普京祝特朗普80大壽快樂　指對美伊衝突即將結束表示滿意

據俄羅斯新聞機構援引俄總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）的話報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月14日（周日）向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）表示，美伊協議已接近完成，又指結束俄烏衝突至關重要，而他願意提供幫助。



烏沙科夫透露，普京對美伊衝突即將結束表示滿意，並以「非正式」的方式祝賀總統特朗普80歲生日。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日表示，自己已與總統特朗普通過電話，討論結束俄烏衝突問題。澤連斯基亦在Telegram上發文，祝特朗普80歲生日快樂，並感謝美國在整個衝突期間提供的援助。

澤連斯基稱，「我們（與國際夥伴）討論了哪些措施有助於盡快實現和平，我也向總統匯報了戰場上的最新進展，以及我方陣地如何得到鞏固。我們有一些好想法，有助於推動和平進程」。