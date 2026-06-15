普京祝特朗普80大壽快樂 指對美伊衝突即將結束表示滿意
撰文：張涵語
出版：更新：
據俄羅斯新聞機構援引俄總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）的話報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月14日（周日）向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）表示，美伊協議已接近完成，又指結束俄烏衝突至關重要，而他願意提供幫助。
烏沙科夫透露，普京對美伊衝突即將結束表示滿意，並以「非正式」的方式祝賀總統特朗普80歲生日。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日表示，自己已與總統特朗普通過電話，討論結束俄烏衝突問題。澤連斯基亦在Telegram上發文，祝特朗普80歲生日快樂，並感謝美國在整個衝突期間提供的援助。
澤連斯基稱，「我們（與國際夥伴）討論了哪些措施有助於盡快實現和平，我也向總統匯報了戰場上的最新進展，以及我方陣地如何得到鞏固。我們有一些好想法，有助於推動和平進程」。
韓正晤普京 重申加強合作發展中俄關係普京批公開信無禮拒絕面對面談判 澤連斯基指對方無意結束衝突赴經濟論壇 普京：金磚國家對世界GDP貢獻近40% G7國家不足29%俄烏互釋談判信號：普京一句話暴露雙方心態