟的生機勃勃的國家。這裏有讓普通人一夜成名的機會，也潛藏着令人擔憂的深度危機。一兩百年來，托馬斯.沃爾夫（Thomas Wolfe）、瓊.狄迪恩（Joan Didion）、托克維爾（Tocqueville）、克魯亞克(Jack Kerouac)以及邱吉爾（Winston Churchill）等作家、學者以及政治家等都曾這樣描述他們看到的美國。

上世紀八十年代，還是上海復旦大學政治學教授的王滬寧——現在中共中央政治局排名第四的全國政協主席，在對美國經過幾個月的深入考察後，寫過一本在中國政治學術界非常有名的專著《美國反對美國》，也對美國活力與瘋狂的兩面進行了細緻描寫與深度剖析。但更多中國普通人了解美國，是從包羅萬象的新聞報道、影視作品及遊歷感知。由馮小剛等執導，姜文等主演的電視劇《北京人在紐約》中，有一句話完整概括了當時到紐約闖世界的中國人對紐約、也是對美國的看法：紐約是天堂，也是地獄；紐約不是天堂，也不是地獄。

如今的美國，似乎仍然是這個樣子。當地時間6月13日，NBA年度總決賽落幕，紐約人（New York Knicks）在第五場比賽中逆轉戰勝聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs），以大比分時隔53年再奪總冠軍，紐約陷入狂歡而德州聖安東尼奧則一片落寞。這是美國人當天最關注的新聞，熱度超過美加墨世界盃和其它任何事件。

6月12日傍晚，美加墨世界盃美國主場在洛杉磯SoFi體育場開幕，Katy Perry，LISA等明星獻唱，全場七萬多人爆滿，美國隊以4：1大勝巴拉圭取得開門紅。

同樣是在6月12日，SpaceX上市在納斯達克上市，這是全球有史以來最大的IPO，比沙特阿美還大2.5倍。資本市場一片狂歡。上市首日SpaceX總市值飆高到2.1萬億美元，馬斯克個人財富超過1.1萬億美元，成為有史以來最富有的人。4400多名SpaceX員工一夜成為百萬美元富翁，從此實現所謂財富自由。

2026年6月12日，SpaceX高層與員工慶祝公司上市（Reuters）

6月12日至13日，美國德州米德蘭市、休斯敦市，南卡州格林維爾市等連發槍擊案，共造成2死、十多人受傷，多人被捕。同一時間，赴美參加世界盃的英格蘭隊裝備被偷得「只剩一個球」，所幸被盜物品最後被追回，兩名涉案竊賊在德州被捕。NBA球星、克利夫蘭騎士隊球員夏登（James Harden）德州因非法持有武器被捕，在象徵性繳納100美元保釋金後獲釋。

在特朗普挾美軍霸權進行持續威逼打壓與妥協下，美國、伊朗、巴基斯坦等對外宣佈，美伊終於就停戰諒解備忘錄達成共識，雙方將於19日簽署諒解備忘錄。持續一百多天的伊朗戰事與談判拉鋸得見曙光。特朗普和其支持者視達成協議為美國的巨大勝利，而民主黨則稱協議是美國的徹底失敗。同一天，特朗普與俄羅斯總統通話，表示美伊協議已接近達成，可望於簽署當天發布。

2026年6月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室向記者發表講話。（Reuters）

這就是同一時間，在美國或圍繞美國發生的事情。它們分屬完全不同的領域。有體育場內的狂歡，資本市場的盛宴。有頻繁發生的槍擊案和糟糕的國家治安，同時也有政黨惡鬥，依託美軍霸權對它國進行打壓訛詐，以及與有一個一定實力的國家就地緣政治事件進行溝通談判。這些充滿矛盾張力，似乎完全不相干，也不應該在同一時間、在同一個國度內發生的事情，但它們就是在同一時間，在同一個國家發生了。

把這些事件拼在一起，就是一個相對完整的美國縮影。一個人眼裏的美國是什麼樣的美國，在很大程度上，取決於他看到或生活在哪個側面，以及如何解讀看到或感知到的一切。當然還有政治或媒體或商業利益的需要。

如果你是一位狂熱的籃球、足球愛好者或比賽轉播商，或賽事相關組織成員，那麼NBA的超高水平競技與精彩逆轉，世界盃賽場上的瘋狂與高昂票價，以及超高的轉播與收視率完全會讓你癲狂。但如果你是失利一方的老闆、球員或粉絲，你的難過只有你自己才能體會。

美國NBA球隊紐約人（New York Knicks）自1973年以來首奪總冠軍，惟紐約曼哈頓周六深夜的慶祝活動最終演變成騷亂。

如果你是納斯達克股票投資者，是華爾街的資本大額或SpaceX員工或馬斯克本人，你一定會為SpaceX創歷史紀錄的IPO開心的要命。但如果你購買的是傳統上市公司的股票，或是其它國家股票市場的投資者，當美元瘋狂地流向SpaceX或AI等科技股流向美國股票市場，由此造成的資金虹吸效應，可能會讓你賠到懷疑自己。

如果你是美國總統，或資本市場的大人物，或白人頂流豪宅社區的居民，在保安和警方的嚴密保護下，你完全不用為槍擊案和搶劫偷盜擔心，但如果你是貧窮街區的普通人，或者是槍擊案犯的手下冤魂，你又會怎樣看待在各地頻繁發生的槍擊事件和偷盜、搶劫案件？

如果你是美國人，你當然有可能會興奮與美國霸權的威力，但如果你是被美國霸權欺壓國家的人民，你又會如何看待美國霸權？如果你是特朗普的支持者，你也可能會覺得特朗普對伊朗的行為是一種勝利。但如果你是民主黨，或從歷史的戰略視野看，又會得出完全不一樣的結論。

美國資本市場的強大活力與資金流水效應固然創造了無數機會，讓很多人實現了科技與財富夢想，不少跨國企業甚至個人都可以富可敵國。但如此同時，財富向少數跨國公司，甚至個人的高度集中，對一個國家或更廣大視野下的人類價值與社會發展，到底是好事還是壞事？

美國有美國的活力，但是美國的殘酷對很多人來說也是地獄。對不同的人來說，美國到底是一個什麼樣的美國，完全由不同的立場、方位或利益界定，取決於你是精英還是普通人，是美國人還是外國人，是民主黨人還是共和黨人。一兩百年後的今天，那些作家、學者、政治家以及電影導演們對美國的判斷似乎仍然有效。